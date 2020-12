Oberbüren Corona deckt auf: «Die Organisationsstruktur der Gemeinde bedarf dringender Reformen» Ende Jahr übergibt Marco Frauchiger das Präsidium der Oberstufengemeinde Oberbüren-Niederwil-Niederbüren seiner Nachfolgerin Yvonne Keller. Ein Abschied mit Wehmut? Andrea Häusler 18.12.2020, 05.09 Uhr

788 von 802 gültigen Stimmen – so lautete Frauchigers Resultat im März 2012 bei der Ersatzwahl für den während der Amtszeit zurückgetretenen Oberstufenschulratspräsidenten Edwin Stäger. Freilich war er dazumal einziger Kandidat für das Amt. Das Wahlergebnis beeindruckt dennoch. Im Herbst 2016 erfolgte die Bestätigung: Marco Frauchiger, inzwischen nicht mehr parteilos, sondern Mitglied der FDP, vereinigte 1322 der 1335 gültigen Stimmen auf sich.

Der 44-jährige Bildungsfachmann prägte den Schulbetrieb im Oberstufenzentrum Thurzelg während seiner neunjährigen Amtszeit mit der Einführung moderner, innovativer Lernformen, die sich nicht zuletzt auch an den Anforderungen der Berufsbildung orientierten. Seinen Rücktritt begründete er mit der zunehmenden Belastung durch das Oberstufenpräsidium, welche sich mit seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums Wil-Uzwil (BZWU) nicht mehr vereinbaren lasse.

Im Interview blickt er zurück und wirft einen Blick in seine Zukunft ohne öffentliches Amt.

Noch wenige Wochen, dann endet Ihre Amtszeit als Präsident der Oberstufenschulgemeinde Oberbüren-Niederwil-Niederbüren. Was steht noch an «Aufräumarbeit» an?

Es muss vor dem Jahresende tatsächlich noch einiges erledigt werden: Rechnungsabschluss, Amtsübergabe, Pendenzenbereinigung, usw. Ich möchte Yvonne Keller natürlich einen möglichst «sauberen Tisch» hinterlassen.

Mit welchen Gefühlen geben Sie das Amt ab?

Ich setze mich immer vor einer wichtigen Entscheidung mit Vorteilen, Nachteilen oder Emotionen auseinander. Ist die Entscheidung einmal gefällt, schaue ich eigentlich nur noch nach vorne. Selbstverständlich werde ich die vielen spannenden Begegnungen und inspirierenden Projekte ab und zu vermissen. Um Neues anpacken zu können, muss man manchmal, auch wenn es einem schwerfällt, etwas zurücklassen.

Wenn Sie zurückblicken: Welches sind die markantesten Veränderungen, welche die Schule während der vergangenen acht Jahre erfahren hat?

Es gab vermutlich noch keine Zeitperiode in diesem Jahrhundert, in der die Bildung und die Schule als lnstitution mehr hinterfragt und verändert wurde. Das ist aber auch dringend nötig. Gesellschaft und Wirtschaft verändern sich rasch und umfassend. Die Bildung hat den Hauptzweck unsere Jugend gesellschaftsfähig und arbeitsmarktfähig zu machen. Das braucht moderne, zukunftsgerichtete Schulsysteme und Lehrpersonen, die nach vorne und nicht zurückschauen.

Konnten Sie in ihrer strategischen Funktion als Oberstufenschulratspräsident von Ihrer Tätigkeit als BZWU-Rektor profitieren und umgekehrt?

Ja, ganz klar. An dieser wichtigen Schnittstelle tätig zu sein, hat meinen Arbeitsalltag bereichert. Ich konnte viele Erkenntnisse in beide Richtungen gewinnbringend einbringen.

Inwieweit hat Corona Ihre Tätigkeit als Präsident der Oberstufe beeinflusst/geprägt?

