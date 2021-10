Viehschau Flawil-Degersheim: Die Siegerin heisst "Jacobellis"

Viehschau Schönheitskonkurrenz für 350 Kühe: «Jacobellis» ist die neue «Miss Flawil-Degersheim» Trotz unsicherem Wetter lockte die Viehschau Degersheim-Flawil in Alterschwil viel Publikum an. Der Titel der schönsten Kuh geht in den Stall von Christoph Beeler aus Degersheim. Josef Bischof 06.10.2021, 18.00 Uhr

Am Viehschautag: Bauern in sennischer Tracht, die Kühe mit schmucken Treicheln. Bild: Josef Bischof

Auch an der untersten Grenze des Toggenburgs wird bäuerliches Brauchtum gepflegt: Sennisch präsentierte sich die Viehschau Degersheim-Flawil in Alterschwil. Manche Bauern und ihre Angehörigen begleiteten das Vieh in ihren Trachten zum Schauplatz und warteten dort geduldig und gespannt auf die Rangierungen. Mit dem Titel «Miss Flawil-Degersheim» wurde schliesslich die Kuh «Jacobellis» aus dem Stall von Christoph Beeler ausgezeichnet.

Sie ist die schönste Kuh von Flawil und Degersheim: «Jacobellis» aus dem Stall Beeler. Bild: Josef Bischof

Degersheimer und Flawiler Züchter führen seit 2010 anfangs Oktober gemeinsam ihre Viehschau durch. Zum Schauplatz in Alterschwil in der Mitte des ausgedehnten Einzugsgebietes haben manche einen langen Weg zurückzulegen. So strömten sie denn aus allen Richtungen herbei, und am Mittwochvormittag um zehn Uhr standen auf dem Schauplatz in Alterschwil 360 Tiere zur Schönheitskonkurrenz bereit.

Jubiläum steht bevor

Von 17 Betrieben stammten die Tiere, alle der Braunvierasse zugehörig, grösstenteils Brown Swiss, einige noch original Braunvieh. Stolz ihrer Besitzer, die meisten aus eigener Zucht. An den Lattenzäunen standen die Tiere nach Alters- und Leistungskategorien aufgereiht.

In insgesamt 25 Kategorien wurden sie rangiert. Drei Schauexperten standen für die Beurteilung im Einsatz. Nach dem Mittag wurden zudem die Siegerinnen in neun Spezialdisziplinen ermittelt. Der Ablauf der Schau dürfte sich auch im nächsten Jahr kaum vom diesjährigen unterscheiden. Weil aber die Genossenschaft das 125-Jahr-Jubiläum feiern kann, wird der Anlass noch festlicher gestaltet werden.

«Schaufenster» für die Bevölkerung

Schon bevor die ersten Kühe am Schauplatz ankamen, warteten entlang den Strassen und vor allem in Alterschwil viele Schaulustige. Markus Knellwolf vom Organisationskomitee der Viehschau weiss um den Wert des Anlasses für den Bauernstand: «Die Schau ist ursprünglich ein Leistungsvergleich und ein Wettbewerb unter Bauern. Für die Viehzüchter ist dieser Aspekt immer noch von grosser Bedeutung.

Grosses Interesse des bäuerlichen Nachwuchses. Bild: Josef Bischof

Darüber hinaus bietet die Viehschau die Möglichkeit, unsere Leistungen und Traditionen der Bevölkerung zu präsentieren. Dies ist heute, wo es immer weniger Bauern gibt und sich die Landwirtschaft grossen Herausforderungen gegenüber sieht, ganz wichtig. Die Bauern leisten an diesem für sie strengen Tag auch wichtige Öffentlichkeitsarbeit.»

Ein Stück Normalität

Dass die Viehschau nach dem letztjährigen Ausfall wieder fast in normalem Rahmen durchgeführt werden konnte, freute die Organisatoren. Beim Festbetrieb drumherum mussten einige Einschränkungen in Kauf genommen werden. Die Bäuerinnen konnten zwar eine Festwirtschaft führen. Das Zelt musste aber offen sein und höchstens sechs Personen durften sich an einen Tisch setzen. Der Schauabend kann nur in eingeschränktem Rahmen durchgeführt werden. Das Dorfrestaurant Rebstock blieb geschlossen, damit es keine Probleme mit der Durchsetzung der Zertifikatspflicht gab.