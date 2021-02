Revierförster «Viele dünne Bäume hat es erwischt»: Im Wiler Forstrevier laufen nach dem grossen Schneefall noch die Aufräumarbeiten Geknickte Bäume und Holzschlag versperren zurzeit einige Wege in den Wäldern rund um Wil. Nun verzögert der Regen die Aufräumarbeiten, wie Revierförster Renaldo Vanzo sagt. Viel totes Holz wird aber sowieso liegen gelassen. Larissa Flammer 02.02.2021, 17.00 Uhr

Im Wiler Forst laufen noch die Aufräumarbeiten, einige Wege sind versperrt. Bild: Larissa Flammer (31. Januar 2021)

Einen genauen Überblick hat auch Revierförster Renaldo Vanzo noch nicht. Doch der starke Schneefall im Januar hat im Forstrevier Wil viele Schäden angerichtet. Weil es vor allem dünne Bäume erwischt habe, sei der Schaden in Kubikmetern allerdings nicht so gross, sagt Vanzo.

Renaldo Vanzo. Bild: Urs Jaudas

Wer in den vergangenen zwei Wochen durch den Wald spazierte, fand seinen Weg mitunter durch umgeknickte Bäume und heruntergefallene Äste versperrt. Auch der Forstbetrieb der Ortsbürgergemeinde, dessen Betrieb Vanzo leitet, hat den einen oder anderen Weg gesperrt. Allerdings erst jetzt, da die Aufräumarbeiten laufen. «Wenn wir fällen, müssen wir die Wege zur Sicherheit sperren.»

Als der Schnee noch lag und auf die Bäume drückte, musste die Bevölkerung die Gefahr im Wald eigenverantwortlich sehen. «Wir dürfen den Wald nicht absperren», sagt Vanzo. In der Schweiz gibt es ein Betretungsrecht.

Nur während des Holzschlags sperren die Förster Waldwege zur Sicherheit ab. Bild: Larissa Flammer (31. Januar 2021)

Viel Totholz wird liegengelassen

Das Team des Forstbetriebs hat mit den Aufräumarbeiten gewartet, bis der Schnee von den Bäumen gefallen war – zur Sicherheit. Danach gab es eine Priorisierung. Zuerst wurden im Weidli-Wald zwischen der Thurau und der St.Gallerstrasse die Wege geräumt. Der Revierförster sagt:

«Da haben wir eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Wil, weil es sich um ein Naherholungsgebiet handelt.»

Viele geknickte Bäume und Äste, die keine Spazierwege versperren, werden aber auch liegen gelassen. Dieses sogenannte Totholz ist ökologisch wertvoll. «Wir holen vor allem die Rottannen raus, damit sich der Borkenkäfer nicht vermehren kann», sagt Vanzo. Zurzeit macht der Regen den Forstarbeitern einen Strich durch die Rechnung. «Jetzt gehen wir nicht in den Wald.» Die schweren Maschinen würden den durchnässten Boden und die Wege zerstören.

Der Thurau-Wald wird lichter gemacht

Im vergangenen Jahr gab es «zum Glück keine Stürme», die den Wald rund um Wil hätten beschädigen können, sagt Vanzo. Auch die Borkenkäferbelastung sei nicht so extrem gewesen wie in den Jahren zuvor. «Die Population ist immer noch gross, aber weil die Wassersättigung der Böden relativ gut war, können sich die Bäume wehren.» Der Revierförster und sein Team kontrollierten die Wälder häufig und behoben Borkenkäferschäden schnell.

In den nächsten Jahren wird der Forstbetrieb der Ortsgemeinde Wil im Thurau-Wald viel rausholzen. Im Zuge der Erweiterung des Sonderwaldreservats will man dort lichte Waldstrukturen fördern – es soll also mehr Sonnenlicht auf den Waldboden fallen. Eschen und Rottannen werden gefällt und andere Baumarten, die viel Licht benötigen, gefördert. Vanzo sagt:

«Im Grossen und Ganzen möchten wir den Wald fit für den Klimawandel machen.»

Das heisst konkret, die jungen vitalen Bäume, die den zukünftigen Wachstumsbedingungen angepasst sind, zu fördern und ältere, nicht standortgerechte Pflanzen zu reduzieren. Ein besonderes Augenmerk wird der Revierförster in nächster Zeit daher unter anderem auf Eichen legen. Dies ist eine Baumart, die mit dem Klimawandel mithalten kann. Und: «Wir forsten auch mit Douglasien auf, um auch in Zukunft noch ‹Bauholz› aus einheimischen Wäldern produzieren zu können.»