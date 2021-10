In der 2. Liga startete die erste Damenmannschaft des STV Wil Volleyball am Sonntag in die Meisterschaft. Mit dem Auswärtsspiel gegen Amriswil stand direkt eine schwierige Partie an. Trotz guter Leistung der Wilerinnen ging das Spiel mit 0:3 verloren.

Lukas Tanno 24.10.2021, 18.46 Uhr