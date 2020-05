Verschwörungstheoretische Sprayereien in Wil «Kill Gates», «Fck NWO», «Cov-ID»: Wil ist in den vergangenen Tagen von Sprayern heimgesucht worden. 24.05.2020, 15.59 Uhr

Ein verschmiertes Plakat an der Oberen Bahnhofsstrasse. Bilder: Dinah Hauser

(tos) Die Urheber der Sprayereien haben ihre Spuren nicht nur auf einem Plakat an der Oberen Bahnhofsstrasse hinterlassen, sondern auch andernorts in der Stadt. Ähnliche Schmierereien finden sich unter anderem bei der Baustelle an der Gallusstrasse, wo Stromverteilkasten und Toilette verunstaltet worden sind.