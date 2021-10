Bütschwil: Valerie und Vereina sind die neuen Viehschau-Missen

Viehschau Zwei Rassen, zwei Siegerinnen: Valerie und Vereina sind Bütschwils schönste Kühe Reto Scherrer ist stolz: Seine Vereina wurde heute zur neuen «Miss Bütschwil» Braunvieh gekürt. Dass sie sich im Final gegen zwei Konkurrentinnen durchsetzt, hat mehrere Gründe. Siegerinnen sind jedoch alle Tiere, so die Meinung der drei Experten. Christoph Heer 06.10.2021, 19.00 Uhr

Vereina, von Reto Scherrer (links), ist «Miss Bütschwil» 2021 Braunvieh. Da bleiben die Gratulationen nicht lange aus. Bild: Christoph Heer

Regengüsse, kalte Temperaturen, eisiger Wind. Doch das Viehschaupublikum lässt sich nicht lange bitten und strömt trotzdem zum Schauplatz auf dem Dietfurter Schulareal. Fast minutengenau schliesst Petrus seine Regenschleusen, so finden die Prämierungen im Trockenen statt – besser noch, die Sonne zeigt sich ganz plötzlich und erfreut Organisatoren, Teilnehmer und Publikum.

Ein enormer Zuchtfortschritt

Ein Höhepunkt jagt den anderen. Nach der Wahl zur Fitnessstar 2021, folgen weitere wie etwa die Wahl zum Jungvieh-Champion, Schöneuter-Champion jüngere und ältere, oder die Wahl zum besten Duo in der Abteilung Mutter-Tochter. Hierbei finden die Experten nur lobende Worte. In den vergangenen zehn Jahren habe hier ein enormer Zuchtfortschritt stattgefunden, sind sich die Richter einig. Christian Näf, als Experte auf dem Platz, spricht von ausnahmslos starken Tieren und sagt:

«Eine hervorragende Qualität bietet sich uns hier in Dietfurt, ein Lob an alle Besitzer und Pfleger der Tiere.»

Was folgt, sind die zwei Höhepunkte, die die Bütschwiler und Dietfurter Viehschau auszeichnen; denn hier werden zwei Missen gekürt.

Titel für Valerie und Vereina



An der Bütschwiler Viehschau, die seit einigen Jahren in Dietfurt stattfindet, wird als erstes Valerie, aus dem Stall von Roger Bachmann (Bütschwil), aus den Rassen der Holstein und Red Holstein Tiere, als Siegerin erkoren. Riesenjubel ertönt auf dem Viehschauplatz.

Valerie von Roger Bachmann ist «Miss Bütschwil» 2021, Holstein und Red Holstein. Bild: Christoph Heer

Wenig später ist dann die Reihe an der sechsjährigen Braunviehkuh Vereina, aus dem Stall von Reto Scherrer (Bütschwil). In einem hart umkämpften Finale sticht sie ihre zwei Konkurrentinnen um winzige Nuancen aus. Besitzer Reto Scherrer strahlt über das ganze Gesicht. «Meine Vereina gibt viel Milch, funktioniert absolut perfekt und hat im Stall, auf der Weide und in der Gruppe keine Probleme», sagt der Landwirt. Vereina überzeugt die Experten durch ihre korrekte obere Linie, ein drüsiges Euter, toller Brusttiefe und einem langen und breiten Becken.

Der finale Durchgang zur Wahl der «Miss Bütschwil» Braunvieh. Bild: Christoph Heer

Sie bringt alles mit, was eine «Miss Bütschwil» haben muss. Da ist es selbsterklärend, dass sie nach der Wahl noch länger im Ring stehen bleiben muss. Viele Fotos werden nämlich von der neuen Titelträgerin gemacht und ebenso viele Gratulationen an den Besitzer gerichtet. Die anderen Besucher zügeln zeitgleich wieder in das Festzelt; heisser Chämibraten mit Teigwaren und Schnitzelbrote warten auf die hungrigen, gut gelaunten, Viehschaubesucher.