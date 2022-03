Fürstenland/Toggenburg Verkehrsunfallstatistik: Wil bleibt regionaler Unfallhotspot Im vergangenen Jahr haben auf den Strassen der Regionen Fürstenland und Toggenburg drei Personen ihr Leben verloren. Dies geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2021 der Kantonspolizei St.Gallen hervor. Generell sank die Zahl der Unfälle weiter – mehrheitlich auch in den Gemeinden des Einzugsgebiets dieser Zeitung. Andrea Häusler 18.03.2022, 15.47 Uhr

Bezogen auf die Region Fürstenland, weist die Verkehrsunfallstatistik 2021 der Kantonspolizei St.Gallen einen Unfall aus, an dessen Folgen ein Mensch gestorben ist. Dieser ereignete sich im Juni in Uzwil. Bild: kapo

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Kanton St.Gallen war im vergangenen Jahr mit 2357 Ereignissen gegenüber 2392 im Vorjahr erneut rückläufig. Philipp Sennhauser, Leiter der Verkehrspolizei St.Gallen, begründet dies einerseits mit dem pandemiebedingt geringeren Verkehrsaufkommen, aber auch der Tatsache, dass der Strassenverkehr grundsätzlich sicherer werde. Die Zahlen für die Regionen Fürstenland und Toggenburg bestätigen diese Tendenz. Hier wurden im vergangenen Jahr 496 Unfälle registriert, 40 weniger als im Vorjahr. In 219 Fällen wurden Personen verletzt, bei 277 Vorkommnissen blieb es bei Sachschäden.

Höchste Unfallzahlen bei Motorrad- und E-Bike-Fahrenden

Entgegen der kantonsweiten Zunahme von Schwerverletzten auf 221 Personen war in den Gemeinden unseres Einzugsgebiets eine Abnahme zu verzeichnen. Allerdings eine marginale von 56 im Jahr 2020 auf 54. Ob diese Verkehrsteilnehmenden mit einem Fahrzeug oder zu Fuss im Strassenverkehr unterwegs waren, schlüsselt die Verkehrsunfallstatistik nicht nach Gemeinden auf.

Über das gesamte Kantonsgebiet sind jedoch Unfälle mit langsamen E-Bikes (Unterstützung bis 25 km/h) für einen Fünftel der 221 Schwerverletzten verantwortlich; 55 verletzten sich leicht und zwei verstarben. E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer stellen damit die Kategorie jener Verkehrsteilnehmenden, welche sich bei Unfällen am zweitmeisten schwer verletzen. Am höchsten ist der Wert, mit 62 Betroffenen, bei den Motorradfahrenden, die auch bei den Leichtverletzten (119) den höchsten Anteil ausmachen. Wobei die Altersgruppe der 15-17-Jährigen, welche Motorräder mit beschränkter Leistung lenken dürfen, besonders oft in Unfälle verwickelt waren.

Wil und Oberbüren an der Spitze

Von den elf Personen, die auf St.Galler Strassen ihr Leben verloren haben, verunglückten drei in den Regionen Fürstenland und Toggenburg. Im Juni starb ein 27-jähriger Mann in Uzwil, nachdem er mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt war. Ein Monat später stürzte in Stein in der Gemeinde Nesslau ein 76-jähriger Automobilist mit seinem Fahrzeug einen Abhang hinunter. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. Und im September wurde ein 74-jähriger Motorradfahrer im Raum Gähwil nach der Kollision mit einer Mauer getötet.

Im September wurde im Raum Gähwil ein Mann bei der Kollision mit einer Mauer getötet. Bild: kapo

Über 1000 Unfälle weniger als vor zehn Jahren Gegenüber dem Jahr 2011 hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle im Kanton St.Gallen trotz gestiegenem Verkehrsaufkommen erheblich reduziert. Mit 3414 Ereignissen musste die Polizei vor zehn Jahren über 1000-mal öfter ausrücken als 2021. 2011 wurden noch 1567 Unfälle mit Personenschaden aufgenommen, dabei 271 Schwerverletzte und 19 Tote registriert. Für das vergangene Jahr weist die Statistik 936 Unfälle mit Personenschaden aus. Während die Zahl der Verkehrstoten im Zehnjahresvergleich um acht Personen sank, blieb jene der Schwerverletzte mit 221 im aktuellen Berichtsjahr auf vergleichbarem Niveau. In Wil hatten sich 2011 total 117 Unfälle ereignet. Letztes Jahr waren es 83. In Uzwil sank die Unfallzahl in den letzten zehn Jahren von 61 auf 46, in Wattwil von 67 auf 41 und in Kirchberg von 51 auf 39. Gegensätzlich war die Entwicklung hingegen in Oberbüren, wo die Unfallzahl von 70 (2011) auf 74 stieg. (ahi)

In der Gemeinde Nesslau verunglückte ein Mann nach einem Sturz über einen Abhang. Bild: kapo

Wiederum ereigneten sich in Wil, mit 83 Fällen, regional die meisten Unfälle, gefolgt von Oberbüren mit 74. Mitverantwortlich dafür ist die Lage der Gemeinden an der Autobahn A1. Obwohl, laut Statistik, kantonal weiterhin die meisten Verkehrsunfälle im Innerortsbereich passieren. Vergangenes Jahr waren es 1270 Unfälle, 36 weniger als 2020.

Zunahme von Fussgängerunfällen

Die geringste Unfallhäufigkeit weist die Statistik übrigens für die ländlichen Toggenburger Gemeinden Hemberg, Lichtensteig und Oberhelfenschwil aus. In den drei Gemeinden musste die Polizei letztes Jahr zu je drei Unfällen ausrücken.

Statistisch ebenfalls nicht nach Gemeinden gruppiert sind die Fussgängerunfälle. Über den Kanton gesehen musste hier, nach dem letztjährigen Tiefstand von 86, eine deutliche Erhöhung auf 101 hingenommen werden. In 93 Fällen (Vorjahr 80) kamen dabei Personen zu Schaden. Wobei die Unfallzahl auf den Fussgängerstreifen zurückging.

Nach wie vor sind zu hohe Geschwindigkeiten die häufigste Unfallursache. Bei den meisten Unfällen handelte es sich um Schleuder- oder Selbstunfälle.