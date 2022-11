Bronschhofer Oberstufenschüler wählen ihr neues Präsidium

Wahl Bronschhofer Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler wählen ihr neues Präsidium – und ändern gleich eine Regel Am Dienstag wählte die Schülervollversammlung der Oberstufe Bronschhofen mit Sina Schönenberger und Michiel Aklilu ihr neues Präsidium. Zu reden gab die Handy-Regel. Christof Lampart 29.11.2022, 19.00 Uhr

Sie stellen bis zu den Sommerferien das Präsidium der Schülerversammlung der Bronschhofer Oberstufe: Michiel Aklilu und Sina Schönenberger. Bild: Christof Lampart

Die Bronschhofer Oberstufenschülerinnen und -schüler zeigten am Dienstag Disziplin. Binnen zweier Stunden war das neue Schülerinnen- und Schülerpräsidium bestellt, ein Projekt verabschiedet und eine Regel abgeändert worden. Und dies, obwohl noch eine viertelstündige Pause und zum Auftakt und zum Abschluss musikalische Darbietungen eingeschoben worden waren.

Mit gutem Beispiel gingen dabei die drei Kandidierenden ans Werk, die sich in je knapp zwei Minuten vorstellten. Dass die Jüngste am Ende nur 20 Stimmen auf sich vereinte, dürfte die sich im ersten Oberstufenjahr Befindende nicht gestört haben. Immerhin ermöglichte sie eine echte Auswahl.

Keine Prüfungen kurz vor den Ferien

Dass sich Sina Schönenberger mit 98 Stimmen durchsetzte, überraschte nicht. Immerhin hat die 14-Jährige schon zwei Jahre im Schülerrat hinter sich und weiss somit, wie der Hase läuft. Auch der 16-jährige Michiel Aklilu, der als einziger Junge kandidierte und so schon vor dem Urnengang als männlicher Teil des Co-Präsidiums «fix» war, gab sich vor seiner mit 116 Stimmen erfolgten Wahl souverän.

Er versprach, sich für die Abschaffungen von Prüfungen zwei Tage vor den Ferien einzusetzen, was Sina Schönenberger unterstützte. Doch etwas anderes lag ihr ebenso auf dem Herzen: «Ich möchte, dass sich alle Schülerinnen und Schüler an der Schule wohl fühlen, schliesslich verbringen wir hier sehr viel Zeit.»

Gut über ihre Wahlrechte instruiert, schritten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Bronschhofen zur Wahl ihres nächsten Co-Präsidiums. Bild: Christof Lampart

Ganztägige Handynutzung im Aufenthaltsraum

Viel Zeit verbringen Jugendliche in der Regel auch mit ihrem Smartphone. Deshalb war auch die zur Diskussion gestellte, geltende Handyregel sehr umstritten. Während einige Lehrkräfte darauf verwiesen, dass ein striktes Handyverbot an der Schule nur zum Wohle der Jugendlichen sei, forderten die Mädchen und Jungen in Sachen Handygebrauch Gleichberechtigung zu den Lehrerinnen und Lehrern. Am Ende wurde mit grossem Mehr ein Vorschlag des Schülerrates angenommen, der – vorerst im Rahmen einer Versuchsphase – die ganztägige Nutzung von Handys im Aufenthaltsraum erlaubt. Bis anhin war der deren Gebrauch im Aufenthaltsraum limitiert.

Deutlich war auch das Resultat auf die Frage, welches Geschäft der Schülerrat als Nächstes verfolgen sollte. Die Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler konnten zwischen der Neugestaltung des Pausenplatzes und des Aufenthaltsraumes wählen. Mit 99 zu 40 Stimmen obsiegte der Wunsch nach einer Neugestaltung des Aufenthaltsraumes.