Wil: «Mauschelei bei Thurvita?»: Personalplanung wirft Fragen auf

Verwaltungsrat «Mauschelei in der Thurvita?»: Wiler Stadtparlamentarier hinterfragt die Personalplanung des Alterszentrums Für die nächsten eineinhalb Jahre wird der Wiler Stadtrat Dario Sulzer interimistischer Verwaltungsratspräsident der Thurvita sein. FDP-Stadtparlamentarier Marcel Malgaroli befürchtet, dass nun die Interessen der Stadt nicht mehr gleich vertreten werden. Er möchte vom Stadtrat wissen, wie die Personalplanung ablief. Sabrina Manser 16.06.2022, 18.00 Uhr

In den nächsten eineinhalb Jahren wird Stadtrat Dario Sulzer Verwaltungsratspräsident ad interim der Thurvita sein – das sei eine zu lange Zwischenlösung, findet ein Stadtparlamentarier. Bild: Sabrina Manser

«Mauschelei in der Thurvita?» Diese Frage stellt der Wiler Stadtparlamentarier Marcel Malgaroli, FDP, dem Stadtrat in einer Interpellation. Der bisherige Verwaltungsratspräsident der Thurvita, Arthur Gerber, musste Ende März aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurücktreten. Für die nächsten eineinhalb Jahre übernimmt Dario Sulzer, Vizepräsident und Wiler Stadtrat, interimistisch das Amt.

Nun befürchtet Malgaroli, dass die städtischen Interessen im Verwaltungsrat nicht genügend gewahrt werden können. Mit etwas über 90 Prozent Aktienanteil ist die Stadt Wil die grösste Aktionärin der Thurvita. Irma Stillhard Schmidhauser und Dario Sulzer vertreten die Stadt im Verwaltungsrat.

Marcel Malgaroli, FDP, Stadtparlamentarier. Bild: PD

«Es könnte zu einem Zielkonflikt werden, wenn der Stadtrat nicht nur städtische, sondern auch unternehmerische Interessen vertreten muss. Er hat nun zwei Hüte an», sagt Malgaroli. Er will deshalb vom Stadtrat wissen, wie allfällige Interessenkonflikte gelöst werden.

Eine lange Zwischenlösung

Malgaroli spricht auch das Beteiligungsreglement an, welches das Stadtparlament im Jahr 2020 verabschiedet hat. Darin werden die Steuerung und Beaufsichtigung von Organisationen mit städtischer Beteiligung geregelt. Es wird unter anderem festgehalten, dass ein Doppelmandat mit gleichzeitigem Einsitz im obersten Führungsorgan und der Geschäftsleitung, also der operativen Führung, ausgeschlossen ist. Dies ist hier nicht der Fall. Malgaroli möchte trotzdem vom Stadtrat wissen, ob die vorübergehende Position von Sulzer dem Reglement widerspricht oder nicht.

Zudem dauere die Zwischenlösung mit insgesamt fast zwei Jahren sehr lange, findet der Interpellant. Er sagt:

«Es stehen grosse Projekte und wichtige strategische Entwicklungen an. Da ist eine solch lange Interimslösung fragwürdig.»

Als nächste Bauprojekte stehen bei der Thurvita einerseits die Sanierung und Erweiterung des Sonnenhofs an, andererseits der Bau des Demenzzentrums in Rossrüti.

Geplant ist, dass Dario Sulzer bis Ende 2023 interimistischer Verwaltungsratspräsident sein wird. Ab 2024 wird der jetzige CEO der Thurvita, Alard du Bois-Reymond, neuer Verwaltungsratspräsident, sofern er an der Generalversammlung im Jahr 2023 gewählt wird.

Eine frühzeitige Personalplanung

Auch, dass die Lösung innerhalb des Gremiums realisiert wurde, bezeichnet Malgaroli als etwas unschön. «Man hätte für die Wahl des neuen Verwaltungsratspräsidenten ein offenes Selektionsverfahren wählen sollen», sagt er. «Mir ist eine gute Führung der Thurvita, strategisch wie operativ, wichtig», betont Malgaroli. Er wolle vom Stadtrat genauer wissen, wie die Personalplanung abgelaufen sei, wann der Stadtrat darüber informiert wurde und wie er dazu steht.

Der Stadtparlamentarier sagt:

«Schon vor zwei Jahren habe ich im Parlament darauf hingewiesen, dass man die personelle Situation in den Führungspositionen genug früh angehen muss.»

Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita. Bild: PD

Dies habe man getan, sagt der CEO der Thurvita, Alard du Bois-Reymond. Bereits im Jahr 2021 habe man eine Nachfolge im Hinblick auf den Rücktritt von Arthur Gerber per Ende 2023 diskutiert. «Wir hatten nicht erwartet, dass sich der Gesundheitszustand von Arthur Gerber so schnell verschlechtert», sagt du Bois-Reymond.

Gerade weil in den nächsten Jahren wichtige Projekte anstehen, habe man sich dazu entschieden, auf Kontinuität zu setzen, sagt du Bois-Reymond. Die strategischen Projekte der Thurvita werden erst im 2027 abgeschlossen werden. «Für diese Phase ist Kontinuität in den Schlüsselpositionen wichtig.» Deshalb habe der Verwaltungsrat bereits Anfang Jahr entschieden, dass er das Verwaltungsratspräsidium auf Januar 2024 übernehmen solle.

Bisher keine Interessenkollision

Wird du Bois-Reymond an der Generalversammlung 2023 zum Verwaltungspräsidenten gewählt, so wird seine jetzige Stelle als CEO der Thurvita frei. Ob die Stelle öffentlich ausgeschrieben oder intern eine Lösung gesucht werde, will Malgaroli in seiner Interpellation auch wissen. Der Verwaltungsrat habe die Planung für die Nachfolge des CEO ebenfalls zu Beginn des Jahres 2021 gestartet und sehe vor, über die Ausschreibung der Stelle nach der Generalversammlung 2023 zu entscheiden.

Doch zuerst steht die Zwischenlösung an, die noch eineinhalb Jahre dauert. Aus Sicht von du Bois-Reymond ein überschaubarer Zeitraum. Auch wegen allfälliger Zielkonflikte macht er sich keine Sorgen.

«Ich arbeite schon bald zehn Jahre mit Dario Sulzer im Verwaltungsrat und ich kann mich an keine Interessenkollision erinnern.»

