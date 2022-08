Christian Gutmann will Zuzwiler Gemeinderat werden

Die Mitte Christoph Ammann tritt aus dem Zuzwiler Gemeinderat zurück – Christian Gutmann kandidiert als Nachfolger Christoph Ammann beendet seine Amtszeit als Gemeinderat von Zuzwil per Ende Dezember. Als Ersatz schlägt Die Mitte Christian Gutmann vor. Gewählt wird am 27. November. Andrea Häusler 24.08.2022, 12.00 Uhr

Die Mitte schickt den 55-jährigen Ingenieur Christian Gutmann ins Rennen um die Nachfolge des zurücktretenden Gemeinderats Christoph Ammann. Bild: PD

Christoph Ammann tritt während der Legislatur als Gemeinderat von Zuzwil zurück. Als Grund für diesen Zeitpunkt nennt seine Partei Die Mitte Ammanns Absicht, das Engagement als Dozent in der Erwachsenenbildung auszubauen. Aufgrund der zeitlichen Belastung sei die Milizfunktion als Gemeinderat nicht mehr möglich.

Zweiten Sitz erobert

Christoph Ammann war an den Gesamterneuerungswahlen vom Herbst 2016 für die damalige CVP in den Zuzwiler Gemeinderat gewählt worden. Seine Wahl sicherte der Partei nach zwei vergeblichen Versuchen, die parteipolitische Zusammensetzung der kommunalen Exekutive zu verändern, den avisierten zweiten Sitz – auf Kosten der FDP.

Ammann präsidiert im Gemeinderat die Jugendkommission, ist Mitglied der EW-Kommission und Delegierter für den ZAB. Darüber hinaus engagiert er sich in der Projektgruppe Hochwasserschutz.

Christoph Ammann trat sein Amt im Januar 2017 an. Bild: Zita Meienhofer (16. Juni 2016)

«In seiner Zeit als Gemeinderat hat er vor allem die Kinder- und Jugendpolitik der Gemeinde geprägt», schreibt Die Mitte ihn ihrer Mitteilung zum Rücktritt. Neben diversen kleineren Projekten seien in seiner Amtszeit insbesondere das Projekt Midnight Sports und die Sackgeldjobs zu festen Bestandteilen im Angebot für die Zuzwiler Jugendlichen geworden.

Ingenieur mit Zusatzausbildung

Die Mitte schlägt der Bürgerschaft nun Christian Gutmann als Nachfolger vor. Der 55-Jährige ist verheiratet, Vater von vier erwachsenen Kindern und hat, über die Ausbildung zum Ingenieur HTL hinaus, ein Nachdiplomstudium in Automation und als Wirtschaftsingenieur FH absolviert. Seit gut sechs Jahren betreibt er ein eigenes Ingenieurbüro in Zuzwil. Zuvor war er über 20 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen für einen multinationalen Konzern tätig und hat für diesen Arbeitgeber auch im Ausland gelebt.

Lebensqualität erhalten

Christian Gutmann wohnt seit mehr als 24 Jahren in Zuzwil. Die Motivation zu seiner Kandidatur sei die Attraktivität der Gemeinde, an deren positiver Entwicklung er sich aktiv beteiligen wolle, heisst es in der Parteimitteilung weiter. Ihm sei es ein Anliegen, seinen Teil dazu beizutragen, die hohe Lebensqualität zu erhalten.

Zur Attraktivität gehören für Gutmann, neben der Lebensqualität, auch eine gute Infrastruktur, gute Rahmenbedingungen für die ansässigen Unternehmen, hochwertige Schulen für die Kinder, ein abwechslungsreiches Freizeitangebot und Vereinsleben sowie die Sorge zu den Finanzen, damit Freiraum für zukünftige Aufgaben erhalten bleibt und die Gemeinde auch weiterhin steuerlich interessant bleibt. Sich selber sieht er als konstruktiven und zielorientierten Teamplayer, der gerne spannende Herausforderungen annimmt und Lösungen dafür erarbeitet.

Die Ersatzwahl findet am 27. November statt. Bis zu welchem Zeitpunkt die Ortsparteien die Möglichkeit haben, weitere Kandidaturen einzureichen, wird in den nächsten Tagen kommuniziert.