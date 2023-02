Alpen- und Mauersegler sind im Hof zu Wil eingenistet

Vogelschutz Kolonien von Mauer- und Alpenseglern haben sich beim Hof zu Wil eingenistet – zum Schutz der Vögel wird das Gerüst für die Sanierung vor der Brutzeit aufgebaut Bereits im März werden die Gerüste für die dritte Bauetappe des Hof zu Wil aufgestellt. Man will Rücksicht auf die Mauer- und Alpensegler nehmen, die beim Dach ihre Brutplätze haben. In ganz Wil werden die Nistplätze der potenziell gefährdeten Vögel immer weniger. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 21.02.2023, 18.15 Uhr

Mauersegler haben beim Hof zu Wil ihre Brutplätze. Bild: R. Schols/Imago

Schon im März werden im Hof zu Wil die Gerüste für die dritte Bauetappe aufgestellt. Dies obwohl der Baustart erst am 3. Juli erfolgt. Der Grund ist, dass im Hof zu Wil Mauer- und Alpenseglerkolonien ihre Nistplätze haben. Derzeit weilen die Vögel in Afrika, Anfang April fliegen sie zurück nach Wil. Doch bevor sie zurückkommen und mit der Brut beginnen, müssen die Gerüste stehen. «Störungen während der Brutzeit müssen vermieden werden», erklärt Cornelia Jenny, Geschäftsführerin von Bird Life St.Gallen.

Die Nester von sogenannten Gebäudebrütern, wie es Alpen- und Mauersegler sind, seien das ganze Jahr geschützt. Nicht nur während der Brutzeit wie bei anderen Vögeln. Jenny erklärt: «Wenn die Vögel aus ihrem Winterquartier zurückkommen, gehen sie wieder zum genau gleichen Nest zurück.» Ist dieses nicht mehr da, würden sie zu suchen beginnen und seien gestresst. Die Vögel und ihre Nistplätze müssten geschützt werden. Laut Vogelwarte sind sie potenziell gefährdet.

Auf der Nordseite des Hof zu Wil hat eine grosse Kolonie von Alpenseglern ihre Nester. Bild: Sabrina Manser

Gerüst wird um die Nester gebaut

«Wir möchten den Vögeln während der Brutzeit von Anfang April bis Ende September möglichst wenig in die Quere kommen», sagt Christian Hofmann, Gesamtprojektleiter der dritten Bauetappe beim Hof zu Wil. Deshalb sei man im engen Austausch mit Bird Life. «Was für eine Situation wir genau antreffen werden, können wir jetzt noch nicht sagen», sagt Hofmann.

Aber man wisse, dass eine grosse Kolonie der Alpensegler auf der Nordseite des Hofs im Dachknick hinter dem Traufbrett ihre Nester habe. Bei der Ostseite habe es Alpen- sowie Mauersegler, jedoch weniger, sagt Hofmann. Wie viele Vögel es seien, sei unklar, sagt Jenny von Bird Life. «Wir haben vergangenen August über 50 Alpensegler gezählt, es könnten aber auch 100 sein.» Da die Mauersegler damals schon in den Süden flogen, habe man keine genauen Angaben.

Auch auf der Ostseite sind Mauer- und Alpensegler eingenistet. Bild: Sabrina Manser

Um Störungen zu vermeiden, bringe man nun die sogenannte Lagerplattform auf der Ost- statt auf der Nordseite an, erklärt der Architekt. Über diese Plattform wird das Material in die oberen Geschosse des Hofs transportiert. Diese Umstellung sei eine der wichtigsten Massnahmen. «Zudem werden wir im März versuchen, das Gerüst möglichst um die Nester zu bauen.» Doch bei zwei Nistplätzen – das wisse man jetzt schon – sei dies nicht möglich. In solchen Fällen wird als Alternative ein Brutkasten vor das Gerüst gehängt.

Herausfordernd sei, dass die beiden Vogelarten beim An- und Abflug zum Nest sehr viel Platz brauchen würden, erklärt Jenny. «Sie fliegen die Nester direkt von unten an, ohne davor irgendwo zu landen und lassen sich vom Nest im freien Flug fallen.» Der Zugang zum Nest dürfe daher nicht vom Gerüst versperrt werden.

Der Alpensegler kommt Anfang April wieder nach Wil. Bild: Sandra Schweizer

Nistplätze in Wil werden rarer

Finanziell seien diese Massnahmen nur mit einem kleinen Mehraufwand verbunden, sagt Hofmann. Der grössere Aufwand sei die Zeitplanung und Koordination. «Aber wir haben vorausgeplant, deshalb sollten wir gut aneinander vorbeikommen.»

Jenny von Bird Life betont, dass es wichtig sei, bei Renovationsarbeiten Rücksicht auf die Vögel zu nehmen. «Die Nistplätze werden immer rarer.» In Wil habe es gerade noch im Turm der St.Nikolaus Kirche und beim Hof Alpen- und Mauersegler. «Hohlräume im Bereich der Dächer gibt es immer weniger. Mögliche Öffnungen werden bei Neubauten konsequent verschlossen. Es besteht keine Chance, dass die Segler dort nisten können.» Deshalb sei es hilfreich, wenn man Nistkästen aufhänge, wie eben auch beim Hof zu Wil.

Die Chance, dass die Nistkästen dort von den Vögeln angenommen würden, sei relativ hoch, sagt Jenny. «Ich habe ein gutes Gefühl beim Projekt.» Ob es wirklich funktioniere, sehe man dann Anfang April, wenn die ersten Alpensegler zurückkehren.

