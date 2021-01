Wärmeversorgung Sonne, Abwärme, Holz, Biogas: Wil wird zum Energiekraftwerk Die Stadt Wil setzt bei der künftigen Wärmeversorgung auf den Verbund verschiedener Energieträger und Technologien. Für Marco Huwiler, Geschäftsleiter der Technischen Betriebe Wil (TBW), ist klar: «Das Gelingen der Energiewende ist auch eine Frage des Zusammenspiels der verschiedenen Teile und Sektoren des Energiesystems.» Hans Suter 30.01.2021, 05.00 Uhr

Marco Huwiler, Geschäftsleiter der Technischen Betriebe Wil: «Ziel ist es, die Netzkonvergenz voranzutreiben, indem die unterschiedlichen Energienetze zu einem Ganzen, also zu einem System konzipiert und verschmolzen werden können.» Bild: PD

Deshalb arbeitet die Stadt Wil an einer Strategie zur gezielten Ökologisierung der Wärmeversorgung.

Power to Gas: Energie speichern

In den Augen Huwilers braucht es dazu dezentrale und zentrale Produktionsstätten mit unterschiedlichen Energieträgern, smarte (lernende) Verteilnetze und geeignete Speichersysteme. Ein Schwerpunkt für die Energiespeicherung bildet seines Erachtens die Herstellung von Wasserstoff und Methan (siehe Zusatztext) mit Strom aus erneuerbaren Energien; diese Technologie nennt sich «Power to Gas». Der Vorteil: Wasserstoff und Methan lassen sich in grosser Menge und zeitlich unbeschränkt ohne Qualitätsverlust lagern. Dem Sicherheitsaspekt muss aber grosse Beachtung geschenkt werden, insbesondere beim Wasserstoff.

Methan und Wasserstoff Methan ist eine chemische Verbindung mit der Summenformel CH 4 und der einfachste Vertreter aus der Stoffgruppe der Alkane. Unter Normalbedingungen ist es ein farb- und geruchloses, brennbares Gas. Methan ist in Wasser unlöslich und bildet mit Luft explosive Gemische. Es ist Hauptbestandteil von Erdgas und lässt sich künstlich herstellen. Dazu wird überschüssiger Ökostrom genutzt, um aus Wasser mittels Elektrolyse Sauerstoff (O 2 ) und Wasserstoff (H 2 ) zu gewinnen. Letzteres wird mit Kohlendioxid (CO 2 ) zur Reaktion gebracht, es entsteht Methan (CH 4 ) und Wasser (H 2 O). Dem Wasserstoff wird auch für den Antrieb von Lastwagen grosses Potenzial eingeräumt. Bild: PD Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas. Er ist keine Energiequelle, sondern ein Energieträger, mit dessen Hilfe man Energie speichern und transportieren kann. Wasserstoff ist somit eine Sekundärenergie, da zur Herstellung zunächst bei allen Herstellungsarten Primärenergie aufgewendet werden muss. Eine umweltfreundliche Energieerzeugung mittels Wasserstoff findet erst dann statt, wenn der Wasserstoff mit regenerativen Energiequellen erzeugt wird. Gewonnen wird er in einem Elektrolyseur, der Wasser (H 2 O) unter Strom setzt, sodass sich Wasserstoff (H 2 ) und Sauerstoff (O) voneinander trennen. In einem zweiten Schritt lässt sich der Wasserstoff zu synthetischem Erdgas, Benzin, Diesel oder Kerosin verarbeiten und ist damit vielseitig einsetzbar. Brennstoffzellen-Fahrzeuge fahren mit reinem Wasserstoff völlig schadstofffrei und klimaneutral, wenn er per Elektrolyse mit Wind- oder Solarstrom erzeugt wird. Bezogen auf das Gewicht, enthält er fast dreimal mehr Energie als Benzin, Autos trägt eine Tankfüllung daher mehrere hundert Kilometer weit. Und Wind- und Solarstrom lässt sich in ihm fast unbegrenzt lange speichern, ohne dass Energie verloren geht. (hs)

