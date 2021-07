Verkehrsplanung Die Zürcher machen es vor: Wie Tempo 30 wieder zum Thema wird In Zürich will der Stadtrat weitgehend Tempo 30 einführen. Eine Reduktion würde weniger Lärm und mehr Schutz bedeuten. Doch wie sieht es in Wil aus? Die Stadt und die Politiker geben Auskunft. Elia Fagetti 21.07.2021, 05.00 Uhr

In Wil wird wieder über flächendeckende 30-Zonen diskutiert. Hier im Bild die Zone direkt vor dem Eingang zum Stadtweier. Bild: Elia Fagetti

Viele grössere Städte wie Freiburg, Lausanne, Winterthur oder Zürich wollen neu weitgehend Tempo 30 einführen oder haben es schon eingeführt. Wie es in der Ostschweiz aussieht, ist noch unklar. In Wil ist das Thema Tempo 30 seit längerer Zeit präsent. 2008 sprach das Parlament einen Kredit in der Höhe von 860'000 Franken für die Einführung der Tempo-30-Zonen in den Quartieren von Wil. Doch was genau hat Zürich gemacht, um die Diskussion wieder zu entfachen?

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, will der Stadtrat der grössten Stadt der Schweiz neue Temporegelungen durchsetzen. An der letzen Sitzung vor der Sommerpause wurde nun ein Vorgehen beschlossen. Bis frühestens 2030 soll in der Stadt Zürich das neue Tempo 30 gelten. Doch welche Gebiete und Strassen betroffen sind, wisse der Stadtrat noch nicht. Eine Aussage aus der Mitteilung lässt aufhorchen: Auch die Strassen mit ÖV-Verbindungen sind betroffen. Bis jetzt wurden diese verschont, da eine Reduktion des Tempos die Busse und Trame in Zürich verlangsamen würde.

Wil ist nicht Zürich

In Wil sieht es ein wenig anders aus. Auch hier ist das Thema Verkehr omnipräsent. Ob es um die Bahnhofsstrasse oder neue Zufahrtswege für eine Moschee geht, das Thema Verkehr führt häufig zu umstrittenen Diskussionen. Es gibt auch in Wil Tempo-30-Zonen. Diese bestehen aber in Quartieren, wo nicht viel Verkehr herrscht. Auf den Hauptverkehrsachsen, die meist aus Kantonsstrassen bestehen und die Stadt somit keinen Einfluss hat, ist das Thema Tempo 30 noch nicht ausgearbeitet.

In Grün sieht man alle Tempo-30-Zonen. Gelb markiert ist die Fussgängerzone. Und in roter Farbe gekennzeichnet ist die Begegnungszone um den Stadtweier. Bild: Geoportal

«In den Wohnzonen von Wil ist Tempo 30 bereits seit mehreren Jahren umgesetzt», sagt Vorsteherin des Baudepartements Ursula Egli. Sie nimmt zum Thema Stellung. Ob Wil wie Zürich auch plant, flächendeckend Tempo 30 einzuführen, sagt sie: «Im Gesamtverkehrskonzept, welches demnächst aufgegleist wird, soll unter anderem auch das weitere Vorgehen betreffend Temporeduktionen im restlichen Siedlungsgebiet diskutiert werden. Von flächendeckend Tempo 30 ist aktuell nicht die Rede.»

Da die Hauptverkehrsachsen meist auf Kantonsstrassen liegen, muss die Stadt zusammen mit dem Kanton Lösungen erarbeiten. Egli sagt dazu: «Die Planungshoheit bei Kantonsstrassen liegt im Grundsatz beim kantonalen Tiefbauamt St.Gallen. Im Rahmen von Umgestaltungen dieser Strassen erarbeite die Stadt zusammen mit dem Tiefbauamt St.Gallen einen Plan.» Verkehrsregime und Gestaltungsmöglichkeiten würden jeweils zusammen erarbeitet werden.

In Sachen Lärmbelästigung gibt es seit Mai 2019 Informationen. Damals wurde an einem Informationsanlass das Lärmsanierungsprojekt präsentiert. Die Detailplanung siehe den Einbau von lärmarmen Belägen und Schallschutzfenstern sowie die Prüfung von Tempo-30-Abschnitten vor. Für die Prüfung wurden die Gebiete Altstadt/Bleiche, Mattquartier und Allee definiert. Zur Minderung der Lärmemissionen im Bereich der Mattstrasse wurde letzte Woche ein lärmarmer Belag eingebaut. Für die Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen ist das kantonale Tiefbauamt verantwortlich.

Die Politik ist sich nicht einig, wie es weitergeht

Guido Wick, Grüne Prowil. Bild: PD

Auf Anfrage dieser Zeitung teilen die Fraktionen ihre Standpunkte mit. Guido Wick von den Grünen Prowil hat eine klare Meinung. Er sagt: «Tempo 30 ist schon lange ein Thema.» Doch gerade an Zürich will er sich kein Beispiel nehmen. «Die Ziele von Zürich sind noch zu wenig ambitioniert.» Denn Wil sei konzentrierter gebaut und auch gut erschlossen. Es habe genug Haltestellen, dass eine Temporeduktion fast keine Probleme im öffentlichen Verkehr verursachen würde. Vor dem Hintergrund des Unwetters in Deutschland ist Wick aber zuversichtlich, dass sich in Wil bald etwas ändern wird:

«Die Zeit ist auf unserer Seite.»