Krisen haben nebst viel Leid auch einen entscheidenden positiven Aspekt. Die Solidarität und das Wir-Gefühl steigen, Mängel in Systemen werden sofort sichtbar. Entwicklungen gehen plötzlich rasant vorwärts. Unterricht am Bildschirm oder Live-Übertragungen von Lektionen gehören plötzlich zu unserem Alltag und erweitern unsere Möglichkeiten. Ohne Lockdown hätten wir vermutlich trotz technologischer Möglichkeiten noch Jahre für diesen Prozess gebraucht. Den Unternehmen ging es ähnlich im Bereich Homeoffice.

Die verschiedenen Körperschaften in der Gemeinde haben in der Krise sofort verstanden, dass entscheidende Schritte nur in enger Zusammenarbeit und gut abgesprochen funktionieren können.

Unsere Organisationsstruktur in der Gemeinde steht auf dem Prüfstand und bedarf dringenden Reformen. Die Covid-19-Krise hat eindrücklich gezeigt, dass eine strukturierte Zusammenarbeit, z.B. in Form einer Einheitsgemeinde, die heute kleinräumigen Strukturen mit unseren unzähligen selbstständigen Körperschaften ablösen muss. Die heutige Organisationsform ist qualitativ sowie finanziell ineffizient und völlig überholt.

Was nehmen Sie an positiven Erkenntnissen und Erfahrungen mit?

Ich möchte die 9 Jahre als Schulratspräsident nicht missen. Sie haben meinen Lebensrucksack mit entscheidenden Erfahrungen und Kompetenzen in unterschiedlichsten Bereichen ergänzt. Speziell hervorheben möchte ich die ausgesprochen gute Zusammenarbeit im Schulrat und mit der Schulleitung. Die grosse Unterschiedlichkeit der Mitglieder konnten wir stets als Chance für möglichst gute Lösungen nutzen. Dabei sind tolle Freundschaften entstanden! Nebst hohem Engagement aller Ratsmitglieder waren Anstand, Respekt, Humor sowie die sachliche und ehrliche Auseinandersetzung die tragenden Elemente unseres Wirkens.

Welche Projekte übergeben Sie Ihrer Nachfolgerin, Yvonne Keller? Und: Wie sehen Sie die Entwicklung der Schule in den nächsten vier Jahren?

Unsere Oberstufe ist wie bereits erwähnt im Umbruch. Digitalisierung, flexibler und teilindividualisierter Unterricht sowie anstehende Veränderungen im Rollenverständnis unserer Lehrpersonen stehen nicht nur im OZThurzelg, sondern generell im Bildungsbereich an. Ebenfalls wird eine grössere Pensionierungswelle und ein anstehender Wechsel in der Schulführung den künftigen Schulrat beschäftigen.

Gleichzeitig mit Ihrem Amtsende beginnt die Amtszeit Ihrer Frau als Gemeinderätin. Ein Tipp, für ihre neue Zukunft als Person des öffentlichen Lebens?

Muriel ist eine Powerfrau und steht mit beiden Beinen im Leben. Sie soll in grösstmöglicher Offenheit ihre eigenen Erfahrungen sammeln. In unserer über 25 Jahre andauernden Partnerschaft haben wir irgendwann aufgehört, uns vorauseilende Ratschläge zu erteilen. Wir unterstützen uns stets im hier und jetzt oder wenn danach gefragt wird. Wir fahren sehr gut damit.

Ihren Rücktritt begründeten Sie vor allem mit der beruflichen Belastung. Wofür werden Sie das bisschen mehr Zeit, die Ihnen das nächste Jahr bringen wird, primär aufwenden?

Mein Beruf als Rektor des BZWU erfordert momentan meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Die Berufsbildung ist noch stärker dem aktuellen Wandel unterworfen als die Volksschule. Reformprojekte von Berufsgruppen, Bund und Kanton sind umfassend und werden die heutigen Strukturen einer Berufsfachschule drastisch verändern. Da ich schon seit langem für Veränderung und Innovation in der Bildung einstehe, sehe ich diesem Prozess mit Freude und positiver Energie entgegen.