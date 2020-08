Vom Geheimtipp zum Hotspot? Wil könnte längerfristig davon profitieren, dass viele Schweizer ihre Ferien coronabedingt im eigenen Land verbringen Wil ist ein wenig bekanntes Ausflugsziel, doch zu bieten hätte die Äbtestadt einiges. Die Touristikverantwortlichen sehen die Coronapandemie und die zunehmende inländische Reisetätigkeit denn auch als Chance. Nur bei der Selbstvermarktung muss die Stadt noch zulegen. Tobias Söldi 05.08.2020, 05.00 Uhr

Der Hof zu Wil ist das Aushängeschild der ehemaligen Äbtestadt Wil, die heute die drittgrösste Stadt des Kantons St.Gallen ist. Bild: PD

Eine grundlegende Veränderung des städtischen Tourismus angesichts der Coronakrise – das forderte Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee Tourismus, kürzlich in dieser Zeitung. Der Hintergrund: Während Ferien auf dem Land beliebt sind – trotz oder gerade wegen Corona – sieht die Situation in den Ostschweizer Städten weniger rosig aus. In St.Gallen fehlen Geschäftstouristen genauso wie internationale Gäste, Messen und Events sind abgesagt, die Hotelbetten bleiben leer. Damit die Stadt weiterhin attraktiv für Touristen sei, müsse man umdenken, so Kirchhofer.

Thomas Kirchhofer, Direktor St. Gallen-Bodensee Tourismus.

Was könnte diese Ansage für die Stadt Wil bedeuten, seit 2015 Teil der Tourismusregion St.Gallen-Bodensee, wo sie als «charmante Kleinstadt» und «weniger bekanntes Ausflugsziel» angepriesen wird?

Weniger als für St.Gallen, wie sich auf Nachfrage zeigt. Denn von einer Neupositionierung kann kaum die Rede sein. Tobias Treichler, Vizedirektor von St.Gallen-Bodensee Tourismus, erwähnt als touristische Highlights die «schmucke Altstadt» mit der «schönsten Häuserfassade der Ostschweiz», die belebende Kultur- und Eventszene sowie die Naherholungsgebiete in der umliegenden Natur.

«Wil ist der urbane Geheimtipp neben der Stadt St.Gallen.»

Tobias Treichler, Vizedirektor St. Gallen-Bodensee Tourismus.



In der Coronapandemie eine Chance sehen

Eine Charakterisierung, die sich ändern könnte. Denn dass wegen Corona mehr Leute ihre Ferien in der Schweiz verbringen, könnte einer Stadt wie Wil längerfristig zugutekommen.

Zwar bleibe abzuwarten, wie sich die Situation entwickle, so Treichler, aber:

«Längeres Ausbleiben von Fernreisen wird die inländische Reisetätigkeiten hochhalten. Und da hat Wil sehr gute Chancen, als Geheimtipp wahrgenommen zu werden.»

Geschichtliche Verbindungen nach St. Gallen

Auch in Wil sieht man in der Coronapandemie eine Chance. Denn die Äbtestadt habe Schweizer Touristen einiges zu bieten, da sind sich Stadtschreiber Hansjörg Baumberger und Ruedi Schär, Wil-Kenner, Stadtführer und ehemaliger Mitarbeiter des Info-Centers, einig.

Auch sie erwähnen die Altstadt, eine der am besten erhaltenen der Ostschweiz. «Sie bietet viele Aha-Erlebnisse», ist Baumberger überzeugt.

Hansjörg Baumberger, Stadtschreiber. Bild: PD

Etwa wenn es um den Hof zu Wil geht, der während Jahrzehnte die Residenz der Fürstäbte von St.Gallen war. Wil sei aber auch immer wieder einen Ausflug für Einkäufe wert. Spezielle Angebote in der Altstadt sowie ein breites Angebot machen die Einkaufsstadt Wil aus, so Baumberger.



Die geschichtsträchtigen Häuser und Gassen Wils können Gäste dabei coronafreundlich mittels elektronischer Stadtführungen erkunden. «Bei Führungen mit 20 Personen ist es wichtig, die aktuellen Sicherheitsvorschriften einzuhalten», sagt Schär. Doch für den Besuch der Altstadt, das ist ihm klar, ist es noch zu heiss.

«Unsere Zeit kommt im Herbst, wenn es nicht mehr so warm ist.»

Ruedi Schär, Ortsbürger, Stadtführer und Kenner Wils.

Mit der Absage von Messen wie der Olma und der Wega sei ausserdem wenig los.

Zentrale Lage als Pluspunkt

Doch auch um die Altstadt herum gibt es einiges zu entdecken. Es ist das zweite grosse Argument für Wil: Die zentrale Lage, von der aus Zürich, der Alpstein, das Toggenburg, St.Gallen und der Thurgau gleichermassen einfach zu erreichen sind. Schär ist überzeugt:

«Mit der guten Infrastruktur, den Übernachtungsmöglichkeiten und der abwechslungsreichen Gastronomie eignet sich Wil als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region.»

Baumberger merkt aber an: «Aktuell liegt der Schwerpunkt auf Besucherinnen und Besuchern, die unsere Altstadt anschauen wollen.» Dauere die Krise an und verbringen die Schweizer ihre Ferien vermehrt im Land, könne er sich Wil als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region aber gut vorstellen.

Ein Audioguide für die Kirche St. Nikolaus

Doch es gibt noch einiges zu tun – so oder so. «Wil ist zu bescheiden. Wir verkaufen uns noch zu wenig», sagt Ruedi Schär. Ideen hat er genügend: mehr Glacebuden, einen Audioguide für die Kirche St.Nikolaus – «Dort befindet sich die Wiler Madonna aus dem 12.Jahrhundert, ein Kunstwerk von internationalem Ruf» – Informationen am Bahnhof für Ankömmlinge.

Stadtschreiber Baumberger gibt aber auch zu bedenken, dass man nicht die gleichen Ressourcen und Möglichkeiten habe wie die grösseren Städte St. Gallen oder Zürich, den Tourismus zu fördern.

«Wil ist und bleibt ein Geheimtipp.»