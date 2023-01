6 Gemeinden unterstützen Regio Wil bei Appel nicht

Volksnein Die Unterstützung für Wil West bröckelt – nicht alle Gemeinden ziehen an einem Strang Wie weiter mit dem Entwicklungsschwerpunkt Wil West nach dem Volks-Nein zur Erschliessung? Gleich mehrere Gemeinden unterstützen einen Appell der Regio Wil nicht – aus unterschiedlichen Gründen. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Auf einer Ackerfläche beim Weiler Gloten soll das Industrie- und Gewerbeprojekt Wil West entstehen. Bild: PD

Seit dem Nein des St.Galler Stimmvolks im vergangenen September steht ein Fragezeichen hinter Wil West. Klar ist, dass das Entwicklungsprojekt, mit dem zwischen Wil, Münchwilen und Sirnach 3000 Arbeitsplätze entstehen sollen, nicht von den Gemeinden der Region allein gestemmt werden kann. Der Ball liegt aus Sicht von Regio Wil nun bei den Kantonen.

Daher hat die Regionsorganisation ihren Forderungen gegenüber dem Kanton diese Woche Nachdruck verliehen: Die Region erwarte von den Kantonsregierungen in St.Gallen und Frauenfeld, dass sie Wege finden, das Projekt voranzubringen.

In der ergänzenden Medienmitteilung heisst es zudem, die Forderungen würden von Gemeinden unterstützt, welche 87 Prozent der regionalen Bevölkerung vertreten. Heisst aber im Umkehrschluss: 6 der 23 Gemeinden, die zur Regio Wil gehören, haben das jüngste Erwartungsschreiben nicht unterzeichnet.

Volks-Nein nagt an der Substanz

Lucas Keel, Gemeindepräsident Uzwil und Präsident Regio Wil. Bild: PD

Auch wenn die Einstimmigkeit früherer Projektphasen verschwunden ist: Lucas Keel, Präsident der Regio Wil und Gemeindepräsident von Uzwil, sieht das Handeln des Vereins nicht in Frage gestellt. «17 von 23 Gemeinden unterstützen die Eingabe an die Kantonspolitik. Das ist eine kraftvolle Mehrheit.»

Dass es nicht mehr alle sind, liege vor allem an der Volksabstimmung zum Wil-West-Erschliessungskredit, die auch in mehreren Gemeinden der Region verloren wurde. Keel sagt: «Die Gemeindebehörden haben einen gesunden Respekt vor dem Volkswillen.»

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident Oberbüren. Bild: PD

In Oberbüren haben knapp 56 Prozent der Bevölkerung Nein zur kantonalen Finanzierung gesagt. Der Gemeinderat unterstütze das Aggloprogramm weiterhin wie auch die Forderungen im Brief an die Kantone, betont Gemeindepräsident Alexander Bommeli: «Dass wir nicht unterzeichnet haben, liegt ausschliesslich am Nein der Bevölkerung.»

Caroline Bartholet, Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin in Niederbüren, pflichtet dieser Argumentation bei. Persönlich habe sie sich im Kantonsrat für Wil West eingesetzt. Aber es gelte, die Volksmeinung zu respektieren.

Nein auch aus dem Thurgau

Nicht unterzeichnet haben auch drei Gemeinden im Thurgau, wo es im September keine Volksabstimmung gegeben hatte: Bettwiesen, Lommis und Tobel-Tägerschen. «Grundsätzlich ist der Gemeinderat nicht gegen das Projekt», sagt Bettwiesens Gemeindepräsident Patrick Marcolin. «Aus unserer Perspektive sind allerdings einige wichtige Aspekte nicht berücksichtigt.»

Patrick Marcolin, Gemeindepräsident Bettwiesen. Bild: PD

Als Bettwiesen zuletzt seine Unterstützung bekundet hat, waren viele Punkte noch unklar. Inzwischen wurden zahlreiche Gutachten angefertigt, unter anderem zur Verkehrsbelastung. Durch Wil West könnte Bettwiesen nach Gemeindeangaben mit bis zu 2500 zusätzlichen Fahrzeugen täglich belastet werden. Die Gemeinde fordert, dass ein grösseres Augenmerk auf die zusätzliche Verkehrsbelastung in Bettwiesen und Tobel-Tägerschen gelegt wird.

«Wir haben nicht unterschrieben, weil uns fehlt, dass die Verkehrsprobleme angegangen werden», sagt Marcolin. Die Konzentration von Gewerbe und Industrie sei zwar begrüssenswert. Doch nur, wenn dies auch von den richtigen flankierenden Massnahmen begleitet werde.

Für Oberuzwil zu forsch

Cornel Egger, Gemeindepräsident Oberuzwil. Bild: PD

«Es liegt doch in der Natur der Sache, dass 23 Gemeinden nie in allen Punkten hundertprozentig einig sind», gibt Regio-Wil-Präsident Lucas Keel zu bedenken. Rückblickend hätte Regio Wil mehr machen sollen, um die anderen Regionen im Kanton zur Unterstützung zu motivieren, sagt Keel:

«Wir waren zu zurückhaltend.»

Cornel Egger, Gemeindepräsident von Oberuzwil, sieht es etwas anders. Zwar sei die knappe Ablehnung – in Oberuzwil obsiegte das Nein-Lager bei der Abstimmung um genau zwei Stimmen – in der Gemeinde Hauptgrund dafür gewesen, dass er den Brief nicht unterzeichnet habe. Doch Egger führt noch weitere Gründe an. «Die Forderungen sind so, wie sie im Brief stehen, zu forsch.» Dass dieser auch an die Medien gesendet wurde, um mehr Druck auf den Kanton zu erzeugen, hält Egger für das falsche Vorgehen.

Grundsätzlich stehe auch Oberuzwil weiterhin hinter Wil West, sagt der Gemeindepräsident. Wie Regio Wil künftig mit Wil West umgeht, dürfte weiter für Diskussionen sorgen.

