Degersheimn: Mit Schwelle gegen Gefahren des Baustellenverkehrs

Degersheim Sicherheitsrisiken durch Baustellenverkehr: Eine Schwelle soll es richten Die einen freut's, die andern ärgert's: Die Kunststoffschwelle an der Degersheimer Taastrasse sorgt für Diskussionen. Obwohl die verkehrsberuhigende Massnahme ein zeitlich befristetes Provisorium ist. Andrea Häusler 22.06.2021, 18.42 Uhr

Füsschen-Markierungen zur Fussgängerführung und eine Kunststoffschwelle zur Temporeduktion sollen die Verkehrssicherheit an der Taastrasse temporär verbessern. Bild: Andrea Häusler

«Super Sache. Hoffentlich bleibt die Schwelle permanent oder wird noch erweitert.» So zufrieden sind nicht alle, die sich auf Facebook zur provisorischen Lösung an der Taastrasse in Degersheim äussern. Andere stören sich per se an «solchen Dingern» und weitere bezeichnen sie schlicht als «ökologischen Schwachsinn». Denn es werde abgebremst, einen tieferen Gang eingelegt und dann erst recht Vollgas gegeben.