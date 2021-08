Wil: Einsprachen gegen Überbauung des Lanhausareals

Verzögerung Mehrere Einsprachen gegen die Überbauung des Landhausareals: Das könnte Ungemach für die Velofahrer zur Folge haben Der geplante Neubau an der Unteren Bahnhofstrasse 1 bis 11 verzögert sich. Gegen die Baupläne sind Einsprachen eingegangen. Davon betroffen ist auch die neue Veloabstellanlage am Bahnhof. Gianni Amstutz 27.08.2021, 17.00 Uhr

Die geplante Überbauung des Landhausareals (links) verzögert sich. Bild: PD

Es ist seit Jahren eine der wichtigsten Überbauungen, die in Wil realisiert werden soll. Denn an der Unteren Bahnhofstrasse 1 bis 11 werden über 100 Wohnungen gebaut, zudem sollen in den unteren Stockwerken Gewerbeflächen entstehen.