Die Stadt Wil hat den Catering-Service des Wiler Mittagstisches für drei weitere Jahre an die Firma SV (Schweiz) AG in Dübendorf vergeben, die das Essen im Kanton Baselland produziert. Auch die Wiler Thurvita hatte sich beworben. So reagiert deren Leiter Hotellerie die Nichtberücksichtigung.

Simon Dudle Jetzt kommentieren 22.02.2022, 17.00 Uhr