Anfangs August eröffnete eine Katzenpension in Flawil

Vierbeiner Ein Flawiler eröffnete im August eine eigene Katzenpension – doch der Ansturm blieb trotz Sommerferien aus Ernesto Pepe erfüllte sich einen Traum mit einer eigenen Katzenpension. Vom Ansturm im Sommer spürte er, nicht wie andere Pensionen, wenig. In seiner Pension nimmt er nicht nur Feriengäste auf, sondern züchtet auch Rassekatzen. Noémi Sutter 19.09.2022, 17.00 Uhr

Der Katzenpension Besitzer Ernesto Pepe mit seiner kleinen Main-Coon-Katze Gino. Bild: Noémi Sutter

Nach zwei Jahren Pandemie zog es viele Menschen während der Ferien wieder ins Ausland. Die Haustiere passen da oft nicht immer in die Reisepläne. So waren Tierpensionen diesen Sommer wieder gut gefüllt. Eine andere Erfahrung machte aber Ernesto Pepe.

Anfang August eröffnete Pepe eine Katzenpension in Flawil. Er sagt: «In den Sommerferien hatten wir zwei Bengalkatzen zu Besuch.» Dabei sei es jedoch aber auch geblieben. «Die Kunden blieben aus.» Dies, obwohl die Website der Pension fleissig besucht werde. Er habe gedacht, dass vor allem in den Schulferien viele Anfragen kommen würden, sagt Pepe. Andere Anlaufstellen seien überrannt worden.

Jeder zweite Haushalt in der Schweiz habe Haustiere, sagt Ernesto Pepe. «Einige Katzen leben auf der Strasse, sind nicht kastriert oder nicht gechipt.» Tierpensionen und -heime würden oftmals mit dem Tierschutz zusammenarbeiten und hätten daher auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Institutionen. Er habe vor kurzem vier Bauernhofkatzen bei sich aufgenommen.

Die zwei Katzen Nemo und Lola. Sie seien sehr zutraulich, sagt der Pensionsbesitzer. Bild: Noémi Sutter

Feriengäste und Zucht in einem

Pepe eröffnete seine Pension, da es einerseits einen hohen Bedarf gebe, andererseits hätten ihn Katzen schon immer fasziniert. «Zuerst kaufte ich eine Katze, dann eine zweite und nun habe ich vier Katzen.» Nachdem Pepe in sein Haus in Flawil einzog, entschied er sich, im unteren Teil des Gebäudes eine Katzenpension zu eröffnen. Das Spezielle an der Pension: Nebst der Aufnahme von Feriengästen, wolle er auch die sogenannte Main-Coon-Katze züchten. Er selbst besitzt diese Rassekatzen. Sie seien reinrassig. «Alle haben einen Stammbaum und eine Urkunde.» Die Zucht erfolge über einen Verein, da dies vorgeschrieben sei, sagte Pepe.

Momentan ist Ernesto Pepe noch als Fachmann Gesundheit angestellt. Er arbeitet in einer Institution für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung. «Das Ziel ist, dass ich mich in Zukunft ganz auf die Pension und die Zucht konzentrieren kann», sagt er.

Ein Main-Coon-Kater von Ernesto Pepe. Bild: PD

Erste Rassekatzen vermittelt

Die Katzenpension nehme auf Anfrage auch Katzen dauerhaft auf. Dies jedoch nur begrenzt, denn sie brauchen auch Platz für Ferienkatzen. Pepe sagt: «Wenn ich sieben Katzen als Einzelhaltung in den Ferien habe, ist die Pension ausgebucht.» Könne er Katzen in Gruppen halten, habe er mehr Platz. Eine Nacht in Gruppenhaltung kostet 35 Franken. Eine Nacht in Einzelhaltung wird mit einem Aufpreis von 10 Franken angeboten. In Zukunft sei auch ein Aussengehege geplant.

Die Katzenpension von innen. Bild: Noémi Sutter Die Katzenpension von aussen. Bild: PD Die Katzenpension in Flawil. Bild: Noémi Sutter Bild: PD

Anders als bei der Aufnahme von Feriengästen, läuft es bei der Zucht schon besser. Erste Rassekatzen konnten bereits vermittelt werden. In den nächsten Tagen werde es schon wieder einen Wurf geben, sagt der Züchter.

Mit einem Tag der offenen Tür erhofft sich Pepe, mehr Aufmerksamkeit für sein Angebot zu gewinnen. Da der Ansturm bisher ausblieb, sei die Katzenpension auf Spenden angewiesen.

In Lütisburg sah die Sache anders aus In Lütisburg berichtet die Hundepension Neugonzenbach von einem guten Sommer. «Wir hatten viele Hunde, die bei uns in den Ferien waren», sagt die Leiterin Vanessa Kangsar. Und betont dabei: «Obwohl wir erst Anfang August unsere Hundepension eröffnet haben.» Die Sommerferien sind jedoch vorbei und momentan habe sie noch fünf Hunde. Die Nachfrage nach Tierpensionen sei in diesem Jahr wieder stark gestiegen, sagt Kangsar. «Vor allem seit Corona gibt es immer mehr Hundebesitzer, die nicht mehr im Homeoffice arbeiten und einen Tagesplatz für ihre Hunde suchen. Meist wissen sie dann nicht, wohin, und geben ihre Hunde an Privatpersonen weiter.» Doch oft werde das professionelle Know-how unterschätzt. «Zudem ist es staatlich vorgegeben, dass die Betreuung von mehr als fünf Hunden nur mit der Ausbildung zur Tierbetreuerin oder zum Tierbetreuer erlaubt ist.» (nos)