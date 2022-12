Porträt: Philipp Egger will Gemeindepräsident Jonschwils werden

Wahl in Jonschwil Internationales Parkett, Kanton, Gemeindepräsident: Philipp Egger will in Jonschwil landen Philipp Egger wird von der Findungskommission und allen Jonschwiler Ortsparteien zur Wahl empfohlen. Wer ist der 35-Jährige, dem alle den Gemeindepräsidenten zutrauen? Pablo Rohner 21.12.2022, 12.00 Uhr

Philipp Egger vor dem Oberstufenzentrum Degenau zwischen Jonschwil und Schwarzenbach. Bild: Pablo Rohner

Es ist eine spezielle Ausgangslage. Philipp Egger, aufgewachsen in Bichwil, Fussball beim FC Uzwil, in Wil an die Kanti, will Gemeindepräsident von Jonschwil werden – und geht als der Auswärtige ins Rennen.

Das liegt zum einen an Eggers Karriere. Nach dem Studium in Internationalen Beziehungen und Governance an der HSG wohnt er seit einigen Jahren in Abtwil, in der Staatskanzlei des Kantons St.Gallen hat er sich seit 2014 vom Praktikanten zum Leiter der Dienstelle Informatik und Infrastruktur hochgearbeitet.

Zum anderen liegt es an Eggers Kontrahent, René Bruderer. Dieser wohnt in Jonschwil, ist seit bald zehn Jahren im Gemeinderat und im Dorf in verschiedenen Vereinen aktiv.

Nun machen Engagement in Vereinen und Erfahrung als Gemeinderat aber noch keine Qualifikation als Gemeindepräsident. So sah es jedenfalls die Jonschwiler Findungskommission und portierte Egger im Oktober als einzigen, als «besten» Kandidaten – trotz Bruderers Bewerbung.

«Fühlt sich wie Heimkommen an»

Anfang Dezember. Die Sonne scheint, es ist kalt, noch liegt kein Schnee, aber der Winter in der Luft. Auf dem Parkplatz beim Oberstufenschulhaus Degenau steigt Philipp Egger aus einem weissen Auto, etwas zwischen Kombi und SUV, über Hemd und Kittel trägt er Jacke und Schal. In der Hand hält er eine dicke Aktentasche.

Den Ort des Treffens hat Egger, der für «Die Mitte» kandidiert, selbst vorgeschlagen. Die Degenau liegt quasi auf neutralem Grund, geografisch zwischen Jonschwil und Schwarzenbach, den beiden Hauptdörfern der Gemeinde. Damit eignet sie sich symbolisch natürlich für einen Kandidaten, der im Gespräch immer wieder betonen wird, dass er das Amt «unvoreingenommen» in Angriff nehmen könne. Auch wenn Egger es selber nicht so sagt: Damit grenzt er sich auch von René Bruderer, dem langjährigen Gemeinderat aus Jonschwil, ab.

Die Sache mit dem bekannten Vater

Gleichzeitig betont Egger seine Verbindungen, wenn nicht direkt in die Gemeinde, so zumindest in die Region. «Wie heimkommen» fühle es sich jeweils an, wenn er in der Gegend unterwegs sei, sagt Egger. Zu Bekannten, oder – einmal pro Woche – zum Unihockey nach Wil.

An Jonschwil reize ihn, dass es eine Gemeinde mit einer «aktiven Bevölkerung» ist. Er freue sich auf die Gespräche. Auch auf Widerspruch, bei Mitwirkungsverfahren und an Bürgerversammlungen? Ihm sei wichtig, dass «die Leute verstehen, warum etwas gemacht wird». Er schätze Gespräche aber auch, «wenn man sich nicht einig wird».

Bei den Eltern in Bichwil hingegen sei er heute weniger als früher. Egger sagt das beiläufig, aber kaum zufällig. Sein Vater Cornel ist seit über 30 Jahren Gemeindepräsident von Jonschwils Nachbargemeinde Oberuzwil, bei der Egger während seines Studiums auch in verschiedenen Positionen angestellt war, zuletzt als Projektleiter.

Gefragt, ob er es eher als Hypothek oder als Vorteil sieht, dass er von vielen als der Sohn des ewigen Gemeindepräsidenten der Nachbargemeinde wahrgenommen wird, sagt Egger, das könne er nicht beurteilen. Er betont seine Unabhängigkeit, und dass «die allfällige Überschneidung unserer Amtszeiten sowieso nur kurz» wäre. Cornel Egger wird in ein paar Jahren pensioniert.