Benjamin Büsser, SVP. Bild: PD

Ihm gegenüber steht Benjamin Büsser von der Fraktion SVP. Er finde das Tempo 30 an den richtigen Stellen wichtig und richtig. Auch er habe Kinder. Er verstehe deshalb, warum in Wohnquartieren Tempo 30 gelte. Doch Tempo 30 flächendeckend einzuführen, findet er übertrieben und falsch. Er meint dazu:

«So etwas finden nur all jene gut, die es auch ideologisch für gut befinden. Und nicht beruflich auf der Strasse sind.»

Adrian Bachmann, FDP. Bild: PD

Für die Fraktion FDP/GLP ist die Sache nicht ganz so einfach. Adrian Bachmann findet, dass man die Verhältnismässigkeit der vorhandenen 30-Zonen überprüfen müsste. Es solle nur da Tempo 30 eingeführt werden, wo es auch etwas bringe. So zum Beispiel in Quartieren, wo sich Kinder aufhalten. «Wir fordern sicher kein flächendeckendes Tempo 30», meint er dazu. Für ihn sei es wichtig, die Rollen im Strassenverkehr fest zu definieren. Wer gehört wohin, ist für ihn die Frage der Stunde. Seine Kernaussage:

«Man soll ein ganzheitliches Verkehrskonzept erstellen.»

Silvia Ammann-Schläpfer, SP. Bild: PD

Die Fraktion SP habe eine klare Linie. Silvia Ammann-Schläpfer und ihre Partei begrüssen Tempo 30. Die grössten Vorteile seien mehr Ruhe und weniger Verkehrslärm. Hinzu komme mehr Sicherheit und Tempo 30 würde «mehr Gleichberechtigung zwischen den Verkehrsteilnehmern» schaffen. Ammann-Schläpfer resümiert:

«Es betrifft alle im Positiven.»

Christoph Hürsch, CVP. Bild: PD

Christoph Hürschs persönliche Meinung ist, dass im Zuge der Verkehrsentlastung im Zusammenhang mit dem Autobahnanschluss Wil West und den flankierenden Massnahmen weitere Schritte ins Auge gefasst werden könnten. Aufgrund der sich ausbreitenden Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs komme der Lärmvermeidung immer weniger Bedeutung zu. Zusammenfassend sagt Hürsch:

«Meiner Meinung nach hat die Stadt Wil genügend Tempo 30 Zonen errichtet.»

Als Risiko weiterer Reduzierungen sehe er die Belastung des ÖV mit den tieferen Tempi, ohne Staus effektiv vermeiden zu können. Ebenso sei die Kreuzung von grossen Bussen heute schon ein Problem.

Touring Club und Verkehrs-Club melden sich zu Wort

Wer bei den Verkehrsverbänden der Schweiz nachfragt, bekommt unterschiedliche Antworten. So findet Marcel Aebischer, Rechtsanwalt aus Gossau, Präsident der Sektion St.Gallen/Appenzell des Touring Club Schweiz, dass Tempo 30 in Stadtzentren und auf Hauptverkehrsachsen nur in absoluten Ausnahmefällen prüfenswert ist. In Quartieren verstehe er den Nutzen von 30-Zonen. Ausserdem sei die Strassenraumgestaltung so, dass die Autofahrer bereits oftmals langsamer fahren. Aebischer beobachte dies in St.Gallen: «Im Stadtzentrum kann man gar nicht schneller als 30 fahren. Ich sehe den Sinn nicht, hier eine Tempo-30-Zone einzuführen.» Zudem sei die Thematik oft durch den Lärmschutz gesteuert. Tempo-30-Zonen seien nur gerechtfertigt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen wirklich erfüllt seien. Dazu meint er:

«Es muss insbesondere herausgefunden werden, wo genau die Lärmgrenzwerte überschritten wurden.»

Vom Präsident des Verkehrs-Club Schweiz (VCS) Ruedi Blumer, der von 2001 bis 2018 Schulleiter in Wil war, gibt es eine kurze Antwort:

«Der VCS befürwortet auch für Wil generell Tempo 30. Das bringt Lärmschutz, Sicherheit und mehr Aufenthaltsqualität.»

Wil sei eine «aufstrebende Kleinstadt mit regionaler Zentrumsfunktion» und nahe bei Zürich. Deswegen sei es für Wil sinnvoll, aktuell und umweltaffin zu bleiben, führt Blumer aus.

Eine der wichtigsten Stimmen zum Thema öffentlicher Verkehr in Wil ist die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr Regio Wil. Luc Kauf, der Mitglied der Kerngruppe der IG ist, gibt seine persönliche Meinung zum Thema. Er sei dafür, denn man würde viel Geld sparen. Seiner Meinung nach würde auch der Busverkehr nicht leiden: «Die Busse fahren heute in Wil fast nie 50 Kilometer pro Stunde. Es würde sie kaum betreffen.» Doch dies sei nur ein Bauchgefühl, sagt er.