Wahlen Findungskommission schlägt zwei Kandidaten für die Wahl des Sirnacher Gemeindepräsidenten vor Nach 24 Jahren im Amt geht der Gemeindepräsident von Sirnach, Kurt Baumann, nächstes Jahr in Pension. Im Frühling machte sich eine Findungskommission auf die Suche nach möglichen Kandidaten für das Gemeindepräsidium. Nun präsentiert sie ihre Ergebnisse. Olaf Kühne 08.09.2022, 05.00 Uhr

Im Juni 2023 wird ein neuer Gemeindepräsident sein Büro im Sirnacher Gemeindehaus beziehen. Bild: Olaf Kühne

Wenn Kurt Baumann (SVP) kommendes Jahr pensioniert wird, geht eine Ära zu Ende: 24 Jahre wird der Sirnacher Gemeindepräsident im Amt gewesen sein. Am 27. November gilt es, einen Nachfolger für den langjährigen Gemeindepräsidenten zu finden.

Entsprechend ernst nahm man in der zweitgrössten Hinterthurgauer Gemeinde die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Im Frühling nahm eine Findungskommission ihre Arbeit auf, schaltete grossflächig Inserat und führte Gespräche. Nun kann das Gremium zwei Kandidaten präsentieren.

Ein Kandidat ist im Aadorfer Gemeinderat

Stefan Mühlemann (SVP),

Kandidat für das Sirnacher Gemeindepräsidium. Bild: PD

Als einen von zwei Kandidaten präsentiert die Kommission den Aadorfer Gemeinderat Stefan Mühlemann (SVP). Der 50-jährige Guntershauser wirkt seit bald zwölf Jahren im Aadorfer Gemeinderat, ist dort auch Vize-Gemeindepräsident und sitzt zudem seit 2020 auch im Kantonsrat. Beruflich kennt man ihn als Geschäftsleiter des Frauenfelder Brauhauses Sternen.

In Aadorf kommt es im nächsten Jahr ebenfalls zu Erneuerungswahlen. Dort gibt es gleich vier Abgänge aus einer siebenköpfigen Behörde. Somit werden der Exekutive der grössten Hinterthurgauer Gemeinde höchstens drei Bisherige erhalten bleiben, vielleicht auch nur zwei, da einer der Bisherigen Gemeinderat Stefan Mühlemann ist. Die Wahlen stehen in Aadorf aber erst am 12. März 2023 auf der Agenda. Diese Terminkonstellation hat nun zur Folge, dass auf den Aadorfer Wahlunterlagen vielleicht sogar nur zwei Bisherige auftauchen werden.

Mühlemann darf sich in Sirnach aufgrund der politischen Erfahrung gute Wahlchancen ausrechnen – aber muss sich dafür natürlich Ende November gegen seinen Gegenkandidaten durchsetzen.

Beat Schwarz (parteilos),

Kandidat für das Sirnacher Gemeindepräsidium Bild: PD

Dieser ist der ebenfalls 50-jährige Beat Schwarz aus Balterswil. Er ist in Sirnach und Fischingen aufgewachsen, hat Wirtschaft studiert und arbeitet als selbstständiger Berater für Unternehmenstransformation. Zudem ist er parteilos. Auch er darf sich über den Wahlvorschlag der Findungskommission freuen.

Podium im Oktober

Die beiden Kandidaten werden sich am 26. Oktober an einem Podium der Findungskommission der Sirnacher Bevölkerung präsentieren.

Ob es bei diesem Zweierticket für das Sirnacher Gemeindepräsidium bleiben wird, zeigt sich indes am 3. Oktober. Dann erst läuft die Meldefrist für Kandidaturen ab.