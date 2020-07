Vor 30 Jahren herrschten dramatische Zustände in Wil: Die Jugend ging für die Kultur auf die Strasse Eine Gruppe junger Leute, die «Kulturlöwen», forderten in den 80er-Jahren eine Stätte für Alternativkultur. Fündig wurden sie in einem Schuppen, der von einer Baufirma als Lager genutzt wurde. Heute ist der Gare de Lion eine etablierte Kulturinstitution. Adrian Zeller 14.07.2020, 17.00 Uhr

Aus diesem Garagentrakt sollte ein Kulturzentrum entstehen. 1986 nahmen Jugendliche das Gebäude in Beschlag. Der alte Schuppen beim Bahnhof diente vor der Umnutzung als Materiallager für eine Baufirma. Der Gare de Lion ist heute eine etablierte Kulturinstitution mit überregionaler Ausstrahlung.

In den 80er-Jahren herrschte in der Schweiz im kulturellen Bereich Aufbruchstimmung. Unter dem Slogan «Züri brännt» kam es in Zürich mehrfach zu Scharmützeln zwischen Demonstranten und der Polizei.

Auch in Wil forderte eine Gruppe junger Leute eine Stätte, die für alle Formen der Kultur offen sein sollte, vor allem auch für Alternativkultur. Sie nannten sich «Kulturlöwen». Nach dem Abriss der Musigbeiz Dufour waren sie heimatlos geworden. Als geeignete Liegenschaft erkannten sie das stillgelegte Depot der Brauerei Löwenbräu auf dem Bleichplatz, daher der Name Kulturlöwen.

Eskalation im letzten Moment verhindert

Das damalige Stadtparlament lehnte 1986 den entsprechenden Antrag ab und beschloss den Abbruch des markanten Backsteingebäudes. Heute sind dort Parkplätze angelegt. Für die Kulturleute war dies ein Affront. Als neue Lösung wurde der benachbarte Garagentrakt an der Haldenstrasse, die sogenannten Stallungen, ins Auge gefasst. Gegen den Kreditbeschluss des Parlaments wurde jedoch das Referendum ergriffen. Die Wiler Stimmberechtigten lehnten die Vorlage mehrheitlich ab.

Bei den Kulturlöwen machte sich in der Folge Unmut und Frustration breit. 1988 wurden diese Garagen von jungen Leuten besetzt. Um weitere Eskalationen zu verhindern, suchte der damalige Stadtpräsident Hans Wechsler (CVP) vor Ort das Gespräch mit den Protestierenden.

Er konnte sie besänftigen. Die Gruppe der Kulturlöwen und die Stadtregierung blieben im Dialog. Man suchte nach Lösungen bezüglich Kulturräumen, der Hof sowie ein Pavillon wurden als mögliche Standorte diskutiert. Beide Ideen wurden jedoch nicht realisiert. Auf der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft wurde der Musiker und Videokünstler Renato Müller in der Nähe des markanten Silos fündig.

Bahnschuppen als Zufallsfund

Ein ehemaliger Schuppen der ehemaligen Mittel-Thurgau-­Bahn (MThB) wurde von einer Baufirma als Lager genutzt. Die Stadt Wil mietete dieses Gebäude und vermietete es ihrerseits an den Verein Kulturlöwe. Mietbeginn war der 1. März 1989. Die Baumfirma erhielt ein Ersatzlager zugewiesen.

Mit Idealismus, Goodwill und Fronarbeit wurde der Schuppen zu einem Konzertlokal mit Bar umgebaut. Ab 2008 mutierte die ehemaligen Remise zum Gare de Lion. Heute ist er eine etablierte Kulturinstitution mit überregionaler Ausstrahlung.