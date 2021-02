Fürstenland/Toggenburg Statt Wartelisten leere Betten: Wie die Corona-Pandemie den Altersheimen zusetzt Hohe Todesfallzahlen, kaum Neueintritte, Kurzarbeit oder Überzeitkompensation fürs Pflegepersonal, trübe Aussichten auf das Geschäftsergebnis 2020: Die Coronapandemie setzt vor allem den grösseren Alters- und Pflegeheimen der Region zu. Doch am Horizont zeichnen sich Silberstreifen ab. Andrea Häusler 03.02.2021, 17.19 Uhr

In Plastik gehüllt: Der Erweiterungsbau des Seniorenzentrums Uzwil in der «Sonnmatt», der Ende dieses Jahres eröffnet werden soll. Bild: Andrea Häusler

Die Übersterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren machte in den vergangenen Monaten Schlagzeilen. 28 Bewohnende waren in den fünf Heimen der Thurvita AG in Wil im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, 22 waren es an den beiden Standorten des Seniorenzentrums Uzwil, 15 im Alters- und Pflegeheim Wier in Ebnat-Kappel.