Voranschlag 2021 und Sondersteuern beschäftigen den Grossen Rat des Kantons Thurgau am Mittwoch FDP-Kantonsrat Bruno Lüscher wirft einen Blick voraus auf die Sitzung des Grossen Rats. Der Vorschlag 2021 rechnet mit einem Defizit von 27 Millionen Franken. Trotzdem sollen rund 40 neue Stellen in der Verwaltung geschaffen werden. Das düfte zu reden geben. Bruno Lüscher 17.11.2020, 05.00 Uhr

Bruno Lüscher, Kantonsrat FDP, Aadorf. Bild: PD

Mit Blick auf die Detailberatung steht an der Sitzung des Grossen Rates von morgen Mittwoch das Eintreten auf den Voranschlag 2021 sowie den Finanzplan bis 2024 zur Debatte. Nach fünf positiven Jahren wird erstmals wieder ein Aufwandüberschuss von 27 Millionen Franken budgetiert. Die Regierung sagt, ob der Unsicherheit, welche die Coronapandemie auslöste, sei der Voranschlag 2021 als Übergangsbudget zu betrachten. Ob dies der Grosse Rat, an welchem mit Sicherheit die 40 neuen Stellen in der Verwaltung eine intensive Diskussion auslösen werden, ebenfalls so sieht, wird sich zeigen.