Verschiedene Techniken zu einem Ganzen bündeln

Die Technischen Betriebe Wil verfolgen eine mehrdimensionale Wärmeversorgungsstrategie. Die Produktion soll dezentraler und einzelne Energiesysteme sollen zu grösseren Einheiten zusammengeführt werden. Der gewählte Ansatz wird als «Multi-Energiesystem in hybrider Ausführung» bezeichnet und orientiert sich an folgender Logik: Um dezentrale Energiequellen effizient zu nutzen, braucht es dezentrale Energiesysteme, welche die an Ort vorhandenen Energieströme (Strom, Wärme und Gas) bedarfsgerecht nutzen, transformieren und speichern können. Ein Multi-Energiesystem (Multi-Energy-Grid) verbindet dazu die einzelnen Elemente im dezentralen Energiesystem. Dabei handelt es sich um eine technologieoffene Infrastruktur auf Stufe Quartier oder Areal mit thermischer Vernetzung verschiedener Energieträger und dezentralen Einspeisepunkten: Zum Beispiel Abwärmenutzung (sogenannte Anergienetze mit «kalter Wärme» inklusive Erdwärmesondenfelder), Gasnutzung über Blockheizkraftwerke (wärmegeführt mit Stromproduktion und Biogas), Wärmepumpenanlagen mit Erdwärmesonden oder Wärmenutzung mit dem Energieträger Holz (Biomasse), Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und Ähnliches.

Verbund verschiedener Wärmeproduzenten

In der Praxis kann es verschiedene Leitungssysteme geben, welche die Wärmeversorgung einzeln oder idealerweise im Verbund sicherstellen. In Frage kämen insbesondere drei Formen mit folgenden Funktionsweisen: Bei der Fernwärme wird Heisswasser ab einem zentralen Standort mit Vor- und Rücklauf an die Gebäude geleitet, wo dem Wasser mittels Wärmetauscher auf hohem Temperaturniveau Wärme entzogen wird. Bei der Nahwärme erfolgt die Wärmeübertragung im Gegensatz zur Fernwärme nur über verhältnismässig kurze Strecken und teilweise mit höherem Temperaturniveau. Und bei der Niedertemperaturwärme (Anergie) nehmen Wärmepumpenanwendungen die Abwärme aus einem Wärme-/Kaltleiternetz mit niedrigem Temperaturniveau auf, um sie am Ort mittels Wärmepumpen auf ein höheres Temperaturniveau zu transformieren. Wie könnte das «Energiekraftwerk Wil» mit erneuerbarer Wärme in Zukunft aussehen?

Möglicher Umsetzungsansatz nach dem Zieldesign der TBW

Strom-, Gas- und Wärmenetze wurden in der Vergangenheit meist unabhängig voneinander betrieben. Das Zieldesign der TBW sieht künftig eine Netzkonvergenz beziehungsweise Sektorenkopplung vor. Die sogenannte Sektorenkopplung ist eine Verzahnung oder Verschmelzung von Strom, Wärme und Mobilität, damit die erneuerbaren Energien optimal genutzt und integriert werden können. «Ziel ist es, die Netzkonvergenz voranzutreiben, indem die unterschiedlichen Energienetze zu einem Ganzen, also zu einem System konzipiert und verschmolzen werden können», erklärt Huwiler.

Fernwärme von ZAB: Die Gespräche zwischen ZAB und TBW gehen weiter, obwohl das Projekt Fernwärme in Wil derzeit sistiert ist. Bild: PD

Bis dahin gibt es noch eine Reihe vertiefter Abklärungen zu treffen. Bezüglich einer Fernwärmelösung ab dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) sagt Marco Huwiler zum aktuellen Stand: «Dieses Vorprojekt wurde bis Mitte 2020 kalkulatorisch, technisch und planerisch soweit abgeschlossen, wobei ohne abschliessende Verhandlungsergebnisse zu den Wärmeübergabepreisen. Im ersten Halbjahr 2021 sollen die Gespräche wieder aufgenommen werden.»

Im Fokus: Holzschnitzel aus Wäldern der Region

Es werden aber auch Überlegungen zu alternativen Wärmeversorgungsstrategien gemacht. Insbesondere zum Rohstoff Holz. «Zusammen mit der Ortsgemeinde Wil als grosse Waldbesitzerin besteht nicht nur ein grosses Potenzial, sondern auch ein gemeinsames Interesse für Nutzung von Holzschnitzeln aus der Region», sagt Huwiler. Dazu wurde bei den TBW ein Vorprojekt zur Vertiefung der möglichen Nutzung von Holzschnitzeln aus heimischen Wäldern gestartet, während im Gegenzug das Fernwärmeprojekt mit dem ZAB bis auf weiteres sistiert (diese Zeitung berichtete) beziehungsweise vorübergehend ausgesetzt wird.

