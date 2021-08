Bettenau leidet unter Verkehr: IG Bettenau fordert Massnahmen

Verkehrspolitik Das idyllische Bettenau leidet unter Mehrverkehr: Nun werden Massnahmen gefordert Einwohner aus dem zu Jonschwil gehörenden Weiler Bettenau beschweren sich wegen der Schnellfahrer und des Mehrverkehrs. Der Gemeindepräsident will stufenweise vorgehen. Philipp Stutz 23.08.2021, 12.36 Uhr

Der Weiler Bettenau hat zunehmend unter Durchgangsverkehr zu leiden. Bild: Philipp Stutz

Bettenau ist ein ländlich geprägter Weiler. Doch die Idylle wird durch zunehmendes Verkehrsaufkommen getrübt. So hat die IG Bettenau festgestellt, dass der motorisierte Verkehr im Dorf stark zugenommen hat. Es gilt zwar Tempo 50, doch trotz dieser Signalisation werde nicht selten zu schnell gefahren. Auch habe der Pendlerverkehr morgens und abends zugenommen.

Weil innerhalb des Weilers eine scharfe Kurve zu befahren ist, entstünden oft gefährliche Situationen. Zu bedenken sei, dass auch Schulkinder die Strasse mit ihren Velos befahren müssen. Die IG Bettenau wünscht sich deshalb eine Tempolimite. Die Vereinigung hat ihr Anliegen beim Jonschwiler Gemeinderat deponiert und erhofft sich Verbesserungen.

Zuerst Geschwindigkeitsmessungen vornehmen

Gemeindepräsident Stefan Frei ist das Problem bekannt. Er steht in Kontakt mit der IG Bettenau. «Wir möchten stufenweise vorgehen», sagt Frei. Damit die Verkehrsfrequenzen eruiert werden können, werden als erste Massnahme Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Zudem ist geplant, eingangs und ausgangs des Weilers beidseits der Strasse je zwei Bäume zu pflanzen. Danach werden erneut Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Sie sollen aufzeigen, welche Wirkung die Bäume auf den Verkehr haben. Frei sagt:

«Da es sich um eine Durchgangsstrasse handelt, würde eine Tempo-30-Zone nicht bewilligt»

Auch Tempo 40 werde von der Kantonspolizei nicht mehr genehmigt. Es gebe zwar im Kanton einige solcher Strecken, die belassen würden. Heute stünde dies aber nicht mehr zur Diskussion. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, die Kreuzung in der Dorfmitte zu pflästern und diesen Bereich um wenige Zentimeter zu erhöhen. Das wäre aber mit Kosten verbunden. Entsprechend müsste dafür ein entsprechender Betrag ins Gemeindebudget aufgenommen werden.

Bei der «Svoboda-Kreuzung» handelt es sich um den wichtigsten Verkehrsknoten im Dorf Schwarzenbach. Bild: Philipp Stutz

Svoboda-Kreuzung durch Kreisel ersetzen

Ein weiterer negativer Faktor für Bettenau kommt hinzu. Mutmassungen zielen nämlich darauf hin, dass manche Automobilisten die stark befahrene «Svoboda-Kreuzung» in Schwarzenbach meiden und den Weg von und in Richtung Jonschwil über Bettenau wählen. Bei der Kreuzung beim Möbelhaus Svoboda handelt es sich um den wichtigsten Verkehrsknoten im Dorf Schwarzenbach. Vor allem zu Stosszeiten kommt es dort zu Staus von Fahrzeugen, die von Jonschwil herkommend in die stark befahrene Wilerstrasse – eine Kantonsstrasse – einbiegen möchten. Diese Rückstaus haben im Laufe der Jahre stetig zugenommen, was immer wieder zu langen Wartezeiten führt.

Der Gemeinderat hat deshalb dem kantonalen Baudepartement bereits mehrere Anträge zur Aufnahme eines Kreisels ins kantonale Strassenbauprogramm unterbreitet. Nun soll es endlich vorwärts gehen. Zurzeit wird zusammen mit dem Kanton ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) ausgearbeitet.