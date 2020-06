Porträt «Vor zehn Jahren hätte ich das nicht geschafft»: Warum es so lange dauerte, bis die Busswiler Sängerin Sabine Wiesli ihr erstes Album aufgenommen hat Fünf Jahre trug Sabine Wiesli die zurückhaltenden, jazzig-poppigen Songs auf ihrem Album «Years of Snow» mit sich herum. Aber nicht nur die Musik musste reifen, auch der Mut, die eigene Musik an die Öffentlichkeit zu bringen. Tobias Söldi 05.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sabine Wiesli hat Grund zur Freude: Im September veröffentlicht sie ihr erstes Album. Bild: Tobias Söldi (Wil, 27. Mai)

Eigentlich hätte Sabine Wieslis erstes Album bereits vor einigen Wochen erscheinen sollen. Doch wie so vielem, machte die Coronapandemie auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Die 42-jährige Sängerin, Songschreiberin und Musiklehrerin erzählt:

«Als der Lockdown ausgerufen wurde, habe ich die CD gerade zum Pressen in Auftrag gegeben.»

Physisch existiert das Album also bereits, aber Unit Records, das renommierte Schweizer Jazzlabel, welches das Album vertreibt, empfahl ihr, mit der Veröffentlichung abzuwarten, bis sich die Lage wieder normalisiert hat.

Musik für den Herbst und den Winter

Nun erscheint «Years Of Snow» am 4. September. Eigentlich passt dieses Datum viel besser zum Album, für das sich Wiesli und ihre Band den Namen Câline gegeben haben. Nicht nur wegen seines winterlichen Titels, auch wegen der Musik darauf: 13 Songs, die sich irgendwo zwischen Jazz, Chanson und Pop bewegen, meist ruhig gehalten und sparsam instrumentiert mit Piano, Cello, Bass und Schlagzeug, stets geprägt von Wieslis warmem Gesang auf Englisch oder Französisch.

«Es ist in der Tat eher Musik für den Herbst und den Winter», findet auch Wiesli. Manchmal geht es sogar ganz explizit um die weisse Jahreszeit: Im Titelsong «Years Of Snow» singt sie von schneereichen Wintern, wie sie sie in ihrer Kindheit in Busswil erlebt hat. Heute wohnt Wiesli zwar in Zürich, ist der Region aber nicht nur musikalisch, sondern auch über hier lebende Verwandte verbunden.

Drei zehnstündige Aufnahmetage

«Years Of Snow» ist lange gereift. Während Wiesli den Wunsch eines eigenen Albums schon seit Jugendjahren mit sich herumträgt, gehen die Anfänge der Songs auf dem Album auf einen verlängerten Urlaub und ein Dienstaltersgeschenk vor fünf Jahren zurück. Sie erinnert sich:

«Andere nutzen diese Zeit für eine Reise. Ich habe mich zwei Monate zurückgezogen und an meinen Ideen gearbeitet.»

Damals ist ein Grossteil der Songs entstanden, rohe, ungeschliffene Entwürfe, die Wiesli in den kommenden Jahren begleiten sollten.

Richtig ernst wurde es dann an Ostern vor einem Jahr. «Da gab ich mir einen Ruck und entschied: Jetzt nehme ich diese Songs auf.» Sie stellte eine Band aus befreundeten Musikerinnen und Musikern zusammen, probte mit ihnen, feilte an den Arrangements – und noch im November desselben Jahres stand die fünfköpfige Truppe während dreier intensiver, jeweils zehnstündiger Aufnahmetage in einem Studio in Winterthur.

Eigene Musik braucht Mut und Selbstsicherheit

Wiesli ist überzeugt: Auch wenn es etwas länger gedauert hat, bis das erste eigene Album das Licht der Welt erblickt hat, der Zeitpunkt ist der richtige. «Vor zehn Jahren hätte ich das nicht geschafft», ist sie überzeugt.

Mut, Selbstsicherheit, Unabhängigkeit und Ausgeglichenheit – all das musste genauso wachsen wie die Songs und die Vision davon, wie diese klingen sollten. Eigenes Material zu schreiben, sei eine anspruchsvolle persönliche Auseinandersetzung.

Dazu kommt:

«Ein solches Projekt braucht auch extrem viel Zeit und Energie. Neben dem Unterrichten fehlt beides schnell einmal.»

Dass es jetzt doch noch einige Monate länger dauert bis zur Veröffentlichung, kommt ihr darum nicht ungelegen. «So kann ich wieder etwas Herunterfahren und das Ganze verarbeiten.»

Eine Auszeit nur für die Musik

Denn schon bald geht es weiter. Im Herbst steht eine kleine Konzerttour an. Begleitet wird Wiesli dabei von der Band, die auch auf dem Tonträger zu hören ist – mit Ausnahme der Cellistin und des Schlagzeugers, die an der Tour neu dabei sind. Längst ist diese Konstellation zu ihrer Stammformation geworden, wie Wiesli nicht ohne Stolz anmerkt. Seine Live-Premiere feiert das Album dabei am 5. September in Kirchberg in der «Eintracht» – ein Lokal, das die Sängerin von ihren Jugendjahren gut kennt.

Doch damit ist die Geschichte von «Câline» noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, der Funke ist übergesprungen: Wiesli will den eingeschlagenen Weg weitergehen.

«Ich möchte mir noch mehr Zeit nehmen für die Musik und meine Ideen.»

Dafür gönnt sie sich ab August eine berufliche Auszeit. Denn eines ist ihr längst klar geworden: «Ohne eigene Musik würde mir etwas fehlen.»

Hinweis: www.caline-music.ch