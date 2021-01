Verschobene Operationen Tausende Patienten können wegen Corona nicht operiert werden Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg verzeichnete im Jahr 2020 bei der Zahl durchgeführter Operationen einen Einbruch von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In grösseren Schweizer Spitälern ist er teils noch grösser – mit unangenehmen Auswirkungen für die Wartenden. Enrico Kampmann 21.01.2021, 05.00 Uhr

Kantonsspital St. Gallen: Covid-19-Patienten sind sehr aufwendig in der Betreuung. Bild: Arthur Gamsa

Die Schweiz hat das Virus nicht im Griff. Die zweite Welle wütet seit Wochen, und die Fallzahlen sind auf hohem Niveau stagniert. Wir haben fast doppelt so viele Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner wie Deutschland oder Frankreich, auch Italien ist besser dran. Wöchentlich sterben in der Schweiz mehrere hundert Menschen an Corona.

Ärzte und Pflegepersonal sind am Anschlag und fordern schärfere Massnahmen, die Intensivstationen der Spitäler sind voll ausgelastet. Die Zahl der Todesfälle ist zwar endlich wieder rückläufig, doch gemäss dem «ICU Monitoring» der ETH Zürich sind schweizweit immer noch 77 Prozent aller Intensivbetten belegt. 37 Prozent der Patienten haben Covid-19.

Das hat weitreichende Folgen. Tausende Patienten warten schweizweit auf Operationen (OP), die wegen mangelnder Ressourcen verschoben werden mussten, was zum Teil zu sehr belastenden Situationen führt. Viele leiden unter grossen Schmerzen oder sind arbeitsunfähig.

Auch dringende Operationen müssen verschoben werden

Mitte Dezember waren seit Beginn der zweiten Welle allein an Universitätsspitälern bereits 4000 Operationen verschoben worden, wie das SRF berichtete. Wie viele es heute insgesamt sind, weiss man nicht genau. Das Berner Inselspital habe seit Oktober keine nicht dringlichen Eingriffe mehr durchgeführt, wie es auf Anfrage schreibt. Dabei handle es sich um etwa 1400 verschobene Operationen.

Als nicht dringlich werden Eingriffe eingestuft, die ohne Folgen um mehr als drei Monate aufgeschoben werden können. Dabei handelt es sich um Leistenbrüche, Krampfadern oder Hüft- und Knieprothesen.

Doch sind es längst nicht mehr nur die nicht dringlichen OP, die verschoben werden müssen. An Universitätsspitälern wie dem Inselspital und dem Universitätsspital Zürich (USZ) sei der Anteil der nicht dringlichen Eingriffe klein, sagte Jürg Hodler, ärztlicher Direktor des USZ, im November gegenüber der NZZ: «Die meisten Patienten haben schwere oder mehrfache Erkrankungen, bei denen ein Aufschub negative Auswirkungen haben kann.»

Selbst Krebspatienten müssen auf ihre OP warten

So schreibt das USZ auf Anfrage, dass die Verschiebungsgründe dort zwar nicht kategorisiert und statistisch erfasst würden, doch sei klar:

«Immer häufiger müssen auch dringende Operationen, zum Beispiel bei Tumoren oder starken Schmerzen, verschoben werden.»

Der limitierende Faktor bei der Behandlung von Patientinnen auf der Intensivpflegestation (IPS) sei dabei nicht primär die Anzahl Betten oder das Material, sondern die notwendigen personellen Kapazitäten.

«Covid-Patienten sind sehr aufwendig in der Betreuung und binden deshalb mehr Personal als andere IPS-Patientinnen.»

Das zusätzliche Personal auf den Intensivstationen werde aus den Operationssälen rekrutiert. Das sei ein weiterer Grund, weshalb die Kapazitäten im Operationssaal reduziert werden müssen, schreibt das USZ.

In der Region-Wil Toggenburg wurden erfolgreich Ressourcen freigeräumt

Dr. Sandro Lionetto, Chefarzt Traumatologie und Leiter Ressort Operative Kliniken am SRFT. Bild: PD

Auch in der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) mussten Massnahmen ergriffen werden. Doch die Lage ist weniger dramatisch als in den grossen Spitälern. «Als die zweite Welle kam, mussten wir dafür sorgen, dass wir ausreichend Ressourcen frei bekommen, um die Covid-Patienten versorgen zu können», sagt Sandro Lionetto, Leiter des Ressorts Operative Kliniken am SRFT.

