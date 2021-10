Wahlen Wilen: Guido Scherpenhuyzen will Gemeindepräsident werden

Wahlen Mit 56 Jahren nochmals neu anfangen – warum ein Berater für Hochbegabte Gemeindepräsident von Wilen werden will Am 28. November wählen die Bürgerinnen und Bürger von Wilen einen neuen Gemeindepräsidenten. Drei Kandidaten bemühen sich um das Amt. Guido Scherpenhuyzen aus Wilen ist einer davon. Sollte er gewählt werden, will er den Zusammenhalt in der Gemeinde fördern. Lara Wüest Jetzt kommentieren 29.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Guido Scherpenhuyzen fände es gut, wenn das Hochwasserschutzprojekt vors Volk kommen würde. Bild: Andri Vöhringer

Guido Scherpenhuyzen hat beruflich schon einiges erlebt. Er hat einst eine Lehre als Chemielaborant absolviert. Sich zum Verkaufsfachmann ausbilden lassen. War 15 Jahre operativer Geschäftsleiter einer Wirtschaftsauskunftei. Hat als selbstständiger Coach für hochbegabte Menschen gearbeitet. Und das sind nur ein paar seiner Stationen. Jetzt will Guido Scherpenhuyzen mit 56 Jahren nochmals neu anfangen: Er will Gemeindepräsident von Wilen werden. Warum? Weil ihm die Gemeinde am Herzen liege und er perfekt in das Jobprofil passe, sagt er. Und ein Stück weit auch, weil er eine Arbeit mit einem sicheren Einkommen sucht.

An einem Mittwochvormittag, fünfeinhalb Wochen vor der Wahl, sitzt Scherpenhuyzen am Holztisch in seinem Wohnzimmer und erzählt, was ihn antreibt. Er trägt ein weisses Hemd und ein breites Lächeln.

Finanzielle Durststrecken

Vor vier Jahren hat sich Scherpenhuyzen als Berater für Hochbegabte selbstständig gemacht. Damals hat er herausgefunden, dass er einen überdurchschnittlich hohen IQ hat, wie er erzählt. Für Hochbegabte, sagt er, sei das Leben nicht leicht. Im Beruf zum Beispiel seien sie häufig unterfordert und gelangweilt. Er sah viel Potenzial, das brachliegt. Und das wollte Scherpenhuyzen ändern. Er gründete eine Plattform, die anderen Firmen hilft, die hochbegabten Menschen im eigenen Unternehmen zu entdecken und zu fördern.

In dieser Arbeit steckt Scherpenhuyzens Herzblut. Doch er sagt auch:

«Finanziell bin ich damit nicht so erfolgreich.»

Immer wieder war die Selbstständigkeit von Durststrecken begleitet. Damit soll nun Schluss sein. Schliesslich müssen Scherpenhuyzen und seine Frau ihre zwei Söhne durch die Studienzeit bringen.

Ein Landmensch und Politikneuling

Seit 21 Jahren lebt der zweifache Vater mit niederländischen Wurzeln mit seiner Familie im Gröttli in Wilen. Das Haus steht am Ende der Strasse in einem ruhigen Einfamilienhausquartier. Es gibt einen grossen Garten, der an einen Garten irgendwo im Süden erinnert. Sein Haus sei seine Oase, Wilen seine Heimat, sagt Scherpenhuyzen, und:

«Ich bin ein Landmensch.»

Politisch ist ihm die Gemeinde dagegen noch fremd. Weil Scherpenhuyzen viel gearbeitet hat in seinem Leben, fehlte ihm die Zeit, um regelmässig die Gemeindeversammlungen zu besuchen. Mitglied in einer Partei ist er nicht, sagt aber, dass er der GLP nahesteht.

Trotzdem glaubt Scherpenhuyzen, dass er sich rasch in seinem neuen Amt zurechtfinden würde. Er sagt:

«Ich habe viel Berufserfahrung. Und letztlich wäre es nicht viel anders, wie wenn ich sonst eine neue Stelle anfangen würde.»

Ein bisschen hat er sich auch schon mit Wilener Themen befasst, so etwa mit dem Hochwasserschutz. Der Hintergrund: Wilen hat zusammen mit der Stadt Wil, den Gemeinden Rickenbach und Sirnach und kantonalen und nationalen Behörden ein Projekt erarbeitet. Dieses soll Überschwemmungen in der Region verhindern. Wilener Bürger haben jedoch beim Kanton Thurgau eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Gemeinde Wilen erhoben. Sie wollen erreichen, dass das 5,9-Millionen-Franken-Projekt in Wilen zur Abstimmung kommt.

Scherpenhuyzen sagt zwar, dass er das Projekt «von aussen betrachtet» nicht beurteilen könne. Doch wie die Gegner sagt auch er:

«Ich würde es begrüssen, wenn das Projekt vors Volk kommt.»

Die Vision in Gesprächen erarbeiten

Doch hat Scherpenhuyzen auch eine Vision für die Zukunft von Wilen? Diese will er in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten, wenn er gewählt wird. Er sagt: «Ich komme nicht und sage, wir brauchen eine grüne Stadt, wenn das kein Bedürfnis der Leute ist.»

Ein Thema aber will er mit Sicherheit angehen: den fehlenden Zusammenhalt im Dorf. Er sagt:

«Durch die vielen Neuzuzüger ging das Zusammengehörigkeitsgefühl verloren.»

Das haben ihm Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern vor Augen geführt. Und diese Zusammengehörigkeit will er wieder herstellen.

Mit «Kompetenz und Transparenz» will er die Wählerinnen und Wähler auf seine Seite bringen. Am Stubentisch spricht er offen über berufliche Erfolge und Misserfolge. Und er hat eine Internetseite mit Infos über seine Person eingerichtet. Darauf zu sehen sind auch zahlreiche Videos von Personen, die nur Gutes über Scherpenhuyzen sagen. Hätten Sie auch ein Video hochgeladen, das Sie in schlechtem Licht dastehen lässt, Herr Scherpenhuyzen? Womöglich, sagt er und lacht.