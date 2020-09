Von der Gemeinderätin zur Schulpräsidentin: In Oberbüren zeichnet sich ein Gremiumswechsel ab

Yvonne Keller-Tobler ist Gemeinderätin. Nun möchte sie Präsidentin der Oberstufenschulgemeinde Oberbüren-Niederwil-Niederbüren werden. Dinah Hauser 10.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yvonne Keller-Tobler wohnt seit 26 Jahren in Sonnental und ist in der lokalen Politik aktiv. Bild: Dinah Hauser

Flink und elegant bewegt sich Yvonne Keller-Tobler durch die Räumlichkeiten der W. Keller AG. Die Sportlichkeit sieht man der 52-Jährigen an. Sie steht am 27. September als Oberstufenschulpräsidentin in Oberbüren-­Niederwil-Niederbüren zur Wahl. Bisher unbestritten soll sie von Marco Frauchiger übernehmen. Die Mutter zweier erwachsener Kinder sagt:



«Das Wichtigste ist für mich, dass Kinder Lust haben, zu lernen, und gerne zur Schule gehen.»



Dies beinhalte nicht nur abwechslungsreichen Unterricht, sondern auch das Miteinbeziehen aller Beteiligten – Kinder, Lehrer, Eltern, Behörden. Was die Primarschulen mit einschliesse.

Derzeit arbeiten die Primarschulgemeinden Oberbüren-Sonnental, Niederwil und Niederbüren mit der Oberstufe an einem Informatikprojekt. Ziel sei es, ein möglichst einheitliches System zu schaffen, das Schülerinnen und Schülern einen einfacheren Übertritt ermöglicht.

Die Zusammenarbeit möchte Yvonne Keller-Tobler denn auch ausweiten auf die Frühförderung.

«Die Coronakrise hat gezeigt, dass wir vieles als selbstverständlich voraussetzen, was für Jugendliche teils eine grosse Herausforderung war.»

Sie spricht damit an, dass während des Homeschooling besonders schwächere Schüler gefordert waren. Ihre Meinung dazu: «Man muss dieses Thema ganzheitlich anschauen und am besten schon im Kindergarten oder in der Spielgruppe mit der Frühförderung beginnen.»

Die Schule im Umbruch

Als Herausforderung der nächsten Jahre sieht Yvonne Keller-Tobler die Veränderung der Schule. Sie ist überzeugt, dass sich das System und der klassische Lehrerberuf im Umbruch befinden: «Es wird sich in Richtung Lernlandschaft bewegen, wo sich die Schülerinnen und Schüler vieles selbst aneignen.»

Das Konzept Schulegeben sowie auch die Infrastruktur müssten angepasst werden. Die Digitalisierung bezeichnet sie als Fluch und als Segen: «Einerseits werden Abstriche beim sozialen Leben gemacht, anderseits müssen wir die Kinder und Jugendlichen bestmöglich ausbilden, sodass sie sich erfolgreich in die Wirtschaft eingliedern können.»

Die Rahmenbedingungen dafür setzt das kantonale Bildungsdepartement fest. Yvonne Keller-Tobler ist es wichtig, dass sich Schulpräsidenten sowie Wirtschaftsvertreter in den Gremien einbringen können. Dabei solle es zu keinen Modeerscheinungen kommen, wenn etwa der Bildungsfokus auf gewisse Berufe gelegt wird, nur weil diese in der Wirtschaft fehlen. Nicht zuletzt soll die Bildung bezahlbar bleiben. «Die grössten Investitionen der Behörden gehen in die Bildung. Was allerdings vertretbar ist, denn auf den Kindern von heute baut die Zukunft auf.»

Besonders zwei Projekte stehen in der Oberstufengemeinde im Vordergrund, welche zur Amtsübernahme anstehen. Zum einen ist das die Petition zur Installation einer Überwachungskamera beim Veloständer. Dort seien öfters Velos beschädigt worden, unter anderem wurden Bremskabel durchgeschnitten. «Klar haben wir früher auch Streiche gespielt. Wenn es aber über das Luftablassen hinaus geht, dann hört der Spass auf.»

Als Zweites steht das Campus-Projekt an. In Oberbüren soll ein Begegnungsplatz für Jung und Alt geschaffen werden. Als Gemeinderätin und designierte Oberstufenschulpräsidentin darf sie bereits jetzt mitwirken. «So habe ich die Möglichkeit, mich in meine künftige Tätigkeit einzuarbeiten.»

Sprachtalent und aktive Politikerin

Die eidgenössische Marketingplanerin und Finanzfachfrau spricht fliessend Französisch. Anderthalb Jahre arbeitete sie in Lausanne und während eines fünfmonatigen Sprachaufenthalts in den USA verbesserte sie ihr Englisch. Ob Lehre oder Studium: Die in Henau Aufgewachsene kennt sich in beiden Bereichen aus, da die Kinder verschiedene berufliche Wege wählten.

In ihrer Freizeit betätigt sie sich sportlich – von Yoga über Wandern bis hin zu Fitboxen sei alles dabei. Als Co-Geschäftsführerin bringt sie Führungserfahrung mit. Sie war unter anderem zwölf Jahre in der Schulgemeinde Oberbüren-­Sonnental als Schulrätin tätig, seit 2012 engagiert sie sich im örtlichen Gemeinderat. Für das Oberstufenpräsidium sieht sie sich gut gerüstet.

«Ich war immer im Rat aktiv und will mich nun der Herausforderung einer Führungsaufgabe stellen.»

Ihr Engagement im Gemeinderat will sie zu Gunsten des Schulpräsidiums beenden.