Wil: Mit Stellenausbau in Sozialhilfe Ausgaben senken

Vorzeigemodell? Winterthur setzt in der Sozialhilfe um, was in Wil schon lange gefordert wird – und spart damit Millionen Die Stadt Winterthur hat im Rahmen eines Pilotprojekts elf neue Stellen in der Sozialhilfe geschaffen. Weil dadurch mehr Personen wieder in den Arbeitsmarkt gefunden haben, lohnte sich das finanziell. Ein Modell, das auch in Wil zum Erfolg führen könnte? Gianni Amstutz 22.07.2021, 05.00 Uhr

Die Akten stapeln sich: Ein Mitarbeiter in der Sozialberatung muss sich zurzeit um 87 Fälle kümmern. Bild: Rainer Jensen / dpa

Seit Jahren kämpft der Stadtrat für zusätzliche Ressourcen für die Sozialen Dienste. Oft nur mit mässigem Erfolg. Manche Stellen wurden gar nicht, andere nur befristet, wieder andere nur mit geringeren Pensen als beantragt bewilligt. Das Argument für zusätzliche Stellen war jeweils, dass damit mehr Sozialhilfebezüger den Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt finden würden. Durch die hohe Fallbelastung könnten die meisten Fälle sonst nur administrativ behandelt werden, argumentierte der Stadtrat.

Dafür fand er selten wirklich Gehör, auch wenn eine Studie der Universität Luzern aufzeigte, dass durch eine Senkung der Falllast pro Vollzeitstelle die Kosten insgesamt sinken würden. Zwar würde die Stadt höhere Ausgaben im Personalbereich haben durch die zusätzlichen Stellen, allerdings würden die Kosten für die Sozialhilfe sinken, da mehr Fälle abgeschlossen werden könnten.

Ein durchschlagender Erfolg in Winterthur

Nun lässt ein Pilotprojekt der Stadt Winterthur aufhorchen. Dort wurde umgesetzt, was in Wil vom Stadtrat schon länger gefordert wird. Elf zusätzliche Vollzeitstellen schuf die Stadt in der Sozialberatung – mit durchschlagendem Erfolg.

Wie das SRF Regionaljournal Zürich Schaffhausen berichtet, seien die Kosten um 2,7 Millionen Franken gesunken. Dies, weil deutlich mehr Menschen den Weg aus der Sozialhilfe gefunden hätten. Das hat selbst bürgerliche Politiker überzeugt, die geschlossen hinter der unbefristeten Weiterführung des Projekts stehen. Gemäss dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen habe dies auch das Interesse weiterer Städte geweckt. In Basel soll ein ähnliches Projekt von 2022 bis 2027 getestet werden.

Ergebnisse erstaunen nicht

Beim Departement Gesellschaft und Sicherheit in Wil erstaunen die Ergebnisse aus Winterthur niemanden, «entsprechen sie doch exakt dem, was wir auch in Wil seit Jahren vertreten», wie Departementsleiter Marc Bilger sagt.

«Eine dauerhafte Senkung der Falllast würden wir auch für Wil als äusserst sinnvoll erachten.»

Davon würden gemäss Bilger nicht nur die Sozialen Dienste und die Mitarbeitenden profitieren. Wie der Schlussbericht des Projekts in Winterthur deutlich zeige, lohne sich eine Senkung der Falllast auch finanziell für die Gemeinde.

Was der Schlussbericht im Grundsatz für Winterthur festhalte, sei auch in den vergangenen beiden Jahren in Wil festgestellt worden. Das Departement habe bei den Stellenanträgen in den Jahren 2019 (80 Prozent) und 2020 (40 Prozent) jeweils die Haltung vertreten, dass die zusätzlichen Ausgaben für die personellen Ressourcen mit Einsparungen bei den Sozialhilfekosten wettgemacht werden könnten.

Bilger sagt:

«Rückblickend kann man sagen, dass wir diese Prognose sogar bei weitem übertroffen haben – Wil hat seit 2019 ein Mehrfaches der investierten zusätzlichen Personalkosten bei den Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe eingespart.»

40 zusätzliche Stellenprozent wären nötig

Aktuell bearbeitet ein Mitarbeiter mit einem Vollzeitpensum 87 Fälle gleichzeitig. Bei gleichbleibenden Fallzahlen wären – vorausgesetzt, das Parlament bewilligt die insgesamt 120 befristeten Stellenprozente mit den Budgets 2022/2023 weiterhin – zusätzlich 40 Stellenprozente notwendig, um die Falllast auf 80 Fälle pro 100 Stelleprozent wie in Winterthur zu senken, erklärt Bilger.

Zudem geht das Sozialdepartement davon aus, dass die Fallzahlen coronabedingt auch in Wil steigen werden – und zwar um fünf bis zehn Prozent. Das würde bedeuten, dass mit rund 40 zusätzlichen Fällen zu rechnen wäre. «Unter Berücksichtigung des Ziels, die Falllast auf 80/100% zu senken, wäre das gleichbedeutend mit 50 Stellenprozenten, die noch zusätzlich nötig wären», rechnet Bilger vor.

Die Frage wird sein, ob das Parlament bereit ist, zusätzliche Stellenprozente zu genehmigen, sollten diese vom Stadtrat an einer der nächsten Budgetsitzungen beantragt werden. Die Ergebnisse aus Winterthur machen dies zumindest wahrscheinlicher.