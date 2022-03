Volleyball Trotz turbulenter Saison: Volleyballspartenleiter Thomas Waldis zieht ein positives Fazit Vor einem Jahr entschied sich der Vorstand der Volleyballsparte, das Herrenteam aus der 1. Liga zurückzuziehen und in der 3. Liga anzumelden. Dieser Neuanfang in der Herrenabteilung ist dem STV Wil Volleyball gut gelungen. Lukas Tannò 20.03.2022, 16.00 Uhr

Im letzten Saisonspiel schlagen die Wiler Volleyballerinnen in der 2. Liga die Appenzeller Bären mit 3:2. Bild: PD

Kurz vor der im September startenden Saison musste der STV Wil Volleyball eine bittere Pille schlucken. Meisterschaftsspiele konnten nur mit dem 3G-Status absolviert werden. Einige Vereine zogen sich deshalb aus dem Spielbetrieb zurück. Beim STV Wil konnte nur ein Team die Saison nicht bestreiten.

«Auch wenn die Zertifikatspflicht vielen Amateurvereinen einen Stein in den Weg gelegt hat, waren wir glücklich, wieder Volleyball spielen zu dürfen», sagt Spartenleiter Thomas Waldis und ergänzt:

«Es war keine einfache Saison. Viele Spiele mussten aufgrund von Corona verschoben werden und in den Trainings galt lange Maskenpflicht.»

Trotzdem ist Waldis mit der Saison zufrieden. Die Resultate der Teams waren sehr erfreulich und die Zuschauer durften viele gute Spiele verfolgen. Angesprochen auf den Neuanfang in der Herrenabteilung sagt Waldis: «Rückblickend können wir sagen, dass es der richtige Schritt war, uns von der ersten in die dritte Liga zurückzuziehen. Vom Niveau her kann unser momentanes Herrenteam dort gut mithalten.» Die Herren schliessen die Saison auf dem starken dritten Rang ab.

Wiler Volleyballerinnen wussten zu überzeugen

Auch das 2.-Liga-Frauenteam konnte ihrer neuen Rolle als Aushängeschild des Vereins gerecht werden. «Unsere erste Frauenmannschaft hat eine gute Saison gespielt», so Waldis. Für ihn sticht vor allem eine Partie heraus:

«Das Cupspiel gegen Rüschlikon aus der 1. Liga war sicherlich ein Saisonhighlight. Dem Tabellenfünften der dritthöchsten Schweizer Liga Paroli zu bieten, war schon speziell.»

Zudem konnte mit dem Aufstieg der zweiten Frauenmannschaft in die 4. Liga die Lücke zum ersten Team geschlossen werden. Gemäss Waldis steht der Verein aber bereits vor der nächsten Hürde: «Unser wichtigstes Ziel ist es, dass in der nächsten Saison bei allen Teams eine passende Trainer oder Trainer an der Seitenlinie steht. Das ist im Amateursport leider nicht immer so einfach.»

Dafür wird momentan im Verein fleissig nach talentierten Coaches gesucht. Zusätzlich werden auch ehemalige Spieler angefragt. «Wenn wir alle Mannschaften gute, motivierte Trainer haben, denke ich, dass wir in einigen Jahren bei den Frauen und Herren noch mehr Konstanz aufweisen können», meint Waldis im Hinblick auf die kommenden Saisons.