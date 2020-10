Von der Gerbe zum Wisental: Ein Blick auf die Flawiler Industriegeschichte Das Flawiler Areal Wisental lag rund 30 Jahre brach, nun ist eine Überbauung geplant. Von einer Gerberei, über eine Schmiede, bis hin zum Autoabbruch: Das Areal wurde in den vergangenen 170 Jahren vielseitig genutzt. Johannes Rutz 10.10.2020, 10.10 Uhr

Ansicht 1910: Das Gebäude der Gerberei Thürlimann dominiert die Aufnahme. Im Hintergrund die alte katholische Kirche, 1958 abgebrochen. Am Hang die Rosenkulturen und Baumschulen der damaligen Firma Stahel. Bild: Ortsmuseum Flawil

Auf dem Areal Wisental an der Wiler Strasse in Flawil ist eine moderne Wohnüberbauung geplant. Das grosse, seit rund 30 Jahren brach liegende Areal erlebte schon etliche Nutzungen, die einen ex­emplarischen Einblick in die Flawiler Industriegeschichte erlauben.