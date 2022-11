Gemeindepräsidium Jonschwil: Einerticket mit Nebengeräuschen

Wahlen Am Einerticket gescheitert: Warum René Bruderer im Wahlkampf um das Jonschwiler Gemeindepräsidium nur die Sprengkandidatur blieb Die Findungskommission empfiehlt den Abtwiler Philipp Egger alternativlos als Ersatz für den zurücktretenden Jonschwiler Gemeindepräsidenten Stefan Frei. Überzeugt, aber auch begründet. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Obwohl die Findungskommission nur Philipp Egger (rechts) zur Wahl empfiehlt, ermöglicht René Bruderer den Stimmberechtigten am 22. Januar 2023 nun eine Auswahl. Bild: PD

Zunächst schien es, als würde sich der Kandidat der Findungskommission, Philipp Egger (35) aus Abtwil, als einziger um das Amt des Gemeindepräsidenten bewerben. Bis diese Woche René Bruderer seine Kandidatur bekanntgab.

Der 46-Jährige sitzt seit 2013 für die FDP im Jonschwiler Gemeinderat und arbeitet als Geschäftsleiter Bau und Infrastruktur auf der Flawiler Gemeindeverwaltung. Er verfügt über Exekutiv- und Verwaltungserfahrung, ist in Jonschwil vernetzt und verankert. Bruderers Bewerbung lag in der Endausmarchung der Findungskommission denn auch an zweitoberster Stelle. Dennoch verzichtete diese darauf, ihn den Stimmberechtigten als zweiten valablen Kandidaten vorzuschlagen.

Akademische Ausbildung als Pluspunkt

Bereits mit der Bekanntgabe ihrer Wahlempfehlung hatte die Findungskommission den Entscheid für ein Einerticket begründet: «Wir hatten eine Strategie, die lautete: Der Beste wird vorgeschlagen.»

Welches waren denn die Kriterien, anhand derer der «Beste» selektioniert wurde? Jürg Krähenbühl, Präsident der Findungskommission, will aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht im Detail auf die Bewerbungen eingehen.

Nebst fachlichen Kompetenzen, sagt er, habe auch die akademische Ausbildung eine entscheidende Rolle gespielt. Denn konzeptionelles Denken sei für Gemeindeinnovation unerlässlich, macht er klar und spricht die anstehenden sozialpolitischen oder altersstrukturellen Herausforderungen an.

Egger hat an der Universität St.Gallen Internationale Beziehungen und Governance studiert und arbeitet heute als Leiter der Dienststelle Informatik und Infrastruktur bei der Staatskanzlei des Kantons St.Gallen.

Dass die überparteiliche Findungskommission einstimmig entschieden habe, unterstreiche die Qualität der Bewerbung, sagt Krähenbühl. Selbst der Vertreter der FDP (die mit einer Wahl Eggers das Gemeindepräsidium an die Mitte-Partei verlieren würde, Anm. Red) habe sich hinter die Kandidatur gestellt. Jürg Krähenbühl betont:

«Die Wahlempfehlung fusst auf einer professionellen Bewertung, nicht auf Befindlichkeiten.»

Risiko eines Rückzugs

Trotz der Qualifikation des gebürtigen Oberuzwilers wäre es der Findungskommission grundsätzlich unbenommen gewesen, den Stimmberechtigten die Verantwortung für den Entscheid über den «Besten» mit einer Auswahl zu überlassen.

Diese Variante barg allerdings das Risiko eines Rückzugs der Bewerbung Eggers. «Dieses wollten wir nicht eingehen», sagt Krähenbühl. Denn Persönlichkeiten vom Format eines Philipp Egger hätten hervorragende berufliche Perspektiven. Nachvollziehbar, dass vor diesem Hintergrund viele nicht bereit seien, ihre Karriere für eine (erfolglose) Kandidatur aufs Spiel zu setzen.

Nun bekommt Philipp Egger gleichwohl Konkurrenz. Krähenbühl sagt: «Damit musste er rechnen – eine Garantie dafür, dass er einziger Kandidat bleibt, gab es nie.»

Mit dem Podium vom nächsten Montag, 19.30 Uhr, in der Primarschule Schwarzenbach, ist die Arbeit der Findungskommission abgeschlossen. Nun liege der Ball bei den Kandidaten und den Parteien, sagt Krähenbühl.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen