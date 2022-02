Alt-Diplomat Paul Widmer referiert in Wil

Volkshochschule 100 Jahre Völkerbundsbeitritt der Schweiz: Alt Botschafter referiert in Wil Paul Widmer, Diplomat, Autor und Publizist mit Toggenburger Wurzeln, spricht am 24. Februar, um 19 Uhr, in der Wiler Volkshochschule über die Schweiz im Völkerbund. Rolf Hürzeler 22.02.2022, 15.00 Uhr

Paul Widmer lebt heute in Bern, fühlt sich dem Toggenburger aber nach wie vor verbunden. Bild: pd

Vor 100 Jahren trat die Schweiz dem Völkerbund bei. Im kommenden Juni entscheidet sich, ob die Schweiz kommendes Jahr als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat Einsitz nehmen wird. Aus diesem Anlass referiert alt Botschafter Paul Widmer am Donnerstag an der Wiler Volkshochschule über «100 Jahre Völkerbundbeitritt der Schweiz».

Der 73-Jährige beurteilt diese Mitgliedschaft in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts ebenso kritisch wie das vom Bundesrat angestrebte Mitwirken im UNO-Sicherheitsrat. In beiden Fällen sieht er heikle Neutralitätsfragen. So hält er den Schweizer Sitz im Sicherheitsrat als wenig zielführend, auch wenn er nur zwei Jahre besetzt sein wird.

Von Grämigen aus in die Welt

Alt Botschafter Paul Widmer ist in Grämigen in der Gemeinde Bütschwil aufgewachsen und war auf zahlreichen Schweizer diplomatischen Posten tätig. Er leitete die Vertretungen in Berlin und beim Heiligen Stuhl. Zudem ist er als Buchautor in Erscheinung getreten, unter anderem mit einer Biografie des umstrittenen St.Galler Bundesrats Arthur Hoffmann (1857–1927), der im Ersten Weltkrieg der deutschen Seite zu sehr hofierte.

Gründer der Toggenburger Annalen

Widmer hat zwar die halbe Welt gesehen und wohnt heute in Bern, fühlt sich aber seiner Herkunftsregion bis heute verbunden. Er gründete die «Toggenburger Annalen» und sitzt im Beirat des «Toggenburger Jahrbuchs». Das Tal habe sich in den letzten Jahrzehnten weniger verändert als vergleichbare Gegenden in der Schweiz, bilanziert Widmer. Der dörfliche Charakter zahlreicher Gemeinden sei besser erhalten als andernorts. Der Strukturwandel sei mit dem Rückgang der Maschinen- und der Textilindustrie zwar spürbar, aber das Toggenburg sei für Neuzuzüger dennoch attraktiv geblieben.

Glaubwürdige Neutralität vertreten

Im Falle des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine rät er zu einer vorsichtigen Politik. Sollten andere Staaten neue Sanktionen erlassen, dürfe die Schweiz nicht zulassen, dass diese über ihr Territorium umgangen werden. Aber sonst müsse die Schweiz eigenständig im Interesse einer glaubwürdigen Neutralität entscheiden. Sie dürfe nicht vergessen, dass ihre Berufung darin liege, dem Frieden mit Vermittlung zu dienen.