Köbi Schoch sammelt Unterschriften für die Chauffeurinitiative

Volksinitiative Der König der Strasse bittet um Hilfe: Ein Lastwägeler aus Niederhelfenschwil sammelt Unterschriften für die Chauffeurinitiative Zu wenig Lohn und Personal: Der Berufsverband der Schweizer Lastwagenfahrer will mit einer Initiative die Arbeitsbedingungen in der Branche verbessern. Zu Besuch im Führerhaus von Köbi Schoch aus Niederhelfenschwil. Lara Wüest 03.09.2022, 05.00 Uhr

Köbi Schoch liebt seinen Beruf, weil er ihn an Orte bringt, die er sonst nie sehen würde. Bild: Belinda Schmid

Der Lastwagen von Köbi Schoch steht im engen Hinterhof einer Käserei in Bronschhofen. Der Käser hat sieben Tonnen Futter für seine Schweine bestellt. Köbi Schoch, 52 Jahre, mittelgross und kräftig, ist gerade dabei, die Fuhr abzuladen. Zwischen dem Wohnhaus und der dazugehörigen Scheune gibt es jetzt fast kein Durchkommen mehr. Kurz zuvor hat Schoch sein neun Meter langes und über dreieinhalb Meter hohes Fahrzeug rückwärts auf den Platz manövriert, als wäre es ein kleines Auto.

Zusammen mit dem Käser hievt Schoch ein Palett nach dem anderen von der Ladefläche auf einen Kran, der vom Dach der Scheune herabhängt und die Last ins Innere zieht. Eine Tonne Schweinefutter schwebt dann schräg über Köbi Schoch, wenn die Last nun herunterfallen würde, könnte es gefährlich werden. Aber Schoch hatte die Sache im Griff.

Die Arbeit von Köbi Schoch erfordert viel Konzentration. Bild: Lara Wüest

Köbi Schoch übt einen Beruf aus, der ihm körperlich viel abverlangt. Hinzu kommen lange Arbeitstage. An diesem Tag ist er seit 4.15 Uhr auf den Beinen, um 5.00 Uhr hat er mit Arbeiten begonnen. Jetzt ist es kurz vor Mittag. Er sagt: «Feierabend mache ich kaum vor fünf oder halb sechs am Abend.»

Mehr Verkehr und höhere Anforderungen

Vielen seiner Kolleginnen und Kollegen in der Branche geht es ähnlich: Sie leisten körperlich strenge Arbeit und arbeiten lange Schichten. Der Stress auf den Strassen ist gestiegen, heute sind viel mehr Autos unterwegs als in den 1990er-Jahren. Und die gesetzlichen Vorgaben für Chauffeure und Chauffeusen sind schärfer geworden, die Anforderungen, die man an sie stellt, sind deutlich höher als vor 30 Jahren.

Gemäss Les Routiers Suisses, dem Berufsverband der Lastwagenfahrerinnen und -fahrer, hat das Folgen: In der Schweiz herrsche ein Fachkräftemangel, so der Verband. David Piras, Generalsekretär von Les Routiers Suisses, sagt:

«Der Beruf ist für Junge nicht mehr interessant. Wir finden keinen Nachwuchs.»

Zudem würden viele Fahrerinnen und Fahrer in den nächsten Jahren in Pension gehen. Das fehlende Personal decken manche Firmen nun mit Arbeitskräften aus dem Ausland, die laut Piras auf die Löhne drücken. «Ich kenne viele inländische Fahrer, die mir sagen, sie können von ihrem Lohn nicht mehr leben.»

Mit einer Initiative gegen den Fachkräftemangel

Mit einer Initiative möchte Les Routiers Suisses nun gegen den Fachkräftemangel ankämpfen. Unter anderem will der Verband, dass der Bund für genügend «angemessen ausgebildete» Chauffeusen und Chauffeure sorgt und mittels Verordnung einen verbindlichen Mindestlohn festlegt. Vor einigen Wochen hat Les Routiers Suisses mit Unterschriftensammeln begonnen.

Nicht alle finden das gut. Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag steht der Initiative «skeptisch gegenüber», wie er Mitte Juli in einer Medienmitteilung schrieb. Die Löhne im Strassentransportgewerbe seien fair, weitere staatliche Eingriffe überflüssig.

