Wil: In der Psychiatrischen Klinik schaffen Patienten Kunst

Psychiatrie Von der Therapie zum Kulturpreis: Im Living Museum in Wil werden aus Patientinnen und Patienten Kunstschaffende Die Therapeutin Rose Ehemann sieht ihr Living Museum in Wil als konkret gewordene Utopie. Drei Patientinnen und Patienten erzählen von ihren Erfahrungen. Ruth Bossert 01.11.2022, 14.00 Uhr

Rose Ehemann (zweite von links) mit den drei Patientinnen und Patienten, die am Montag über ihre Erfahrungen mit dem Living Museum berichteten. Bild: Ruth Bossert

«Das Living Museum ist mein Zuhause geworden. Diese Menschen haben mir schon mehrmals das Leben gerettet», sagt Pul. Die junge Frau steht selbstsicher vor ungefähr zwei Dutzend Besuchern in der Psychiatrie in Wil und erzählt über ihr Leben. Sie sei überzeugt gewesen, weder malen noch musizieren zu können, sagt Pul.

Heute kriegt sie bereits Aufträge von Kunden, Bilder in Pop-Art zu malen. Zudem spiele sie Schlagzeug und mit anderen Patienten und Praktikanten haben sie ein Kollektiv gestartet, bei dem sie in Overalls und mit spiegelnden Masken auftreten, um den Zuschauenden zu zeigen, dass einen eine psychische Erkrankung jederzeit treffen könnte.

Das Referat am Montag Nord war keine Abhandlung über eine psychische Erkrankung. Vielmehr war es ein Sichtbarmachen, wie sich drei Menschen mit einer psychischen Erkrankung zu Künstlerinnen und Künstlern entwickelt haben.

Die Patientin Pul.

Eine Patientin gewann den Kulturpreis der Stadt Wil

Das Living Museum sei ein vielversprechender Ansatz, erklärte Rose Ehemann, die dieses Living Museum in Wil seit 20 Jahren leitet. Das Konzept biete Betroffenen einen Ort der Wärme und stelle Räume und Materialien für künstlerisches Schaffen zur Verfügung. Rund 150 Menschen gehen täglich ein und aus. Die Veränderung der Identität, vom Menschen mit psychischen Erkrankungen zur Künstlerin oder zum Künstler, sei das Ziel des Living Museums.

Auch Daniel schilderte seine Leidensgeschichte und sagte über seine Malerei: «Ich bin in einem neuen Leben angekommen.» Und Corina erzählte, sie sei nach einem dramatischen Erlebnis in die Klinik gekommen. Dort begann sie zu schnitzen und schuf erste grosse Gestalten aus Holz.

Später habe sie mit Malen angefangen und gemerkt: «Das will ich, das kann ich.» Sie habe schnell ihren Stil gefunden, durfte an Ausstellungen teilnehmen, eine davon läuft im Moment in Bronschhofen. Ihre Frauenfiguren werden gekauft und kürzlich hat sie den Kulturpreis der Stadt Wil gewonnen. «Durch meine Frauengestalten kann ich meine Krankheit aufarbeiten und bin zur Künstlerin geworden», sagt Corina.

Rose Ehemann ist überzeugt, dass psychisch erkrankte Menschen einen Zugang zu überirdischen Welten haben und ausserhalb unserer Kategorien denken und handeln. Deshalb liege in ihnen ein schöpferischer Reichtum, der zum Ausdruck kommen und in Kunst münden könne, wenn ihre Energien richtig kanalisiert würden.