Wil Licht am Ende des Tunnels für Velofahrer: Zwei Projekte sollen Lücken im Verkehrsnetz schliessen Fast 30 Millionen Franken sollen in den nächsten Jahren in die Verbesserung der Nord-Süd-Verbindung investiert werden. Davon profitieren vor allem, aber nicht ausschliesslich, die Velofahrer. Die Stadt hofft zudem auf Beiträge vom Bund. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 21.09.2021, 17.00 Uhr

Der stillgelegte Posttunnel soll für Velofahrende erschlossen werden. Bild: Raphael Rohner

Velofahrer können aufatmen. Zwar fehlt derzeit eine sichere und fahrbare Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt, doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Sowohl der geplante Ersatzbau der Unterführung Hubstrasse als auch die Umnutzung des stillgelegten Posttunnels als Velounterführung am Bahnhof sind kurz davor, eine wichtige Hürde zu nehmen.

Nächste Woche berät das Parlament über den Kredit für das Bau- und Auflageprojekt der Unterführung Hubstrasse sowie das Vorprojekt Posttunnel. Und die Chancen stehen gut, dass beide Kredite eine Mehrheit finden. Das zeigen die eindeutigen Abstimmungsergebnisse in der Bau- und Verkehrskommission, die beide Geschäfte vorberaten hat.

Mehrverkehr mit ÖV und Langsamverkehr auffangen

Die Projekte haben beide zum Ziel, die Nord-Süd-Achse der Stadt zu stärken. Im Falle der Unterführung Hubstrasse für alle Verkehrsteilnehmer, beim Posttunnel ausschliesslich für Velofahrer. Das ist kein Zufall. Denn das erklärte Ziel des Stadtrats ist es, den zukünftig erwarteten Mehrverkehr zu einem Grossteil mit ÖV sowie Fussgänger- und Veloverkehr aufzufangen.

Das durch das Bevölkerungswachstum verursachte Verkehrsaufkommen soll gemäss kantonalem Richtplan wie folgt aufgeteilt werden: Fuss- und Veloverkehr 40 bis 50 Prozent, ÖV 30 bis 40 Prozent, motorisierter Individualverkehr 10 bis 20 Prozent.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind Verbesserungen unerlässlich, denn noch ist die Stadt weit von solchen Zahlen entfernt. Und das Problem ist nicht zuletzt das Gebiet im Zentrum rund um den Bahnhof Wil, wie der Stadtrat in seinem Bericht ans Parlament feststellt:

«Die Verkehrsinfrastruktur am Bahnhof Wil genügt heute den Ansprüchen der Menschen in Stadt und Region Wil nicht mehr.»

Unterführung Hubstrasse nicht normgerecht

Mit den beiden Projekte sollen Mängel in verkehrstechnischer und städtebaulicher Hinsicht behoben werden. Jenes zum Neubau der Unterführung Hubstrasse ist schon etwas weiter fortgeschritten. Nun geht es darum, das Bau- und Auflageprojekt auszuarbeiten.

Die Unterführung Hubstrasse entspricht aktuell nicht den Vorgaben. Bild: PD

Ein Grund für den Ersatzneubau ist, dass die Unterführung aktuell weder den Normvorgaben des motorisierten Individual-, Schwer- und Busverkehrs noch des Fuss- und Veloverkehrs entspricht. Der Stadtrat bezeichnet sie «für alle Verkehrsteilnehmenden bezüglich Funktion und Sicherheit ungenügend». Das soll sich ändern.

Das Projekt muss allerdings mit den SBB koordiniert werden. Diese muss zuerst die Eisenbahnbrücke erneuern, unter der die Unterführung durchführt. Da dies erst ab nächstem Jahr geschieht, kann mit dem Bau der Unterführung gemäss Stadtrat frühestens 2024 begonnen werden.

Während das Parlament am nächsten Donnerstag über einen Kredit in der Höhe von 1,05 Millionen Franken für das Bauprojekt befindet, wird der effektive Neubau Schätzungen zufolge rund 12,5 Millionen Franken kosten. Das Projekt ist allerdings Teil des Agglomerationsprogramms 4. Generation, weshalb mit einer Beteiligung des Bundes von rund einem Drittel der Kosten gerechnet wird.

Posttunnel soll Unterführung für Velos ersetzen

Der Posttunnel ist noch etwas weiter von der Realisierung entfernt. Vorerst soll das Vorprojekt erarbeitet werden. Dafür beantragt der Stadtrat einen Kredit über 800'000 Franken. Der zurzeit stillgelegte Posttunnel soll eine sichere Veloverbindung wiederherstellen, die durch den Wegfall der Personenunterführung für Velofahrer seit Ende August fehlt.

Um den Posttunnel zu einer Velounterführung umzugestalten, muss er vor allem zugänglich gemacht werden. Dies soll über Rampen am Nord- und Südende geschehen. Im Norden wird dafür wohl ein Abbruch des Avec-Rondells nötig. Entschieden ist noch nichts, doch die Stadtplanung stehe mit «SBB Immobilien» im Gespräch, heisst es im Bericht.

Die Details des Umbaus wird das Vorprojekt zeigen. Für die Umsetzung des Projekts wurde bereits eine Kostenschätzung erstellt. Diese geht von Investitionen in Höhe von rund 15,5 Millionen Franken aus. Ein Realisierungshorizont ist im Bericht hingegen noch nicht angegeben.

Grosse Investitionen mit Velofahrern als Hauptprofiteure

Fazit: Die Stadt will in den nächsten Jahren für fast 30 Millionen Franken die Nord-Süd-Verbindung für alle Verkehrsteilnehmer verbessern. Ein Teil der Kosten dürfte vom Bund übernommen werden. Trotzdem ist es eine grosse Investition. Davon profitieren werden besonders die Velofahrer, die einerseits auf der direkten Verbindung via Hubstrasse eine Verbesserung erfahren, anderseits parallel zur für sie verlorenen Bahnhofunterführung eine Querungsmöglichkeit erhalten.

Im Parlament scheinen die Projekte kaum auf Gegenwehr zu stossen. In der Bevölkerung gibt es aber kritische Stimmen, wie Leserbriefe gezeigt haben. Sie suggerieren, dass weitere Massnahen nicht nötig seien, da die Velofahrer bereits über eine sichere Verbindung vom Norden in den Süden verfügten. Dazu müssten sie nur absteigen und ihr Velo in der Bahnhofunterführung schieben. Stadtrat und Parlament scheinen diesen Zustand jedoch nicht als ideal zu betrachten.