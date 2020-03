Vier Einsprache-Ergänzungen: Erneuter Widerstand gegen das Kiesabbauprojekt in Niederwil Gegen das Kiesabbauprojekt der Holcim AG im Sonnenberg sind vier Einsprache-Ergänzungen eingegangen. Tobias Söldi 19.03.2020, 05.00 Uhr

Auf Beschluss des Oberbürer Gemeinderates musste das Kiesabbauprojekt im Projektperimeter visiert werden. Bild: Andrea Häusler

Ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte um das Kiesabbauprojekt im Sonnenberg in Niederwil geht zu Ende. Bis am Dienstag dieser Woche, 17.März, war das Projekt der Holcim Kies und Beton AG aufgelegen. Zum wiederholten Mal: Denn während der ersten Auflage im Frühjahr 2019 war die Visierung nicht korrekt. Die Höhen der geplanten Bauten und Anlagen waren nicht ausgesteckt. Das zeigten die damals eingegangenen Einsprachen – 219 an der Zahl – und die Stellungnahmen der Holcim AG.

Der Oberbürer Gemeinderat hatte im Dezember 2019 den Zementproduzenten deshalb dazu verpflichtet, das gesamte Projekt im Projektperimeter auszustecken – also an Ort die genauen Ausmasse des Vorhabens zu visieren. Seit dem 17. Februar war das Projekt erneut aufgelegen.

Vier Einsprache- Ergänzungen eingegangen

Gemäss Gemeindepräsident Alexander Bommeli sind in den vergangenen Wochen vier Einsprache-Ergänzungen eingegangen. Ergänzung deshalb, weil die bisherigen Einsprecher ihre ursprüngliche Einsprache bloss hinsichtlich der neu visierten Objekte ergänzen konnten, nicht aber in Bezug auf das Gesamtprojekt. Neue Einsprachen waren ebenfalls nur noch in Bezug auf die neu in den Höhen visierten Bauten und Anlagen des Projekts zulässig.

Was bedeutet dies für die Zukunft des Kiesabbauprojektes der Holcim AG? Die Einsprache-Ergänzungen werden nun an die Gesuchstellerin zur Stellungnahme zugestellt, führt der Gemeindepräsident aus. Anschliessend werden die Gesuchsunterlagen, die Einsprachen und die Stellungnahmen der Holcim Kies und Beton AG mit einer kurzen Stellungnahme von Seiten der Gemeinde an den Kanton zur Prüfung zugestellt.

«Die Lebensqualität wäre dahin»

Eine der Einsprache-Ergänzungen kommt von Vinzenz Bargues. Er ist Präsident der Interessengemeinschaft Depo-Nie Niederwil, die sich vor sieben Jahren gebildet hat und bei der ersten Auflage des Projekts die Bevölkerung mobilisiert hat. In einer Infomail vom Montag, in der Bargues die Bürgerinnen und Bürger dazu aufruft, die aufgelegten Pläne nochmals zu konsultieren und eine Stellungnahme einzureichen, schreibt er:

«Ich habe eine Begehung des ganzen Areals gemacht, und bin immer noch der Meinung, dass dieses Projekt ein Irrsinn ist.»

Vinzenz Bagrues, Präsident IG Depo-Nie Niederwil

Bargues, der wenige Meter neben dem geplanten Kiesabbaugebiet wohnt, befürcht unter anderem Lärm, Erschütterungen und Mehrverkehr. Kurz: «Die Lebensqualität wäre dahin», wie er sagt. «Wenn wir nicht aktiv bleiben und dem Gemeinderat unsere Bedenken und Sorge immer wieder kundtun, werden wir dieses Monsterprojekt vor der Nase haben, und dann wird es zu spät sein», heisst es im E-Mail weiter. Niederwil werde nie mehr das Gleiche sein.

1,115 Millionen Kubikmeter Kies

Auf dem Sonnenberg sollen gemäss Planung der Holcim AG insgesamt 1,155 Millionen Kubikmeter verwertbarer Kies abgebaut werden – dies über einen Zeitraum von 26 Jahren. Danach wird das Gebiet rekultiviert und teilweise renaturiert. Das Abbaugebiet umfasst dabei eine Fläche von 1369 Aren und wird ab den Autobahnausfahrten mit einer neuen Zufahrtsstrasse erschlossen.

Der abgebaute Kies wird für den Bau von Siedlungen, Autobahnen und Strassen verwendet. Gemäss der Holcim AG hat der Kanton St.Gallen langfristig einen jährlichen Kiesbedarf von 1,5 bis 2 Millionen Kubikmeter Rohmaterial berechnet. Um die Versorgung in der Region sicherzustellen, arbeitet die Holcim AG seit 2013 an einem Projekt zum Abbau der am Sonnenberg vorhandenen Kiesressourcen, so das Unternehmen.