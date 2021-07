Wil: Villa wird renoviert, Zeugen des Jugendstils erhalten

Ein Salon in der Villa. Ausschnitte der alten Tapeten bleiben nach der Renovation sichtbar. Bild: Pablo Rohner

Sommerserie Tapeten, Radiatoren, Krallentäfer: In diese Wiler Villa werden «Zeitfenster» eingebaut Die Jugendstilvilla Luegisland an der St.Gallerstrasse wird derzeit renoviert. Der Architekt und der Maler gewähren einen Einblick in das Haus, das einer archäologischen Grabungsstätte gleicht. Und sie erklären, warum es Freaks auf solchen Baustellen braucht. 26.07.2021

«Ehrlich.» Auf dem Rundgang durch die Villa Luegisland sagt Klemens Dudli oft dieses Wort. Ehrlich sollen die restaurierten Räume, die Fenster, Täfer und Tapeten sein. «Man soll das Alte erleben, ohne dass es künstlich wirkt», sagt der Architekt, während er mit dem Maler Michael Bruggmann durch die Baustelle geht. Damit das gelingt, müsse man auch zum Neuen stehen können. Die Differenz macht die Ehrlichkeit.

In der Dachwohnung arbeitet ein Fensterbauer an einem Fensterrahmen mit neuer Verglasung, die aussieht, als stamme sie aus dem Jahr 1907, dem Baujahr des Hauses. Die leichte Wellung des Glases tritt im einfallenden Sonnenlicht hervor. Die neuen Scheiben wurden mit einem alten Verfahren hergestellt, das manchmal auch feine Luftbläschen zurücklässt. Das Glas wirkt so authentisch alt. Das frische Rot auf der Aussenseite des Fensterrahmens hingegen erkennbar neu.

«Mir gefallen solche Sachen», sagt Dudli, der Architekt, der sich seit Jahren immer stärker in Richtung Denkmalpflege orientiert. In den Tagen vor und nach dem Rundgang besuchte er einen Kurs über historische Farben in Stein am Rhein.

Zwischen Maler, Fensterbauer und Architekt entspinnt sich ein Gespräch über die Vorzüge alter und neuer Farben, verschiedene Verfahren der Glasproduktion und darüber, warum Holz ein paar Jahre liegen und an das örtliche Klima gewöhnt sein sollte, bevor es in Fenster und Läden verbaut wird. «Ruhiger» sei es dann und weniger anfällig für Fäulnis. Maler Michael Bruggmann sagt:

«Auch als Handwerker musst du ein bisschen ein Freak sein, damit du solche Projekte schätzt.»

Der Architekt nickt. Begeisterung und Kenntnisse der Handwerker seien ihm bei solchen Projekten wichtiger als eine günstige Offerte.

Der Tapetenflick Treppenhaus

Bei den Arbeiten im Haus kamen zeitliche Brüche zum Vorschein. Dudli will sie sichtbar machen. Im Treppenhaus zeigt er, was er meint. Vor dem Eingang zu einer Wohnung klebt ein Viereck aus Abdeckpapier unter der floralen Deckenmalerei. «Vorsicht, Zeitfenster bleibt bestehen», steht darauf.

Ein paar Tritte weiter ist zu sehen, was sich unter dem Hinweis des Malers für seine Handwerkerkollegen verbirgt: ein Stück alte Tapete, blau, grau und weinrot. Es wird hier an der Wand belassen, während rundherum neu tapeziert wird.

Auch mit unauffälligen Details will Dudli in den Wohnungen authentischen Charme erzeugen. Die Türklingel neben dem alten Tapetenstück soll bleiben, auch wenn sie nicht mehr läutet. Stromleitungen werden wie früher durch Blechröhrchen gezogen, welche die Wände runterlaufen. Und in einem grosszügigen Salon warten aufgefrischte anthrazitfarbige Radiatoren darauf, wieder eingebaut zu werden.



Beim Eingang zu einer anderen Wohnung bleibt Dudli stehen. Auch beim Umrüsten auf Feuerschutztüren hält er es mit der Ehrlichkeit:

«Es gibt Firmen, die schneiden die Türe in der Mitte auseinander, setzen die Feuerschutzplatte ein und die Türe danach wieder zusammen.»

In der Villa Luegisland hingegen wird die alte Türe hinter einer Feuerschutzscheibe in einen Rahmen eingelassen, wo sie wie in einer Vitrine betrachtet werden kann. Durch das Neue ist das Alte zu sehen. Wobei in diesem Fall die «ehrliche» auch die bezahlbare Variante ist, wie Dudli einräumt.

Der falsche Krallentäfer

Auf der mit abgewetztem Rauhaarteppich bezogenen Treppe geht es in die Dachwohnung. In einem Zimmer ist dunkel, durch die Ritzen zwischen den Lamellen der Rollläden dringt kaum Licht. Auch diese wurden nach dem Auffrischen des Dunkelgrüns wieder montiert. Doch eigentlich will Dudli hier einen anderen Zeitzeugen vorstellen: eine auf den ersten Blick unauffällig aussehende Wand.

Krallentäfer in der Dachwohnung. In der einen Hälfte sind die Bretter wirklich verhakt. Die andere Hälfte ist maserierte Gipswand. Bild: Pablo Rohner

«Das ist Krallentäfer», sagt Dudli und streicht mit der Hand über die Holzmaserierung, die Arbeiter einst mit dem Pinsel auf die Leisten aufgetragen haben. In einer Ecke des Zimmers zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass auch die Gipswand maseriert wurde.

Klemens Dudli erklärt es so: «Arbeitskraft war früher billig, das Material teuer. Also hat man günstiges Material mit Malerstunden veredelt.» Auch dieser Streifen wird aufgefrischt und der falsche Täfer so zum ehrlichen Zeitzeugen.