Viehschauen im Raum Wil sollen stattfinden – aber im «Corona-Style» Ein Stück Normalität: Der kantonale Braunviehverband rät den Gemeinden zur Durchführung von Viehschauen. Einzelne Veranstaltungen finden definitiv statt, andere sind noch unsicher. Janine Bollhalder 29.08.2020, 05.00 Uhr

Viehschauen werden aufgrund des Coronavirus zu einem anderen Erlebnis. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

«Wir hoffen, dass es im Herbst trotz der Coronakrise einige Viehschauen geben wird», sagt Andreas Wittenwiler aus Nesslau, Präsident des St.Galler Braunviehzuchtverbandes. Der Verband hat vom kantonalen Landwirtschaftsamt die Aufgabe, Viehschauen vorzubereiten und für die Expertenausbildung zu sorgen. Die Mitglieder haben sich kürzlich bei einer Vorstandssitzung entschieden, den Gemeinden – sofern möglich – zur Durchführung von Viehschauen zu raten. Dies nachdem in den letzten Wochen einige der geplanten Viehschauen abgesagt wurden und bei den Verantwortlichen grosse Ungewissheit herrscht.

Präsident Braunviehzuchtverband St.Gallen: Andreas Wittenwiler. Bild: PD

Um etwas mehr Klarheit in diese undurchschaubare Lage zu bringen, wurde am vergangenen Mittwoch eine Infoveranstaltung einberufen. Verschiedene Schauverantwortliche haben sich darüber austauschen können, wie sie eine Schau zu organisieren gedenken und mit den zu beachtenden Regeln umgehen. «Wir haben gemeinsam gute Lösungen gefunden», sagt Wittenwiler. Das habe besonders jenen Schauverantwortlichen geholfen, die bislang einen grossen Mehraufwand aufgrund der Sicherheitsmassnahmen zum Schutz vor Coronainfizierungen fürchteten.

Schauvergnügen vor Verdienst

Kompliziert sei auch, dass es nicht ein konkretes Grundkonzept gibt, welches auf alle Schauplätze angewendet werden kann. Der Vorstand des Braunviehzuchtverbandes habe das Coronaschutzkonzept der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderviehzüchter (ARS) als Basis übernommen. Andreas Wittenwiler sagt:

«Dieses Konzept kann mit etwas Aufwand gut umgesetzt und individuell auf die jeweilige Lokalität angepasst werden.»

Er nennt einige Beispiele aus dem Konzept: «Bei Viehschauen mit mehr als 300 Gästen müssen die Kontaktdaten für das Contact Tracing aufgenommen werden. Ausserdem müssen bei einer so gut besuchten Veranstaltung Zuschauersektoren gemacht werden.» Die Festwirtschaften werden anders aufgebaut als gewohnt - grösser und ausgebreiteter.

Es werden vereinzelte Essensstände aufgestellt und Bodenmarkierungen angebracht, um die erforderlichen Abstände zu gewährleisten. Die Festwirtschaft im «Corona-Style» werde sich allerdings nicht unbedingt wie gehabt rentieren:

«Die Anbieter werden in diesem Jahr nicht so viel Umsatz machen wie in den vergangenen Jahren.»

Nach der Absage der Viehschauen in Appenzell Ausserrhoden, fürchtete Andreas Wittenwiler um den traditionellen Austausch der lokalen und der Ausserrhoder Schauexperten.

Erfreut verkündet er nun: «Wir haben den Dialog mit den Experten sicherstellen können. Die bereits eingeteilten Personen werden an die Viehschauen kommen.» Auch wenn in der aktuellen Situation noch vieles unklar ist: «Wenn nichts mehr vorfällt, wird die grosse Viehschau in Nesslau vom 7. Oktober stattfinden, genauso wie die Stierschau in Wattwil vom 17. September.»

In Zuzwil findet allerdings keine Viehschau statt, auch in anderen Regionen ist es zu Absagen gekommen – etwa in Muolen, Häggenschwil und Waldkirch. Die Gemeinden Mörschwil und Andwil jedoch haben am vergangenen Mittwochabend bekannt gegeben, dass sie ihre Viehschauen vom 19. September und 7. Oktober durchführen werden.

Was dem Präsidenten des kantonalen Braunviehverbandes ebenfalls Sorgen bereitete, war der verminderte Austausch zwischen den Bauern. «Im Sommer sind die Kollegen generell ruhiger, da jeder seiner Arbeit nachgeht – teilweise auch auf der Alp. Aber es dünkt mich, durch die Coronakrise hat der Austausch noch mehr abgenommen. Ich hoffe, das normalisiert sich im Herbst wieder.» Er hat bemerkt, dass die Stimmung unter den Schauverantwortlichen und Bauern noch sehr kritisch ist, sie mit den Viehschauen aber einen Schritt in die Normalität schaffen möchten.