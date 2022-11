Luzia und Sven Hunziker starteten beim Frauenfelder Waffenlauf

Rickenbach «Die Menschen an der Strecke tragen einen ja förmlich nach Frauenfeld»: Luzia Hunziker schwärmt von ihrer 3. Teilnahme beim Frauenfelder Waffenlauf Luzia und Sven Hunziker gehörten am Sonntag zu den rund 2500 Teilnehmenden, welche in einer der verschiedenen Kategorien den Frauenfelder bestritten. Nach dem Rennen gaben sie bereitwillig Auskunft. Sie waren in erster Linie von der Atmosphäre an der Strecke begeistert. Beat Lanzendorfer 21.11.2022, 15.00 Uhr

Luzia und Sven Hunziker, hier bei Kilometer 18 kurz vor Wil, gehörten am Sonntag zu den Teilnehmenden des Frauenfelders und schwärmten nach der Zielankunft von der Atmosphäre an der Strecke. Bilder: Beat Lanzendorfer

Zwei Jahre konnte der Frauenfelder nicht mehr stattfinden. Dass der Spass an der Bewegung aber nach wie vor ungebrochen ist, widerspiegelt die Teilnehmerzahl. 2500 Läuferinnen und Läufer schrieben sich am Sonntag in den diversen Kategorien ein. Darunter das Ehepaar Luzia und Sven Hunziker. Diese Zeitung berichtete.

Wie es der 40-jährigen Waffenläuferin und dem 39-jährigen Waffenläufer auf der Originalstrecke über 42 Kilometer ergangen ist, darüber gaben sie wenige Stunden nach ihrer Zielankunft Auskunft.

Von der Zeit ist fast alles aufgegangen

Luzia Hunziker kommt immer noch ins Schwärmen, wenn sie an die wenige Stunden zuvor erbrachte Leistung denkt. Mit 4 Stunden und 14 Minuten hat sie bei den Frauen als Fünfte die Ziellinie überquert. Dazu sagt sie: «Ich bin sehr zufrieden. Es ist alles aufgegangen.» Sie wollte am Sonntag ungefähr zwischen 12.05 Uhr und 12.10 Uhr in der Wiler Altstadt sein. Mit 12.08 Uhr hat sie ihr Ziel punktgenau getroffen.

«Auf keinen Fall wollte ich die halbe Strecke unter zwei Stunden laufen, weil damit die Gefahr besteht, den Lauf zu schnell anzugehen.» Das sei ihr gelungen. Obwohl es im zweiten Teil des Rennens schon Momente gebe, in denen man nicht mehr mag und in denen sich vieles im Kopf entscheide, habe sie es auch geniessen können: «Die Menschen an der Strecke tragen einen ja förmlich nach Frauenfeld, da kann man nicht einfach stehen bleiben und aufgeben.» Komme hinzu, dass ihr viele Freunde und Bekannte aufmunternde Worte zugerufen hätten.

Die Pizza haben sich beide verdient

War es für Luzia Hunziker die dritte Teilnahme, hat Ehemann Sven den Frauenfelder im Militärtenue schon acht Mal bestritten. Er hatte sich nach dem zweijährigen Unterbruch vorgenommen, ungefähr nach 3 Stunden und 40 Minuten wieder in Frauenfeld zu sein. Als 23. von 154 Klassierten und einer Zeit von 3:43.12 konnte er sein Leistungspotenzial gut einschätzen. Auch er ist wie Ehefrau Luzia von einer grossen Krise verschont geblieben.

Er sagt: «Ich war mit einem Kollegen unterwegs, wir haben uns gegenseitig angespornt und sind bewusst miteinander gelaufen.» Sogar die gefürchteten Krämpfe sind ausgeblieben. Nach dem Rennen gab es dann wie angekündigt die verdiente Pizza, die Luzia und Sven Hunziker gemeinsam mit rund 25 weiteren Mitgliedern des Laufsportclubs Wil in der Nähe des Zielgeländes zu sich nahmen. Und was ziehen die beiden für ein Fazit?

«Die Strapazen haben sich einmal mehr gelohnt. Wenn nichts dazwischenkommt, sind wir nächstes Jahr wieder dabei.»

Topleistungen aus der Region

Die Läuferinnen und Läufer aus der Region waren nicht nur zahlenmässig gut vertreten, viele konnten auch mit ihren Leistungen brillieren. Bei den Waffenläufern gewann Raphael Josef aus Bronschhofen in einer Zeit von 2:48.37 Stunden. Er nahm dem zweitplatzierten Raphael Sprenger aus Zürich mehr als neun Minuten ab.

Beim Marathon siegte in einer Zeit von 2:54.05 Stunden die 40-jährige Tanja Eilinger aus Zuckenriet souverän und distanzierte die zweiplatzierte Luzia Buehler aus Grüsch um über neun Minuten. In Anbetracht des kupierten und mit über 500 Höhenmetern gespickten Parcours ist die gelaufene Zeit herausragend.

Eilinger setzte sich von Beginn des Rennens an die Spitze und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Mit ihrer Erfahrung gelang ihr einmal mehr eine geschickte Renn- und Kräfteeinteilung. Ab Wil rollte sie auch das Männerfeld sukzessive von hinten auf und musste bis ins Ziel nur noch zwei Kontrahenten den Vortritt lassen.