Andreas Mattes will Gemeinderat von Flawil werden

Wahlen Flawil «Flawil hat Potenzial sich besser zu vermarkten», sagt Andreas Mattes, der Gemeinderat von Flawil werden möchte Andreas Mattes (Die Mitte) ist Präsident der Geschäftsprüfungskommission und kandidiert bei den Ersatzwahlen für den Gemeinderat von Flawil. Er ist der Ansicht, dass die Gemeinde bekannt machen muss, was sie alles hat. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 08.11.2021, 15.00 Uhr

Andreas Mattes (Die Mitte) kandidiert für den frei werdenden Sitz im Flawiler Gemeinderat. Bild: PD

«Eigentlich bin ich nicht der ideale Kandidat.» Das sagt Andreas Mattes, Jahrgang 1982, verheiratet, zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren, gelernter Elektromonteur, derzeit im Management eines der führenden Schweizer Unternehmen im Bereich Elektroinstallation tätig und Kandidat für die Ersatzwahl eines Gemeinderatmitglieds in Flawil. Er begründet dies damit, dass aus seiner Sicht eine Behörde idealerweise geschlechtergemischt, mit Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten oder mit einem Migrations-Hintergrund zusammengesetzt sein sollte. Für diese Werte wird er sich als mögliches Mitglied des Gemeinderats einsetzen. Er ist sich jedoch im Klaren, dass dazu Rahmenbedingungen ändern müssten.

Die Behörden sollten idealerweise durchmischt sein

Dass eine Behörde durchmischt werden soll, das ist auch nicht einfach eine Parole, die sich Andreas Mattes auf die Fahne geschrieben hat. Durch seinen Vater, der aus der Partnerschaft einer Schweizerin mit einem Afrikaner stammt, hat Andreas Mattes immer wieder gehört, was es heisst, «anders zu sein». Selber erlebt hat er es in der Primarschule, in einer Klasse mit mehrheitlich Kindern aus anderen Kulturkreisen, die dazumal ungenügend integriert waren.

Aufgewachsen in Flawil und wieder in Flawil wohnhaft

Diese Überlegungen und die Tatsache, dass er von verschiedener Seite motiviert wurde, waren letztlich ausschlaggebend für seine Kandidatur. Zugleich möchte er Verantwortung übernehmen und so seinen Beitrag für Flawil leisten. In einer Gemeinde, die er seit klein auf kennt, in der er aufgewachsen ist. Nach acht Jahren in St.Gallen und Vilters kehrte er wieder hierher zurück. Aus Flawil stammt auch seine Frau. In Flawil ist er im Alt-Pfadi-Verein, im Ski-, Mountainbike- und Lions-Club ist und seit 2017 Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK), seit bald einem Jahr auch deren Präsident.

Die Vermarktung verbessern, die Kommunikationskanäle ergänzen

In Flawil wohnen nicht nur seine Eltern, seine Schwiegereltern und viele seiner Freunde, Flawil ist für Andreas Mattes ein guter Wohnort. Er sagt: «Es ist eine attraktive und überblickbare Gemeinde, in der ich mich mit meiner Familie daheim fühle.» Dennoch gibt es Themen, die er findet, die verbessert werden können. Er nennt ein Beispiel: «Wir haben absolut vorbildhafte Spielplätze, aber das wird zu wenig wahrgenommen.» Nach seiner Ansicht hat Flawil Potenzial, sich besser zu vermarkten, bekannt zu machen, was die Gemeinde hat. Er sagt:

«Wir müssen den Leuten sagen: ‹‹Steuerzahlen ist geil, denn du bekommst sehr viel für dein Geld in Flawil.›»

Es ist aber nicht nur die Vermarktung, es ist die Kommunikation, es sind vor allem die Kommunikationskanäle, die Andreas Mattes ergänzen würde. Hierzu nennt er ein Beispiel: die Bachsanierung, die die Flawiler an der Urne verwarfen.

In politischen Fragen hat Andreas Mattes stets eine Antwort bereit, hat er klare Ansichten. So auch zum Verkauf des gemeindeeigenen Landes im Töbeli, über das Ende November abgestimmt wird. Er sagt: «Ich bin für Arbeitsplätze.» In Flawil solle man auch arbeiten, nicht nur wohnen können. Flawil habe im Vergleich zu den anderen Gemeinden im Wahlkreis Wil eine tiefe Quote an Arbeitsplätzen.

Mitglied der Mitte-Partei, aber er kann sich für andere Ideen identifizieren

Politisch aktiv ist Andreas Mattes seit 2016, seit er der Mitte-Partei beigetreten ist. Es sei die Partei, die die meisten Werte vertrete, die auch er vertrete. Gedanken anderer Parteien ist er aber nicht abgeneigt. Er sagt: «Ich kann mich mit anderen Ideen identifizieren.» Dass er Mitglied einer Partei ist, bezeichnet er als positiv, als Möglichkeit, bei der Bevölkerung fassbar zu sein und aufzuzeigen, welche Grundwerte ihm wichtig sind. Plant er eine politische Karriere? Er sagt: «Nein, mir gefällt mein Job. Ich setzte den Fokus auch auf die Familie und nicht nur auf meine Karriere. In meinem Beruf habe ich erreicht was ich wollte, mein Rucksack ist voll.»

Die Wählerschaft hat eine Auswahl

Gut gefüllt ist oft auch seine Agenda. Aber er weiss, dass er Zeit einsetzen muss für die Arbeit als Gemeinderat, so, wie bereits jetzt als Mitglied der GPK. Sonst hätte er sich nicht für eine Kandidatur ausgesprochen. «Wenn ich sage, dass ich es mache, dann will ich es auch machen», führt er aus und ergänzt: «Aber das entscheiden die Wählerinnen und Wähler, eine Auswahl haben sie.»