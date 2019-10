Vorbild für naturnahe Gestaltung: Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid rezertifiziert Der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) wird von der Stiftung Natur & Wirtschaft ausgezeichnet.

In der Deponie Burgauerfeld des ZAB in Flawil tummeln sich auch vom Aussterben bedrohte Amphibienarten. (Bild: PD)

Aufgrund der regen Deponietätigkeit ändern sich die Flächen auf dem Areal Burgauerfeld in Flawil laufend. Standorte werden aufgefüllt, andere Lebensräume werden neu geschaffen oder entstehen von selbst – ideale Voraussetzungen für Tierarten, die Wanderbiotope schätzen und die sich in älteren Lebensräumen nicht wohlfühlen. So beispielsweise Amphibien wie die Gelbbauchunke, der Bergmolch, der Wasserfrosch und die Erdkröte. Auch ein Biber und seltene Vogelarten wie die Uferschwalbe, der Flussregenpfeifer und der Wanderfalke waren auf dem Areal schon zu Gast.

Das Areal ist ein Beispiel dafür, dass Kiesgruben und Steinbrüche sowie Deponieflächen der Natur Chancen bieten. Typische Pflanzen- und Tierarten, welche eigentlich in Flussauen leben würden, besiedeln als Pionierarten die offenen Abbaustellen. Da in der Schweiz die meisten Flussläufe künstlich begradigt wurden, bilden die Abbaustellen wichtige Ersatzstandorte für diese verschwundenen Auenlandschaften.

Einsatz für mehr Natur vor der Haustür

Die Stiftung Natur & Wirtschaft fördert die naturnahe Planung und Gestaltung von Firmenarealen, Wohnsiedlungen, Schulanlagen, Kiesabbaustellen, Deponiestandorten und neu auch Privatgärten. Sie zeichnet vorbildliche Areale mit einem national anerkannten Label aus und unterstützt Interessierte bei der Planung und Realisierung ihres naturnahen Areals.

Mehr als 450 Institutionen aus allen Branchen sind aktuell zertifiziert. Das ergibt eine Naturfläche von rund 40 Millionen Quadratmeter. Naturnah gestaltete Areale sind von grosser Wichtigkeit für die einheimische Biodiversität. Viele der ausgezeichneten Flächen sind wahre Hot-Spots der Artenvielfalt. So sind beispielsweise sämtliche bedrohte Amphibienarten der Schweiz auf den zertifizierten Arealen zu finden. Auch die Mitarbeitenden, die Anwohnerinnen und die Kinder profitieren von einem belebten, naturnah gestalteten Aussenraum.

Bereits im Jahr 1998 erhielt der ZAB, als erstes Kies-Areal, erstmals das Label der Stiftung Natur & Wirtschaft. Bei der Rezertifizierung im August habe das Label ohne Vorbehalte wiederverliehen werden können, schreibt die Stiftung in ihrer Medienmitteilung. (pd/red)