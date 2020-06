Während die erste Corona-Welle vorüber ist, wartet die Flawa noch immer auf «grünes Licht» für ihre Masken – und produziert auf Lager Die «Zertifizierung» der CPA-Masken aus Flawil steht erst noch bevor bevor. Produziert wird allerdings schon jetzt – auf Lager. Dass die Flawa auf ihrer Ware sitzen bleibt, schlisst das Unternehmen aber aus. Andrea Häusler 26.06.2020, 05.00 Uhr

Links werden die Universalschutzmasken produziert, rechts stehen die Maschinen aus China, welche CPA-Masken für das Gesundheitswesen herstellen. Bild: Raphael Rohner

Die Maschinenteile für die vollautomatische Produktion von FFP2-Masken für das Gesundheitswesen in Flawil trafen am 22. April aus Shanghai in Zürich-Kloten an. «Genau nach Zeitplan», wie es damals hiess. Damit hatte es sich allerdings in Sachen Fahrplangenauigkeit. Denn mit der damals angekündigten Aufbau-, Inbetriebnahme- und Zertifizierungszeit für die Maschinen, Prozesse und Produkte von zwei Wochen hatten sich die Eigentümer der 1,6Millionen Franken teuren Fracht– der Bund und der Kanton Zürich – gründlich vertan.

Mitte Mai hätten die beiden Produktionsstrassen laut damaliger Prognose mit voller Kapazität laufen und täglich zwischen 80'000 und 100'000 Schutzmasken herstellen sollen. Jetzt liegt in der Schweiz die (möglicherweise erste) schwere Phase der Pandemie zurück und bis vor kurzem wurde in der Fabrikationshalle der Flawa Consumer GmbH noch immer an der Konstanz der Prozessqualität getüftelt. Die Maschinen lieferten, seit dem Produktionsstart am 2. Juni, keine gleichbleibende Qualität. Hinzu kam die fehlende Zulassung der Masken.

Prüfstelle kündigt «Grünes Licht» an

Alfredo Schilirò, Kommunikationsbeauftragter der Flawa. Bild: PD

Inzwischen habe man die Produktion im Griff, sagt Alfredo Schilirò, Inhaber der Flowcube Communications AG in Zürich und Kommunikationsbeauftragter der Flawa. Die «Verzögerung» relativiert er: Die Flawa Consumer habe sich nie auf ein Datum festgelegt, denn üblicherweise beanspruche die Inbetriebnahme solcher Anlagen mehrere Monate. Seit dem 15.Juni werde nun im Zwei-Schicht-Betrieb produziert – auf Halde. Denn das Okay der Prüfstelle steht weiterhin aus.

Allerdings zeigen sich diesbezüglich Silberstreifen am Horizont. Franziska Nieke von der TÜV Nord AG in Hannover bestätigte auf Anfrage, dass die Flawa Consumer die zu prüfenden Masken sowie die nötigen Unterlagen eingereicht habe und die Laborprüfung bereits erfolgt sei. Noch gelte es einige Formalitäten abzuwickeln und den Prüfbericht zu erstellen. Sie sagt:

«Das Unternehmen wird in Kürze eine Benachrichtigung von uns erhalten.»

Die Flawa-Masken gelangen unter der Bezeichnung «Covid-Pandemie Atemschutzmasken» (CPA), nicht als «Filtering Face Piece-Masken» (FFP) auf den Markt. «Denn europaweit werden derzeit keine FFP2-Zertifizierungen durchgeführt», begründet Alfredo Schilirò.

Das verkürzte Prüfverfahren wurde eingeführt, nachdem es auf Grund der Coronapandemie zu Maskenengpässen gekommen war. Die CPA-Masken werden im Rahmen des Verfahrens nicht im eigentlichen Sinn zertifiziert. Für die befristete Zulassung sind ein Prüfbericht sowie ein Bewertungsschreiben ausreichend.

CPA-Produktionsmaschine aus Wil

In Flawil befindet man sich in den Startlöchern. Nicht nur was die Produktion auf den Maschinen des Kantons Zürich und des Bundes angelangt. Seit dem 17.Juni steht in den Flawa-Räumen eine weitere Maschine zur Fertigung von CPA-Masken. Sie gehört der Prodema Engineering AG aus Wil und wurde in Zusammenarbeit mit der Flawa entwickelt. Deshalb geht Alfredo Schilirò davon aus, dass deren Inbetriebnahme rascher erfolgen wird.

Abnahmegarantie der öffentlichen Hand

Nur ist zwischenzeitlich der Engpass bei den Schutzmasken behoben. Dass die Flawa auf ihrer Ware sitzen bleibt, schliesst Schilirò jedoch aus: «Der Bund und der Kanton Zürich haben eine Abnahmegarantie für einen Prozentsatz der Produktion abgegeben.» Der Rest werde auf dem freien Markt verkauft. Im Onlineshop der Flawa würden die Pandemiemasken zumindest vorläufig nicht angeboten. Nach wie vor besteht laut Schilirò eine Nachfrage:

«Gegenwärtig laufen Gespräche mit Kunden aus dem Gesundheitsbereich.»

Wobei der Schweizer Markt nach wie vor Priorität habe. Erst wenn dieser gesättigt sei, würden auch Anfragen aus dem Ausland berücksichtigt.

Was nach «Corona» mit den Maschinen passiert, ist nicht entschieden. Bis auf weiteres werde damit die Versorgungssicherheit der Schweiz gewährleistet, sagt Schilirò. Ebenfalls offen lässt er die Frage, ob sich der Hersteller von Watteprodukten und Frischesohlen mit der Produktion und dem Vertrieb von Schutzmasken ein weiteres Standbein aufbauen wird.