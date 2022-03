Mehr Verkehr auf Umfahrungsstrassen in der Region Wil

Verkehrszahlen Mehr Verkehr auf Umfahrungsstrassen, wenig Veränderung in Wil: So viele Autos waren auf den Strassen der Region unterwegs 2021 waren mehr Autos auf den St. Galler Strassen unterwegs als im Vorjahr. Bei den Messstationen in der Region Wil zeigt sich die Wichtigkeit der Umfahrungsstrassen. Innerhalb der Stadt Wil gibt es nur eine kleine Zunahme. Sabine Camedda 28.03.2022, 17.00 Uhr

Die Umfahrungsstrasse Bazenheid war auch 2021 die am meisten befahrene Kantonsstrasse in der Region. Bild: Beat Lanzendorfer

Über 20'000 Fahrzeuge fahren im Durchschnitt täglich über die Umfahrung Bazenheid. Das sind mehr als über die Augartenkreuzung in Uzwil oder über die Zürcherstrasse in St. Gallen. Über das ganze Jahr gesehen macht das fast 7,4 Millionen Fahrzeuge auf diesem Streckenabschnitt. Er ist somit die mit Abstand meistbefahrene Strasse in den Regionen Toggenburg und Wil.

Diese Zahl geht aus der kürzlich veröffentlichten Verkehrsstatistik des kantonalen Tiefbauamts hervor. Diese zeigt auf, dass das Verkehrsaufkommen auf der Umfahrung Bazenheid um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat. Zum Vergleich: Im ersten Jahr nach der Eröffnung im Jahr 2006 befuhren rund 5,64 Millionen Fahrzeuge diese Strasse.

Umfahrung Bütschwil wird oft benutzt

Erstmals taucht in der Verkehrszählung des Kantons St. Gallen die Messstation auf der Umfahrung Bütschwil auf. Über 4,5 Millionen Fahrzeuge haben diese im vergangenen Jahr passiert.

Dies ist eine grosse Entlastung des Dorfes vom Durchgangsverkehr. Im Pandemiejahr 2020 zählte die Messstation Bächli 4,67 Millionen Fahrzeuge, ein Jahr zuvor waren es knapp über 6 Millionen Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr fuhren gerade einmal 1,9 Millionen Fahrzeuge durch Bütschwil. Der Rückgang des Durchgangsverkehrs erreicht fast 60 Prozent.

In Wil noch nicht so viel Verkehr wie vor der Pandemie

Die Coronapandemie – und vor allem der Lockdown im Frühjahr 2020 – haben sich in der Verkehrsstatistik niedergeschlagen. Vor allem an den Messstationen bei der Rudenzburg und an der Tonhallestrasse war der Rückgang von 5 respektive 10,5 Prozent von 2019 bis 2020 gross.

Im vergangenen Jahr nahm das Verkehrsaufkommen an diesen Punkten wieder zu. Das Niveau von vor der Pandemie ist aber noch nicht wieder erreicht. Bei der Rudenzburg passierten 4,96 Millionen Fahrzeuge die Messstation, das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent. Im Lindengut waren es rund 5,96 Millionen Fahrzeuge, also 4,7 Prozent mehr als 2020.

An der Tonhallestrasse wurden 4,1 Prozent mehr Fahrzeuge gezählt als im Vorjahr, rund 2,64 Millionen Fahrzeuge waren auf dieser Strasse unterwegs. Eine leichte Abnahme um 0,6 Prozent gab es bei der Psychiatrischen Klinik in Wil. Hier wurden über 3,94 Millionen Fahrzeuge gezählt.

Kaum Veränderung an der Augartenkreuzung

Die Augartenkreuzung in Uzwil ist ein Verkehrsknoten, durchschnittlich über 18'000 Fahrzeugen befahren sie täglich von und nach Oberbüren. Bild: PD

Mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von rund 18'000 Fahrzeugen ist die Augartenkreuzung in Uzwil die meistbefahrene Kantonsstrasse in der Region. Die nahezu 6,6 Millionen Fahrzeuge, die im vergangenen Jahr gezählt wurden, entsprechen der Anzahl des Vorjahrs. Vor der Coronapandemie waren aber über 6,8 Millionen Fahrzeuge auf dieser Strecke unterwegs.

In Oberbüren Neudorf wurden im Jahr 2021 insgesamt über 1,78 Millionen Fahrzeuge durch die Messstation registriert. Dies entspricht einer Zunahme von 6,3 Prozent. In der Chrüzwise in Niederbüren hat der Verkehr sogar um 9,8 Prozent zugenommen. Diese 2,22 Millionen Fahrzeuge übertreffen sogar noch den Wert von vor dem Pandemiejahr.

In Zuzwil wurden im vergangenen Jahr 2,2 Prozent mehr Fahrzeuge gezählt. Keine Vergleiche zum Vorjahr gibt es in Oberuzwil Wilen Watt, wo 2,44 Millionen Fahrzeuge durchgefahren sind und bei der Schwarzenbachbrücke in Jonschwil mit 4,33 Millionen Fahrzeugen. Die Flawilerstrasse in Unterrindal wurde von knapp mehr als 1 Million Fahrzeuge befahren, im Flawiler Feld wurden 3,6 Millionen Fahrzeuge gezählt.

Minus vom Lockdown ist noch nicht aufgeholt

An allen 108 Messstationen im Kanton St. Gallen wurde 2021 insgesamt 1,2 Prozent mehr Verkehr gezählt als im Vorjahr. Dieses war aber geprägt durch den coronabedingten Lockdown. 2020 ist das Verkehrsaufkommen über den ganzen Kanton gesehen um 5,8 Prozent zurückgegangen. Dieses Minus ist noch nicht aufgeholt.

Schwierig einzuordnen seien die Zahlen des Veloverkehrs, heisst es beim kantonalen Tiefbauamt. Die Bestimmungen der Coronapandemie wie das Homeoffice schlagen sich ebenso in den Zahlen nieder wie das Wetter im Frühling und Sommer.

Bei der Zählstelle auf der SBB-Brücke in Flawil wurde 17,7 Prozent weniger Veloverkehr registriert als im Vorjahr. Beim Lindengut in Wil waren es 5,6 Prozent mehr. Im Toggenburg erhebt der Kanton keine Zahlen bezüglich des Veloverkehrs.