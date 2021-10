Volleyball Veränderungen beim STV Wil Volleyball: Nach fünf Jahren in der 1. Liga startet die Herrenabteilung einen Neuanfang Die Volleyballsparte des STV Wil und ihr Leiter Thomas Waldis erlebten ein turbulentes letztes Jahr und mussten einige Umstellungen vornehmen. Das ehemalige Aushängeschild des Vereins zog sich in die 3. Liga zurück. Das bedeutet für das erste Damenteam, dass sie diese Rolle nun einnehmen müssen. Lukas Tanno 21.10.2021, 13.36 Uhr

Der Slowake und ehemalige Bundesligaspieler Rudy Dedic (ganz rechts) spielt seit dieser Saison nicht mehr für den STV Wil. Bild: Lukas Tanno

(Wil, Februar 2020)

Im Jahr 2020 wurde das Vereinsleben des STV Wil, wie bei so vielen Vereinen, auf den Kopf gestellt. Trainingsunterbrüche, der Abbruch der Meisterschaft und eine Umstrukturierung bei den Herrenteams – so lässt sich die letzte Saison bei den Wiler Volleyballern zusammenfassen.

Dabei sah es vor einem Jahr noch ganz anders aus. Mit dem neuen Herren-Trainer Jan Landen startete man in die 1.-Liga-Saisonvorbereitung und konnte auch viele ausländische Leistungsträger und lokale Spieler in der Mannschaft halten. Mittelfristig war der Aufstieg in die Nationalliga B das Ziel.

Rückzug der Herren aus der 1. Liga

Der Spartenleiter des STV Wil Volleyball Thomas Waldis sagt dazu: «Wir haben letztes Jahr viel investiert, um die erste Herrenmannschaft gut aufzustellen und das Ziel NLB zu erreichen. Leider wurde die Meisterschaft dann im Winter abgebrochen. Danach hat sich vieles geändert.»

Jan Landen hat ein gutes Angebot aus dem Leistungszentrum Aarau bekommen und durfte auf eigenen Wunsch hin den Verein verlassen. Da rechtzeitig kein passender Ersatz gefunden wurde, haben dann auch die ausländischen Spieler eine neue Herausforderung gesucht. Nun wird ein Neuanfang bei den Herren gestartet. Thomas Waldis sagt dazu:

«Wir mussten uns entscheiden, wie wir die Herrenabteilung neu aufstellen wollen und haben uns aus der 1. Liga zurückgezogen, um in der 3. Liga mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs wieder eine gute Mannschaft aufstellen zu können.»

Das bedeutet, dass die Damen nun das Aushängeschild des Vereins sind. Das 2.-Liga-Team hat sich im Schatten der ersten Herrenmannschaft in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. «Ich denke, dass unsere Damenmannschaft vorne mitspielen kann und hoffe, dass sie auch das Zuschauermagnet unseres Vereins sein werden», äussert sich Waldis zum Saisonziel.

Auch im Cup stehen die Damen bereits in der 3. Runde und empfangen nächsten Donnerstag um 20.30 zuhause den VBC Rüschlikon aus der 1. Liga. Die Meisterschaft startet für das Damenteam bereits am Sonntag auswärts beim Favoriten Amriswil. Die Herren starten dann in einer Woche am Samstag, 30. Oktober mit ihrem ersten Heimspiel in die Meisterschaft.