Entsprechend habe man dann auch gehandelt. Das Volumen der Operationen wurde runtergefahren und über einen grösseren Zeitraum verteilt. So habe man in kurzer Zeit mehr Betten für Covid-Patienten bereitstellen können.

«Wir waren nie in der Situation, dass wir eine bereits geplante OP verschieben mussten», sagt Lionetto. Man habe jedoch ab Beginn der zweiten Welle grosszügiger, also weniger Eingriffe pro Woche, geplant. Doch über die Festtage sei es aufgrund des starken Anstiegs der Anzahl Coronapatienten durchaus eng geworden.

«Wir konnten es geradeso noch stemmen. Inzwischen hat sich die Lage zum Glück wieder ein bisschen beruhigt.»

Einbruch des Operationsvolumens von etwa 15 Prozent

Insgesamt wurden im Jahr in der Spitalregion Fürstenland Toggenburg rund 600 Operationen weniger durchgeführt als in vorangehenden Jahren. Das entspreche einem Einbruch von etwa 15 Prozent. Der Grossteil davon liesse sich laut Lionetto allerdings noch auf die erste Welle zurückführen. Denn im Gegensatz zur zweiten Welle, bei der nie ein offizielles Operationsverbot ausgesprochen wurde, war es während des Lockdowns im Frühling zeitweise schweizweit verboten, nicht dringliche Wahleingriffe durchzuführen.

Auch im Kantonsspital St. Gallen (KSSG) werde «aktuell zwischen 10 bis 15 Prozent weniger operiert» als normalerweise, wie das KSSG auf Anfrage bestätigt. Das USZ könne seit einigen Wochen sogar nur 63 Prozent der Operationssaal-Kapazitäten nutzen. Das bedeute, dass «viele geplante Operationen, die nach der Operation Kapazitäten auf der Intensivpflegestation (IPS) benötigen, verschoben werden müssen.» Auf den Intensivstationen seien zurzeit über die Hälfte der 64 zertifizierten IPS-Betten durch Covid-19-Patientinnen belegt, schreibt das USZ.

Akute Notfälle und sehr dringende Eingriffe konnten zu jedem Zeitpunkt getätigt werden

Zu lebensbedrohlicher Ressourcenknappheit sei es allerdings nie gekommen, weder in den grösseren Spitälern noch im SRFT. «Zu keinem Zeitpunkt waren unsere Ressourcen so knapp, dass wir Notfälle nicht haben versorgen können», sagt Lionetto. Zu einem grossen Teil sei dies der hohen Einsatzbereitschaft und der Flexibilität der Mitarbeitenden zu verdanken. Zudem hätte die SRFT gute Verbindungen zu anderen Spitälern, wodurch man Patienten, wenn nötig, sehr schnell verlegen könne. Dies sei während der ganzen Pandemie aber nur selten nötig gewesen.

Spitalregion Fürstenland Toggenburg, Spital Wil Bild: Hanspeter Schiess

Auch die anderen befragten Spitäler bestätigen, dass zu jeder Phase der Pandemie notfallmässige und dringliche Operationen durchgeführt werden konnten und die lebensnotwendige medizinische Grundversorgung gewährleistet gewesen sei. Das KSSG räumt jedoch ein:

«Auch Wahleingriffe können nicht ohne Ende immer weiter nach hinten verschoben werden.»

Skilifte hätten zu bleiben sollen

Zum Umstand, dass sich der Bundesrat trotz überfüllter Spitäler dennoch nicht dazu durchringen konnte, die Skilifte diese Saison geschlossen zu lassen – pro Saison verunfallen auf Schweizer Pisten laut dem Observatorium Sport und Bewegung Schweiz durchschnittlich etwa 65'000 Menschen – äussert sich Lionetto vorsichtig. Er habe für beide Seiten Verständnis. Dennoch sagt er:

«Ich hätte die Skilifte nicht geöffnet. Es ist eine Gratwanderung.»

In der Tat hatte der grösste Tourismuskanton Graubünden kurz vor den Weihnachtsferien die anderen Kantone um Hilfe gebeten. Verunfallte Skifahrer sollten in ihre Wohnkantone zurückspediert werden, weil die Spitäler, die bereits am Anschlag waren, verunfallte Skitouristen nicht ausreichend behandeln könnten. Die angefragten Kantone verneinten. Auch sie hätten keinen Platz in ihren Spitälern.