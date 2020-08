Vorentscheidende Spiele für die Faustballer: Die Nationalligateams von Rickenbach-Wilen stehen zu Hause unter Zugzwang Die erste und zweite Mannschaft der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen bestreiten am Samstag wichtige Partien auf dem heimischen Rasen des Wilener Schulhauses Ägelsee. Sowohl das NLA- als auch das NLB-Team sind auf Punkte angewiesen. Am Sonntag steigt mit den Schweizer U16-Meisterschaftsendrunde der grosse Tag für den Nachwuchs. Herbert Brägger 20.08.2020, 08.37 Uhr

Silvan Jung (vorne) und sein Bruder Philipp wollen zu Hause in Wilen punkten. Bild: PD

Nach der Sommerpause wird die zweite Hälfte der verkürzten Meisterschaft in der NLA und NLB gespielt, in denen die Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen je ein Team stellt. Am Samstag finden die Partien fünf und sechs statt. Beide Teams werden zu Hause auf dem Wilener Ägelsee antreten.