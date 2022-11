Dominique Gisin am KMU-Anlass der Kantonalbank

Vortrag Parallelen zwischen Spitzensport und Unternehmertum: Grosses Kino mit Olympiasiegerin Dominique Gisin in Wil Gemeinsam mit Sportpsychologe Christian Marcolli blickte Olympiasiegerin Dominique Gisin an der KMU-Profil-Veranstaltung der St.Galler Kantonalbank in Wil auf ihre Karriere zurück. 09.11.2022, 18.00 Uhr

Dominique Gisin am KMU-Profil-Anlass der St.Galler Kantonalbank von Ende Oktober in Altstätten. Bild: Yann Lengacher

Acht Jahre lang raste sie im Dress der Schweizer Nationalmannschaft über die Pisten, feierte Podestplätze, Medaillen, kämpfte gegen Niederlagen und Verletzungspech. 2014 krönte sie ihre Karriere in Sotschi mit olympischem Abfahrts-Gold. Heute, sieben Jahre nach ihrem Rücktritt, ist die Rennläuferin mit Masterabschluss in Physik noch immer schnell unterwegs: Als Co-Pilotin bei Fly7. Daneben wird sie, gemeinsam mit ihrem langjährigen Sportpsychologen Christian Marcolli, vielerorts für Vorträge gebucht. Am Donnerstag referierte das Team an der KMU-Profil-Veranstaltung der St.Galler Kantonalbank im Cinéwil. 110 Unternehmerinnen und Gewerbetreibenden hatten sich diesen Anlass gebucht.

Dreijähriger Kampf zurück

Dominique Gisin erzählte von ihrem Werdegang: von der Kindheit und dem Entdecken ihrer Skisport-Leidenschaft über die zahlreichen Verletzungen und Rückschläge bis zu ihrem grossen Triumph in Sotschi. Neben dem Glauben an ihren grossen Traum («Ich wusste, ich bin gemacht zum Skifahren») spielten auch die medizinische und mentale Unterstützung eine grosse Rolle. Gisin betonte die wertvolle Zusammenarbeit mit ihren Ärzten. Für die beiden sei sie bereits in jungen Jahren mit ihrer Knieverletzung «ein spannender Fall» gewesen. Und: «Viele Ärzte hätten damals unterschrieben, dass ich nie wieder Ski fahren werde.» Dennoch kämpfte sie sich über drei Jahre hinweg zurück, bis sie wieder Rennen fahren konnte.

Mentale Stärke aufbauen

Danach begann Dominique Gisin auch mit dem Sportpsychologen Dr. Christian Marcolli zusammenzuarbeiten. Er sprach über die Parallelen zwischen Skisport und Unternehmenswelt. «Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, wie wichtig das Energie-Management ist. Es gibt Momente, da weiss man, dass man richtig gut sein muss. Im Skisport muss man super schnell sein an schlechten Tagen.»

Dominique Gisin verdeutlichte, dass es selbstverständlich auch Glück brauche und viele Menschen hinter einem stehen müssten. Sie habe während ihrer Reha oft in Pfäffikon bei ihren Grosseltern übernachtet. Trotz all der Rückschläge hätten diese sie immer unterstützt: «Sie wollten es mir nie ausreden – das ist im Nachhinein unglaublich.»

Ehrenamtliches Engagement

Ihr Leben sei aber auch nach dem Rücktritt vom Spitzensport spannend geblieben, sagte Dominique Gisin, die sich für zahlreiche Organisationen wie die Stiftung Schweizer Sporthilfe oder das Schweizerische Rote Kreuz engagiert. Dass sie ihre Erfahrungen teilen und weitergeben kann, sei für sie etwas vom Schönsten. (pd/ahi)