Holzstapel mit Brennholz für Holzschnitzel. Wil prüft den Einsatz von Holz als Energiequelle nun vertieft. Bild: Andreas Toggweiler

Das Holzschnitzel-Vorprojekt umfasst die Standortevaluation und Festlegung der Platzverhältnisse für unterschiedliche Anlagengrössen inklusive Abklärungen zur Logistik und Sicherung der Holzschnitzel aus Region. Dazu gehören ebenso das Anlagen-Engineering und die Technik, inklusive Einbindung der Verbindungsleitung an die geplante Netztopologie sowie ein Businessplan mit Tarifgestaltung. Das Vorprojekt erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Wil als Teil des Projektteams. «Parallel dazu laufen weiterhin intensive Gespräche mit Schlüsselkunden. Dabei wurden bereits viele Absichtserklärungen für zukünftige Wärmelieferungen abgeschlossen», sagt TBW-Geschäftsleiter Marco Huwiler.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, den es in der Region Wil in grossen Mengen gibt. Bild: Hans Suter

Die im August 2020 gestartete Projektphase wird laut Zeitplan im März 2021 abgeschlossen. Bis Mitte Jahr soll der Projektabschluss (u.a. Technik, Standortklärung, Businessplan, Absichtserklärungen mit Schlüsselkunden) eine Reife erlangt haben, die eine Auslegeordnung für den Variantenentscheid zusammen mit Gesamtstadtrat möglich macht. In der zweiten Jahreshälfte ist die Erarbeitung der Unterlagen und der Start des politischen Prozesses geplant, der in einer Volksabstimmung an der Urne gipfeln wird.

Wie ökologisch ist die Holzverbrennung?

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat eine klare Haltung zur Holznutzung: «Heizen mit Holz schützt das Klima und nutzt regional verfügbare und nachwachsende Ressourcen. Holz soll energetisch sinnvoll genutzt werden: zum Heizen oder zur Stromerzeugung mit Abwärmenutzung.» Wer mit Holz heizt, der heizt nach Auffassung des Bafu im CO 2 -Kreislauf der Natur. Denn die Verbrennung von Holz setzt gleichviel CO 2 (Kohlendioxid) frei, wie die Bäume im Verlauf ihres Wachstums der Atmosphäre entzogen haben. Die gleiche Menge CO 2 gelangt in die Umwelt, wenn das Holz ungenutzt im Wald verrottet.

Heizen mit Holz ist in den Augen des Bafu deshalb CO 2 -neutral und trägt nicht zum Treibhauseffekt (globale Klimaveränderung) bei. «Im Gegenteil: Jedes Kilogramm Heizöl, welches wir durch Holz ersetzen, entlastet unsere Atmosphäre um mehr als drei Kilogramm CO 2 », hält das Bafu auf seiner Website fest.

Holzfeuerungen verursachen Luftschadstoffe. Deshalb sind vor allem grosse Anlagen ökologisch sinnvoll. Bild: Nana do Carmo

Eine Holzheizung kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden. Am gebräuchlichsten sind Stückholz, Holzschnitzel und Pellets. Energieholz wird einerseits aus dem Wald (Sortimente niedriger Qualität) gewonnen, anderseits aus Restholz von Sägereien sowie aus Altholz und Holz aus der Landschaftspflege. «Obwohl viele Argumente für die Holzenergie sprechen, darf nicht verschwiegen werden, dass Holzfeuerungen mehr Luftschadstoffe als Öl- und Gasfeuerungen ausstossen. Besonders falsch betriebene und veraltete Holzfeuerungen belasten ihre Umgebung mit viel Russ und Feinstaub», hält das Bafu auf ihrer Website weiter fest.

TBW-Geschäftsleiter Marco Huwiler ist ähnlicher Meinung. «Ich sehe dabei die naturbelassene Holzanwendung in grösseren Heizkesseln als am effizientesten und ökologisch am sinnvollsten. Die Feinstaubproblematik kann damit auf ein Minimum reduziert werden.» Falsch betriebene und veraltete Holzfeuerungen seien dagegen eine Belastung für die Umwelt.