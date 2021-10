Joio ist die schönste Nesslauer Kuh

Viehschau Doppelsieg für neue Miss: Joio ist mehr als die schönste Nesslauer Kuh 954 Tiere in 59 Abteilungen sowie vier Stiere wurden am Mittwoch in Nesslau aufgeführt. Das sind weniger als üblich. Der Grund dafür ist auch hier die Covid-Pandemie. Franz Steiner 06.10.2021, 18.00 Uhr

Andreas Wittenwiler (mit Glocke) und Ria freuen sich über den Missen-Titel ihrer Joio. Dies tun genauso die Helfer Tim, Janis, Dario, Pascal und Hansruedi.

Foto: Franz Steiner

Die Höhepunkte folgten nach der Mittagspause Schlag auf Schlag, und etliche Schönheiten muhten um den Titel der «Miss Nesslau». Die Spannung im Vorführring war greifbar, als um halb drei Uhr aus sechs Kühen die «Miss» erkoren wurde. Die Siegerin heisst Joio, wurde am 1. Juni 2017 geboren und steht in 2. Laktation. Gross war die Freude bei Andreas und Ria Wittenwiler, als der Name der Siegerkuh aus ihrem Stall verkündet wurde. Joio gewann auch die Schöneuter-Konkurrenz 2. und 3. Laktation.

Die zweitplatzierte Biene kommt ebenfalls aus dem Stall Wittenwiler und steht in 4. Laktation. Den dritten Podestplatz holte sich Jürg Scherrer, Richelschwand, mit seiner Citta. Speziell am Podest ist, dass alle drei Calvin-Töchter sind.

Reigen der Spezialpreis-Gewinnerinnen

Miss Original Braunvieh wurde Urina, eine Lordan-Tochter, von Alois Bürgler. Experte Röbi Bodenmann aus Gais lobte die Fleischigkeit dieser Rasse. Die Erstmelk-Champion heisst Dalina, eine Piero-Tochter, aus dem Stall von Hansueli Huser. Rinder-Champion wurde Toskana, eine Manfred-Tochter, von Werner Wittenwiler.

Bauern unter sich. Bild: Franz Steiner

Zum Fitnessstar (21 Punkte) erkoren wurde Barbara aus dem Stall von Patrick Schafflützel vor Andrea von Ueli Giger (20 Punkte). Den Schöneuter-Wettbewerb Erstmelk gewann Dalina aus dem Stall von Hansueli Huser und denjenigen der Kühe ab 4. Laktation holte sich mit Biene die Vize-Miss.

Kennerblick der Experten

Nach genauestem Studium der ausgewählten Tiere kürten die Schauexperten die Siegertiere mit Kennerblick. Format, kräftige Fundamente (Beine), Zitzen, Flankentiefe, hoch aufgehängte Euter, rahmenstarke Tiere, Kühe, die noch die Zukunft vor sich haben, waren Schlagworte, die die Experten in die Runde warfen. Alles Finessen, die die Wirtschaftlichkeit einer Kuh vom Anblick her erahnen lassen. Denn es gibt eine optimale körperliche Beschaffenheit, die letztlich für reichlich Milchfluss sorgt. Und diese Beschaffenheit zu züchten, ist das Ziel der Bauern.

Zwei Betriebe fehlten wegen Corona

Viele Zuschauer säumten am Mittwochvormittag die Route zum Viehschauplatz beim Schützenhaus Berstel. Während sie dem Auftrieb mit Genuss beiwohnten und schon vor acht Uhr Position am neuralgischen Punkt beim Restaurant Sternen bezogen, war für die Treiber grösste Aufmerksamkeit für ihre Herden gefordert. Eine Viehschau ist deshalb immer auch ein Festtag für den Bauernstand, und man überlässt in der Vorbereitung nichts dem Zufall. Man gibt jedem Detail die nötige Aufmerksamkeit und zeigt, wie sehr Tradition und Brauchtum ihnen am Herzen liegen. Qualitativ hochstehende Zucht ist ein wichtiger Pfeiler in der Landwirtschaft.

Der Nesslauer Schauplatz am Thurufer war dieses Jahr pandemiebedingt weniger stark frequentiert als in «normalen»Jahren. Bild: Franz Steiner

Mit 954 Tieren aus 31 Betrieben waren nicht so viele Tiere vertreten wie in früheren Jahren. Zwei Betriebe mussten kurzfristig ihre Teilnahme wegen Corona absagen, bedauerte Schaupräsident Markus Wickli aus Ennetbühl.