Vom Zimmermann zum Chauffeur

Köbi Schoch hat schon viele Stunden im Führerhaus seines Lastwagens verbracht, seit 33 Jahren ist er als Chauffeur auf den Strassen in der ganzen Schweiz unterwegs. Aufgewachsen ist er in Niederhelfenschwil, noch heute lebt er zusammen mit seinem Bruder im Haus, in dem er und seine Geschwister einst mit seinen Eltern lebten.

Im Führerhaus seines Lastwagens, der eigentlich der Firma gehört, lenkt Köbi Schoch sein Gefährt durch die ganze Schweiz. Bild: Lara Wüest

Bevor Schoch die Prüfung zum Lastwagenchauffeur ablegte, absolvierte er eine Lehre als Zimmermann. Er sagt: «Meine Eltern wollten, dass ich einen rechten Beruf lerne.» Köbi Schoch tat, wie ihm geheissen. Doch eigentlich wusste er schon da: Seine berufliche Zukunft liegt auf der Strasse. Gleich nach dem Lehrabschluss legte er die Lastwagenprüfung ab. Nie hat er sich seither gewünscht, es anders gemacht zu haben. Er sagt:

«Ich bin Chauffeur mit Leib und Seele.»

Fragt man Leute in der Branche, sagen die: Köbi Schoch sei einer der Besten, ein Meister seines Fachs. Bei Wettkämpfen im Geschicklichkeitsfahren, die der Berufsverband durchführt, schafft er es regelmässig in die vorderen Ränge. An der WM für Lastwagen-Geschicklichkeitsfahren in Österreich belegte er vor einigen Jahren sogar den zweiten Platz.

46 Stunden in vier Tagen

Seit 20 Jahren arbeitet Schoch in derselben Firma in Bischofszell und liefert Futtermittel für Tiere aus. Er habe Glück, sagt er. Da es ein kleiner Betrieb mit eigener Ware sei, habe er gute Arbeitsbedingungen und einen guten Lohn. Auch er kommt in vier Tagen auf 46 Stunden. Doch seine Überstunden kann er kompensieren.

Köbi Schoch transportiert Futtermittel für Tiere. Bild: Belinda Schmid

Doch Köbi Schoch hat Kollegen, denen es anders geht. Er sagt:

«Viele Firmen wollen bei den Preisen sparen und holen Billigarbeitskräfte aus dem Ausland.»

Er kenne einige Schweizer Berufskolleginnen und -kollegen, die heute weniger verdienten als früher. Überstunden aufschreiben sei längst nicht in jeder Firma möglich.

Deshalb sagt auch Schoch, der beim Berufsverband im Vorstand der Sektion Säntis sitzt, dass sich in der Branche einiges ändern muss. Darum hilft er mit beim Unterschriftensammeln für die Initiative.

Mittlerweile hat Schoch das Futter beim Käser abgeladen. Er sitzt 1,5 Meter über dem Boden in seinem Führerhaus und lenkt den Lastwagen ein schmales Kiessträsschen, das ungefähr so breit wie sein Fahrzeug ist, herab. Er muss aufpassen, dass der Lastwagen nicht die kleine Böschung am Wegrand hinunterkippt. Einem Kollegen sei das an dieser Stelle einmal passiert, sagt er.

Köbi Schoch muss aufpassen, dass der Lastwagen nicht die Böschung hinunterkippt. Bild: Lara Wüest

Schoch hat seinen Wagen gut im Griff. Trotzdem gibt es jene Momente, in denen auch ihm flau im Magen wird. Etwa im Winter, wenn die Strassen vereist sind. Schoch weiss nie, wie es an seinem Ziel dann aussieht. Ob er Schneeketten montieren muss. Er sagt: «Wenn ich die Ketten zu spät anlege, komme ich ins Rutschen und der Lastwagen kann kippen.»

Auch die immer stärker befahrenen Strassen verlangen ihm «Respekt» ab. Er sagt:

«Es hat viel mehr Stau als damals, als ich mit Lastwagenfahren anfing.»

Baustellen machen seine Routen manchmal zu einem Hindernislauf. Die Ware rechtzeitig auszuliefern sei zum Teil fast unmöglich. Für Schoch steht deshalb ausser Frage: Wenn die Branche Zukunft haben wolle, brauche es gut ausgebildete Fachkräfte.

