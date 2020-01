Verkehrssituation beruhigt: Der Knoten Industrie Haslen in Oberbüren ist fertiggestellt Im November sind die Arbeiten am Knoten Industrie Haslen abgeschlossen worden. Tobias Söldi 07.01.2020, 05.00 Uhr

Der Verkehr aus dem Industriegebiet wird durch eine Verkehrsinsel in zwei Fahrspuren aufgeteilt. Bild: Tobias Söldi

Es ist ein neuralgisches Gebiet, zumindest verkehrstechnisch: Südlich der Autobahnausfahrt Uzwil-Oberbüren staut sich der Verkehr oft und gerne bei der Augartenkreuzung, einer der am meisten befahrenen Kreuzungen in der Region. Auf der anderen Seite der Autobahnausfahrt, in Richtung Oberbüren, sieht es nicht viel besser aus: Dort trägt das Industriegebiet Haslen seinen Teil zum hohen Verkehrsaufkommen bei. Auf dem Areal befinden sich unter anderem die Fust AG, die Züger Frischkäse AG sowie die Prüfstelle Oberbüren des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts des Kantons St.Gallen.

Viel Verkehr also. Und mit dem neuen Logistikzentrum der Fust AG, welches vergangenen Herbst eröffnet wurde und mit dem die Verkehrsbelastung weiter ansteigt, hätte die bisherige Einfahrt ins Industriegebiet definitiv ihre Kapazitätsgrenzen überschritten. Aus diesem Grund wurde der sogenannte Knoten Industrie Haslen im Laufe des vergangenen Jahres ausgebaut.

Die Kosten: 1,3 Millionen Franken

Im November sind die Arbeiten abgeschlossen worden. Die Fahrzeuge auf der Kantonsstrasse werden nun über einen Linksabbieger ins Industriegebiet geführt, während der in die Kantonsstrasse einfahrende Verkehr aus dem Industriegebiet durch eine Verkehrsinsel in zwei Fahrspuren aufgeteilt wird. Zudem wurde die Bushaltestelle Richtung Sonnental verschoben, für die Fussgänger eine Schutzinsel in der Mitte der Strasse erstellt und der Rad- und Gehweg optimiert. An den Kosten von rund 1,3 Millionen Franken beteiligten sich die Fust AG, der Kanton St.Gallen sowie die Gemeinde Oberbüren.

Auf der linken Strassenseite die neuen Bushaltestellen

Bringt der erweiterte Knoten die erhoffte Verkehrserleichterung? Das werde sich zeigen, sagt Rita Lichtensteiger, Projektleiterin Strassenbau beim kantonalen Tiefbauamt.

«Wir warten nun einmal ab, wie der neue Knoten angenommen wird.»

Selbstverständlich beobachte man die Situation und schaue, ob es zu Staubildungen und Wartezeiten komme, oder ob es allenfalls Inputs aus der Bevölkerung gebe. «Bis jetzt haben wir aber zumindest nichts Negatives vernommen», sagt Lichtensteiger.

Bei Fust gibt man sich erfreut: «Wir sind froh, dass die Ausbauarbeiten so rasch ausgeführt werden konnten», heisst es auf Anfrage von der Medienstelle. Man sei überzeugt, dass die neue Verkehrsführung die Sicherheit für alle verbessert und einen besseren Verkehrsfluss auf der Hauptstrasse gewährleistet bei Lastwagen, die ins Industrie-Areal einbiegen.

Keine grossen Verzögerungen

Weitgehend problemlos verliefen auch die Arbeiten am Knoten, welche von der Zani Strassenbau AG aus Wil ausgeführt wurden. «Die grosse Herausforderung war die Aufrechterhaltung des Verkehrs», erklärt Lichtensteiger. Das sei im Falle des Knotens Industrie Haslen gelungen. «Es kam zu keinen grösseren Verzögerungen.» Auch Unfälle seien keine passiert, weder bei den Verkehrsteilnehmern noch unter den Bauarbeitern. Trotzdem: Nach Plan verläuft nie alles. «Kleinere Sachen mussten wir fortlaufend anpassen», sagt Lichtensteiger. Sie erwähnt etwa Wartezeiten, bis der Beton ausgehärtet war, oder die Rücksichtnahme auf die Witterung beim Schneiden der Betonfugen.

Die Deckschicht fehlt noch

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten an der Kreuzung aber noch nicht. Es fehlt der sogenannte Deckbelag, die oberste Schicht. Diese wird voraussichtlich im Sommer eingebaut. Lichtensteiger erklärt: «Mit dieser Deckschicht werden kleinere Unebenheiten ausgeglichen.» Sie werde jeweils erst ein Jahr nach Beendigung der Arbeiten eingesetzt, wenn allfällige kleinere Setzungen durch den Verkehr abgeklungen seien.

Zudem bleiben noch einige Werkleitungsarbeiten für die Gemeinde Oberbüren und die Züger Frischkäse AG. «Diese werden zwar im Zuge des Ausbaus des Knotens vorgenommen, sind aber nicht mehr Teil des kantonalen Projekts», erklärt Lichtensteiger.