Gemeindepolitik statt Internationale Beziehungen

Natürlich habe es ihn geprägt, als Sohn eines Gemeindepräsidenten aufzuwachsen, sagt Egger. «Vielleicht habe ich mich auch deshalb schon früh für die öffentliche Hand interessiert.» Wenn es aber am Familientisch um Politik gegangen sei, dann nicht in erster Linie um kommunale.

Nach der Matura in Wil schien es zunächst in Richtung höherer Sphären zu gehen. Studium an der HSG, Praktika in Taiwan. Warum nun innerkommunale statt internationale Beziehungen? Er sei überzeugt, dass er in der Lokalpolitik mehr bewegen könne, sagt Egger.

Dass ihn die Findungskommission als einzigen Kandidaten zur Wahl empfiehlt, habe ihn «sehr gefreut», sagt Egger. Die Kommission begründete das Einerticket unter anderem damit, dass Egger bei der Aussicht auf eine mögliche Nichtwahl möglicherweise seine Kandidatur zurückgezogen hätte.

Wollte er also nur antreten, wenn er sicher gewinnt? «Nein», sagt Egger. Er habe mit Konkurrenz rechnen müssen, «das gehört dazu». Und beim Kanton, seinem Arbeitgeber, habe man Verständnis für seine Kandidatur.

Die aufgegleisten Projekte befürwortet er

Auf dem Spaziergang in der Degenau kommen einige Projekte, die in Jonschwil bereits aufgegleist sind, in Sichtweite. Eine neue Hängebrücke mit Wanderweg und Fernwärmeleitung über die Thur? «Diese Energie sollte man unbedingt nutzen.» Ein neuer Werkhof samt vierter Turnhalle? «Der Bedarf der Vereine ist ausgewiesen.» Ein Kreisel beim «Rössli» in Schwarzenbach, Einrichtungen für familienergänzende Kinderbetreuung, ein Gesundheitszentrum in Schwarzenbach? Egger befürwortet das alles.

Der 35-Jährige ist keiner, der die Dinge in der Gemeinde auf den Kopf stellen würde, sollte er im Sommer 2023 die Nachfolge von Stefan Frei antreten.

Egger unterstützt auch die in Jonschwil nicht unumstrittene Abschaffung des Schulrats. Auch er betrachtet das Gremium als nicht mehr zeitgemäss und sagt: «In einer Einheitsgemeinde ist das ein logischer Schritt.» Doch weil Egger weiss, dass das Eisen nicht ganz kalt ist, betont er den «Gestaltungsraum», der bei der Bildungskommission bestehe: «Man könnte die Kommission auch breit aufstellen.» Sprich, nicht nur mit Gemeinderäten füllen.

Jonschwil digitaler machen

Die letzten Sonnenstrahlen fallen auf die Wiesen um das Oberstufenzentrum. Auch in Jonschwil sollten die Grünflächen erhalten bleiben, sagt Egger. Die Dörfer müssten «nach innen verdichtet» werden. Für die neuen Aufgaben, die beim Denkmalschutz auf die Gemeinden im Kanton St.Gallen zukommen könnten, sieht er Jonschwil gut gerüstet: «Wichtig ist, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind.» Genauso wichtig sei es aber, schützenswerte Gebäude «nachhaltig weiterzuentwickeln, anstatt zu konservieren».

Einen ähnlichen Spagat will Egger auch bei einem Thema schaffen, für das ihn seine derzeitige Tätigkeit beim Kanton als Experten ausweist: die Digitalisierung der Gemeinde. Online-Mitwirkung, die Wohnsitzbestätigung mit einem Klick beim Familien-GA mitbestellen, bessere Kommunikation auf sozialen Medien – ihm gehe es auch darum, die Jungen im digitalen Raum «besser abzuholen», sagt Egger. Jedoch, und das ist ihm wichtig, «ohne die ältere Generation abzuhängen». Die bestehenden Kanäle sollen erhalten bleiben.

Stefan Frei wohnte in Schwarzenbach. Würde der Gemeindepräsident mit Philipp Egger nach Jonschwil kommen? «Das wird eine Frage des Wohnungsmarkts sein», sagt Egger. Er habe keine Präferenz, finde es aber richtig, dass der Gemeindepräsident in der Gemeinde leben muss. «Man sollte vom eigenen Tun betroffen sein.»